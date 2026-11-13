ChatGPT Wallet: Η AI αναλαμβάνει αυτόνομα τις online αγορές, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις...

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ChatGPT Wallet, μιας λειτουργίας που επιτρέπει σε AI agents ("dots") να ολοκληρώνουν online αγορές αυτόνομα εκ μέρους του χρήστη.

Κάθε συναλλαγή εγκρίνεται υποχρεωτικά μέσω βιομετρικής ταυτοποίησης (Face ID ή δακτυλικό αποτύπωμα) και χρησιμοποιεί ένα ασφαλές ψηφιακό payment token σε συνεργασία με Visa, Mastercard και American Express.

Το εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποκτά ποτέ πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία της κάρτας, διασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο προστασίας των τραπεζικών δεδομένων.

Μεγάλες πλατφόρμες και τραπεζικά ιδρύματα, όπως η Amazon, η JPMorgan και η United Airlines, έχουν ήδη μπλοκάρει προληπτικά τις αυτόματες αγορές από agents λόγω ανησυχιών γύρω από την αυθεντικότητα των συναλλαγών.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη αρχικά αποκλειστικά στις ΗΠΑ για συνδρομητές ChatGPT Pro, με την άφιξή της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμένεται αργότερα εξαιτίας του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου (PSD2/GDPR).

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του ChatGPT Wallet, μιας εξελιγμένης λειτουργίας πληρωμών που μετατρέπει τους ενσωματωμένους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης από απλούς αναζητητές πληροφοριών σε πραγματικούς εκπροσώπους αγορών. Αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών παραγγελιών εκ μέρους των χρηστών, το νέο σύστημα επιτρέπει στα λεγόμενα "dots" του οικοσυστήματος να επιλέγουν προϊόντα και να ολοκληρώνουν αυτόνομα συναλλαγές, σηματοδοτώντας την ουσιαστική μετάβαση της αγοράς προς το μοντέλο του agentic commerce.

Με την πλήρη υποστήριξη κορυφαίων παρόχων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο μηχανισμός ενσωματώνει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και βιομετρική ταυτοποίηση, απαλλάσσοντας τους καταναλωτές από την διαδικασία της διαρκούς καταχώρησης στοιχείων καρτών κατά την περιήγηση τους στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η διαδικασία της ψηφιακής αγοράς έχει σχεδιαστεί με απόλυτο γνώμονα τον έλεγχο από την πλευρά του καταναλωτή, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη επικοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης με την εκάστοτε πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο ενδιαφερόμενος συνδέει την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα μόνο μία φορά μέσα στο προστατευμένο περιβάλλον της εφαρμογής, δημιουργώντας τη βάση για τις μελλοντικές εξουσιοδοτήσεις. Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς, ο AI agent παρουσιάζει αναλυτικά τα επιλεγμένα αντικείμενα, το συνολικό κόστος της παραγγελίας και την προεπιλεγμένη μέθοδο χρέωσης, αναμένοντας τη ρητή συγκατάθεση του κατόχου του λογαριασμού. Η τελική έγκριση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των βιομετρικών αισθητήρων της κινητής συσκευής, προσθέτοντας ένα απαραίτητο φυσικό επίπεδο επιβεβαίωσης το οποίο καταγράφει ακριβώς ποια αγαθά εγκρίθηκαν και πότε, αποτρέποντας απόλυτα οποιαδήποτε αυθαίρετη ή ανεπιθύμητη χρέωση.

Ο μηχανισμός του ψηφιακού token και η προστασία δεδομένων

Μόλις ο χρήστης παρέχει τη βιομετρική του συναίνεση, το συνεργαζόμενο δίκτυο πληρωμών αναλαμβάνει άμεσα να εκδώσει ένα μοναδικό payment token που αντικαθιστά πλήρως την πραγματική κάρτα κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία με τον έμπορο. Το παραγόμενο ψηφιακό αποτύπωμα διαθέτει τον δικό του προσωρινό αριθμό, δικό του κωδικό ασφαλείας (CVV) και ημερομηνία λήξης που περιορίζεται αυστηρά στη μεμονωμένη συναλλαγή. Μέσα από αυτή την προηγμένη αρχιτεκτονική κρυπτογράφησης εξασφαλίζεται με απόλυτη βεβαιότητα πως τόσο το κατάστημα λιανικής όσο και το ίδιο το νευρωνικό δίκτυο της OpenAI δεν αποθηκεύουν, ούτε διαβάζουν ποτέ τα ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία του πελάτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι στρατηγικές συνεργασίες της αμερικανικής εταιρείας με τους κολοσσούς της Mastercard, της Visa και της American Express προσφέρουν την υποστήριξη για την υλοποίηση, μεταφέροντας την αξιοπιστία των παραδοσιακών τραπεζικών συστημάτων απευθείας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να προσπαθεί να χτίσει ένα εντελώς νέο οικοσύστημα εκκαθάρισης από το μηδέν, η πλατφόρμα εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις υπάρχουσες διεπαφές ασφαλείας, με απώτερο στόχο να φτάσει γρήγορα στο σημείο όπου οι χρήστες θα μπορούν να προκαθορίζουν σταθερά μηνιαία όρια εξόδων ή να επιτρέπουν αυτόνομες αγορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς να απαιτείται πλέον η παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση.

Η αντίδραση της αγοράς και οι προκλήσεις για τις τράπεζες

Η ξαφνική εισαγωγή αυτών των αυτόνομων συστημάτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο γεννά έντονες ανησυχίες στην αγορά, αναγκάζοντας πολλά καθιερωμένα δίκτυα πωλήσεων να αναβαθμίσουν άμεσα τα ψηφιακά τείχη προστασίας τους. Πλατφόρμες τεράστιου βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων η Amazon και η αεροπορική εταιρεία United Airlines, έχουν ήδη θέσει αυστηρούς περιορισμούς που απαγορεύουν στους ψηφιακούς πράκτορες να ολοκληρώνουν κρατήσεις και παραγγελίες στις ιστοσελίδες τους. Παράλληλα, μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι και τραπεζικά ιδρύματα όπως η JPMorgan και η Schwab αρνούνται κατηγορηματικά την πρόσβαση των AI agents στις υπηρεσίες τους, επιθυμώντας να αποτρέψουν τον κίνδυνο ακούσιας μεταφοράς κεφαλαίων και περίπλοκων νομικών εμπλοκών σε περίπτωση απρόβλεπτου τεχνικού σφάλματος.

Η σκληρή πραγματικότητα των αυτοματοποιημένων αγορών αποτυπώνεται πεντακάθαρα στις πρόσφατες εσωτερικές δοκιμές που πραγματοποίησε η Visa, στις οποίες ελέγχθηκαν 22 διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε ρόλο ψηφιακού καταναλωτή, με το ποσοστό αποτυχίας ολοκλήρωσης να διαμορφώνεται στο 42,8%. Τα συστήματα αποτροπής απάτης δυσκολεύονται παραδοσιακά να διαχωρίσουν ένα απολύτως νόμιμο αίτημα αγοράς από έναν AI agent της OpenAI σε σχέση με την κίνηση ενός κακόβουλου bot, προκαλώντας την άμεση ακύρωση πολλών αυθεντικών παραγγελιών. Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ξεκινήσει εκτεταμένο τεχνικό διάλογο με κορυφαίους παρόχους ασφαλείας όπως η Forter, η Riskified και η Signifyd, προκειμένου οι αλγόριθμοι αξιολόγησης κινδύνου να εκπαιδευτούν κατάλληλα στην αναγνώριση των εξουσιοδοτημένων συναλλαγών.

Διαθεσιμότητα και ο αντίκτυπος του ChatGPT Wallet στην Ελλάδα

Η σταδιακή διάθεση της υπηρεσίας αντικατοπτρίζει μια άκρως συντηρητική προσέγγιση εκ μέρους της OpenAI, περιορίζοντας συνειδητά το αρχικό λανσάρισμα σε ένα ελεγχόμενο δείγμα ενηλίκων συνδρομητών αποκλειστικά εντός των συνόρων των ΗΠΑ. Αποφεύγοντας τα σφάλματα του παρελθόντος, όπως την ατυχή απόπειρα λειτουργίας του Instant Checkout το φθινόπωρο του 2025 που τελικά αποσύρθηκε ταχύτατα, η τωρινή δοκιμαστική φάση δίνει τον απαραίτητο χρόνο στους προγραμματιστές να συλλέξουν αληθινά δεδομένα συμπεριφοράς και να διορθώσουν τα σοβαρά προβλήματα συμβατότητας με τα τραπεζικά συστήματα πριν ξεκινήσει η παγκόσμια εξάπλωση.

Εξετάζοντας τις προεκτάσεις για την ελληνική πραγματικότητα, η ενσωμάτωση του πορτοφολιού στην τοπική αγορά προϋποθέτει αναγκαστικά τη γεφύρωση τεράστιων νομικών και τεχνικών χασμάτων. Η αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και η οδηγία PSD2 επιβάλλουν πολυεπίπεδους ελέγχους ταυτοποίησης που αναμένεται να δυσχεράνουν την απρόσκοπτη λειτουργία των agents στα εγχώρια e-shops. Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι εγχώριοι πάροχοι εκκαθάρισης συναλλαγών θα κληθούν να αναβαθμίσουν τα συστήματα τους ενσωματώνοντας πρωτόκολλα πιστοποίησης όπως το Web Bot Auth, ώστε να υποδέχονται με απόλυτη ασφάλεια τις παραγγελίες των ψηφιακών βοηθών και να μην απορρίπτουν τις έγκυρες αγορές πελατών τους.