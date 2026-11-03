Το ChatGPT ενοποιεί Chat, Work και Codex με νέο κοινό όριο χρήσης

Σύνοψη

Πλήρης ενοποίηση των περιβαλλόντων Chat και Work σε μια ενιαία οθόνη για συνεχή ροή εργασίας και άμεση μεταφορά αρχείων.

Εφαρμογή κοινού μετρητή tokens για λειτουργίες ChatGPT και Codex από τον Δεκέμβριο για όλους τους premium λογαριασμούς.

Το βασικό μοντέλο Instant chat δεν καταναλώνει το διαθέσιμο όριο χρήσης, παραμένοντας απεριόριστο.

Η παλαιότερη εφαρμογή ChatGPT Classic (για desktop) καταργείται οριστικά στις 30 Ιανουαρίου 2027.

Η OpenAI δρομολογεί ριζικές ανακατατάξεις στον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με το ChatGPT, αναδιαμορφώνοντας την αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος διεπαφής και τροποποιώντας θεμελιωδώς την πολιτική διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων για τους επί πληρωμή συνδρομητές.

Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων, από τον Δεκέμβριο του 2026, οι μέχρι πρότινος διακριτές καρτέλες Chat και Work ενσωματώνονται οριστικά σε μια ενιαία οθόνη λειτουργίας, καταργώντας τα στεγανά μεταξύ της απλής συνομιλίας και της εκτέλεσης σύνθετων, πολυεπίπεδων εργασιών. Η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει μια πιο ομαλή και αδιάλειπτη ροή παραγωγικότητας, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να μεταβαίνουν απευθείας από τη θεωρητική αναζήτηση ιδεών στην πρακτική υλοποίηση, διατηρώντας τα πάντα σε ένα ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον. Το αναβαθμισμένο σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη εισαγωγή αρχείων μεγάλου όγκου και τη χρήση εξειδικευμένων επεκτάσεων (plugins) στον ίδιο χώρο, βελτιστοποιώντας τον χρόνο απόκρισης και την οπτική παρακολούθηση της παραγόμενης πληροφορίας.

Παράλληλα με τη σχεδιαστική αναβάθμιση, η OpenAI εφαρμόζει μια αυστηρότερη πολιτική κατανομής των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, θεσπίζοντας ένα κοινό όριο χρήσης, το οποίο θα καλύπτει ταυτόχρονα τις λειτουργίες ChatGPT και Codex για τους κατόχους λογαριασμών Plus, Pro και Business. Μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος, η διάθεση της υπολογιστικής ισχύος πραγματοποιούνταν με διακριτά όρια για κάθε επιμέρους λειτουργία, προσφέροντας στους προγραμματιστές το πλεονέκτημα να εξαντλούν τις δυνατότητες παραγωγής κώδικα μέσω του Codex χωρίς να μειώνουν καθόλου την ικανότητα τους να παράγουν αναλυτικά κείμενα μέσω του βασικού εργαλείου συνομιλίας. Πλέον, η μέτρηση της συνολικής κατανάλωσης θα εκτελείται αποκλειστικά μέσω tokens, τα οποία αποτελούν τη βασική μονάδα ψηφιακής πληροφορίας που επεξεργάζονται και εξάγουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της πλατφόρμας.

Η υιοθέτηση αυτού του ενιαίου συστήματος μέτρησης υποδεικνύει ότι τα πιο εξελιγμένα μοντέλα παραγωγικής AI, καθώς και τα αιτήματα τα οποία απαιτούν εκτεταμένη επεξεργαστική προσπάθεια, θα απορροφούν με γεωμετρικά ταχύτερο ρυθμό το διαθέσιμο υπόλοιπο του εκάστοτε λογαριασμού. Κατά συνέπεια, μια εκτεταμένη πολύωρη συνεδρία συγγραφής και αποσφαλμάτωσης κώδικα ενδέχεται να μηδενίσει τάχιστα το διαθέσιμο ημερήσιο κεφάλαιο των tokens, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για περαιτέρω αναλύσεις δεδομένων, μετάφραση μεγάλων εγγράφων ή άλλες συνήθεις διεργασίες κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής ζώνης. Μοναδική παραχώρηση σε αυτόν τον νέο, αυστηρό κανονισμό διαχείρισης αποτελεί η λειτουργία Instant chat, η οποία εξαιρείται πλήρως από την καταμέτρηση και δεν πρόκειται να επιβαρύνει το κοινό όριο χρήσης, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή πρόσβαση σε βασικές ερωταπαντήσεις και απλές αναζητήσεις ρουτίνας.

Για τον καλύτερο έλεγχο της νέας πραγματικότητας, οι χρήστες θα διατηρούν τη δυνατότητα ακριβούς παρακολούθησης της συνδυασμένης κατανάλωσης και του διαθέσιμου υπολειπόμενου χρόνου μέχρι την επόμενη αυτόματη ανανέωση, μεταβαίνοντας στην ειδική ενότητα Usage εντός των κεντρικών ρυθμίσεων της πλατφόρμας. Στην περίπτωση πλήρους εξάντλησης του ορίου, οι εναλλακτικές επιλογές περιορίζονται δραστικά στην αναμονή για την προγραμματισμένη επαναφορά, στην κοστοβόρα αναβάθμιση του συνδρομητικού πακέτου στο επόμενο διαθέσιμο επίπεδο ή στην απευθείας αγορά επιπλέον πιστώσεων (credits) για την ολοκλήρωση κρίσιμων εργασιών.

Η ευρύτερη στρατηγική αναδιοργάνωσης του ψηφιακού οικοσυστήματος επεκτείνεται ταυτόχρονα και στις εγκαταστάσεις τοπικού λογισμικού, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει να ειδοποιεί ενεργά το κοινό σχετικά με την οριστική και αμετάκλητη απόσυρση της εφαρμογής ChatGPT Classic. Η παλαιότερη έκδοση για υπολογιστές, βασισμένη στην αρχιτεκτονική Electron, αναμένεται να τερματίσει επίσημα τη λειτουργία της στις 30 Ιανουαρίου 2027, υποχρεώνοντας το σύνολο της βάσης των χρηστών να μεταβεί στη νεότερη έκδοση που ενσωματώνει πλήρως τη νέα ενοποιημένη φιλοσοφία. Παρότι το ιστορικό των προηγούμενων συνομιλιών θα μεταφερθεί αυτόματα χωρίς απώλειες δεδομένων, η αναγκαστική μετάβαση εγείρει περαιτέρω προβληματισμούς για την απώλεια του εξαιρετικά γρήγορου περιβάλλοντος που προτιμούσαν σταθερά πολλοί βετεράνοι του συστήματος.