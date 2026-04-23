OpenAI GPT-5.5: Η μετάβαση του ChatGPT σε Superapp και οι νέες λειτουργίες

Σύνοψη

Η OpenAI παρουσίασε το GPT-5.5, μετατρέποντας το ChatGPT από ένα απλό chatbot σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών (superapp).

Ενσωματώνει αυτόνομους πράκτορες (AI agents) ικανούς να εκτελούν σύνθετες διεργασίες απευθείας, όπως κρατήσεις, αγορές και διαχείριση λογισμικών.

Το νέο μοντέλο διαθέτει παράθυρο πλαισίου (context window) 256.000 tokens, μόνιμη και κρυπτογραφημένη μνήμη, και μειωμένο ποσοστό παραισθήσεων στο 1.5%.

Είναι άμεσα διαθέσιμο στους συνδρομητές Plus στην Ελλάδα, με το κόστος να παραμένει σταθερό, προσφέροντας αναβαθμισμένη ταχύτητα και επεξεργασία στην ελληνική γλώσσα.

Το GPT-5.5 είναι το νέο πολυτροπικό γλωσσικό μοντέλο της OpenAI, το οποίο σχεδιάστηκε για να μετατρέψει το οικοσύστημα του ChatGPT από μια διεπαφή παραγωγής κειμένου σε ένα πλήρως λειτουργικό superapp. Η αρχιτεκτονική του εστιάζει στην ενοποίηση αυτόνομων πρακτόρων (AI agents), στην ταυτόχρονη επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, και στην απευθείας διασύνδεση με εξωτερικά APIs τρίτων εφαρμογών, επιτρέποντας την αυτόνομη εκτέλεση σύνθετων εργασιών από το ίδιο το περιβάλλον χρήσης.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την αλλαγή στρατηγικής της OpenAI. Το ChatGPT πλέον λειτουργεί ως ένα επίπεδο λειτουργικού συστήματος (OS layer) πάνω από το διαδίκτυο. Ο χρήστης δεν ζητά απλώς οδηγίες για το πώς να κλείσει ένα αεροπορικό εισιτήριο ή πώς να αναλύσει ένα σετ δεδομένων, αλλά εξουσιοδοτεί το GPT-5.5 να εκτελέσει την ενέργεια. Το μοντέλο συνδέεται με τα αντίστοιχα services, επαληθεύει τα δεδομένα και ολοκληρώνει τη συναλλαγή, λειτουργώντας ως ο απόλυτος ψηφιακός διαμεσολαβητής.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Native Agentic Workflows: Το μοντέλο δημιουργεί και συντονίζει μικρότερα υπο-μοντέλα για να λύσει προβλήματα πολλών βημάτων χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση.

Superapp Interface: Το UI του ChatGPT αλλάζει. Ενσωματώνει δυναμικά widgets, διαδραστικούς χάρτες και τερματικά κώδικα που εκτελούνται τοπικά μέσα στο chat.

Seamless Multimodality: Η μετάβαση μεταξύ φωνητικής εντολής, εισαγωγής βίντεο και παραγωγής κώδικα γίνεται πλέον χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση (zero-latency switching).

Τεχνικές προδιαγραφές και επιδόσεις

Το GPT-5.5 εισάγει σημαντικές αναβαθμίσεις στις υπολογιστικές επιδόσεις και τη διαχείριση της μνήμης. Η χωρητικότητα του context window διπλασιάζεται στα 256.000 tokens, προσφέροντας τη δυνατότητα επεξεργασίας εκτενών βιβλιοθηκών κώδικα ή ολόκληρων βιβλίων σε ένα μόνο prompt. Η ταχύτητα απόκρισης (inference speed) έχει αυξηθεί κατά 40% συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο ναυαρχίδα της εταιρείας, κυρίως λόγω της χρήσης μιας νέας αρχιτεκτονικής routing (sparse Mixture of Experts) η οποία ενεργοποιεί μόνο τα απαραίτητα νευρωνικά δίκτυα ανάλογα με το εκάστοτε ερώτημα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ακρίβεια. Τα δεδομένα από το HumanEval και άλλα εσωτερικά benchmarks της OpenAI δείχνουν πως το GPT-5.5 καταγράφει ποσοστό παραισθήσεων κάτω από το 1.5% σε αυστηρά τεχνικά ερωτήματα. Επιπλέον, η εισαγωγή της "Μόνιμης Μνήμης" (Persistent Memory) επιτρέπει στο μοντέλο να διατηρεί το πλαίσιο των προτιμήσεων και των project του χρήστη σε μόνιμη βάση, αποθηκεύοντας τα δεδομένα τοπικά και συγχρονίζοντάς τα μέσω end-to-end κρυπτογράφησης μεταξύ συσκευών (smartphone, desktop).

Συμμόρφωση με το EU AI Act και ασφάλεια δεδομένων

Με την πλήρη εφαρμογή του EU AI Act, η OpenAI προχώρησε σε εκτεταμένες προσαρμογές για τους Ευρωπαίους χρήστες. Το GPT-5.5 διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς υδατογράφησης (watermarking) για κάθε παραγόμενη εικόνα, βίντεο ή ηχητικό κλιπ, οι οποίοι είναι μη αναστρέψιμοι και ανιχνεύσιμοι από ειδικά εργαλεία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τις αυτόνομες εκτελέσεις των AI agents, οι χρήστες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρέχουν ρητή συναίνεση (opt-in) για τη σύνδεση του ChatGPT με τραπεζικούς λογαριασμούς ή τρίτες εφαρμογές. Η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων γίνεται σε ευρωπαϊκούς διακομιστές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το GDPR και αποτρέποντας τη μεταφορά προσωπικών στοιχείων εκτός ΕΕ για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων, εκτός εάν ο χρήστης το επιλέξει ρητά.

Διαθεσιμότητα

Το GPT-5.5 είναι διαθέσιμο άμεσα στην Ελλάδα για τους χρήστες των πακέτων Plus, Team και Enterprise. Η τιμή παραμένει σταθερή, ενώ οι χρήστες της δωρεάν έκδοσης (Free tier) θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο νέο μοντέλο κατά τις ώρες μη αιχμής, με ημερήσιο όριο χρήσης.