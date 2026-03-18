Επίσημο: Η OpenAI λανσάρει τα ταχύτερα μοντέλα GPT-5.4 mini και nano

Σύνοψη

Η OpenAI διέθεσε στο κοινό τα GPT-5.4 mini και GPT-5.4 nano, τα πιο γρήγορα και αποδοτικά μοντέλα της γκάμας της.

Το GPT-5.4 mini λειτουργεί 2 φορές ταχύτερα από το GPT-5 mini και διατίθεται στους χρήστες των πακέτων Free και Go του ChatGPT μέσω της επιλογής "Thinking".

Το μοντέλο προσεγγίζει τις επιδόσεις του κορυφαίου GPT-5.4 σε benchmarks προγραμματισμού και χρήσης υπολογιστή (OSWorld-Verified σκορ 72.1%).

Το GPT-5.4 nano είναι το φθηνότερο μοντέλο της εταιρείας (διαθέσιμο μόνο μέσω API), με κόστος μόλις $0.20 ανά 1 εκατομμύριο input tokens.

Και τα δύο μοντέλα είναι βελτιστοποιημένα για αρχιτεκτονικές sub-agents, όπου αναλαμβάνουν εξειδικευμένες, παράλληλες μικρο-εργασίες μειώνοντας το συνολικό λειτουργικό κόστος.

Η OpenAI προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση και άμεση διάθεση των GPT-5.4 mini και GPT-5.4 nano, δύο νέων, ελαφριών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη διάθεση ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του κεντρικού μοντέλου GPT-5.4 και στοχεύει αποκλειστικά στην επίλυση των προβλημάτων καθυστέρησης και υψηλού κόστους που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές σε παραγωγικά περιβάλλοντα υψηλού όγκου. Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν τις προηγμένες δυνατότητες λογικής και πολυμεσικής κατανόησης της σειράς 5.4, συμπιεσμένες σε κώδικα ικανό να εκτελείται με υπερδιπλάσια ταχύτητα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Τι ακριβώς είναι τα νέα GPT-5.4 mini και nano της OpenAI;

Τα GPT-5.4 mini και nano είναι τα νέα ελαφριά, υψηλής ταχύτητας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, σχεδιασμένα για απαιτητικούς φόρτους εργασίας και λειτουργίες sub-agents. Το mini προσφέρει επιδόσεις επιπέδου ναυαρχίδας στον προγραμματισμό και την κατανόηση πολυμέσων, ενώ το nano αποτελεί τη φθηνότερη και ταχύτερη επιλογή αποκλειστικά για κλήσεις μέσω API.

Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ταχύτητα Εκτέλεσης: Πάνω από 2 φορές ταχύτερο σε σχέση με το απερχόμενο GPT-5 mini.

Υποστήριξη 400.000 tokens (για το mini στο API). Context Window: Υποστήριξη 400.000 tokens (για το mini στο API).

Ενσωματωμένο στο ChatGPT (Free, Go), το OpenAI API και το Codex. Διαθεσιμότητα: Ενσωματωμένο στο ChatGPT (Free, Go), το OpenAI API και το Codex.

Στόχευση Nano: Βελτιστοποιημένο αυστηρά για classification, data extraction και αυτόματη κατάταξη πληροφοριών.

Η ανάπτυξη αυτών των μοντέλων εστιάζει στις εφαρμογές όπου η ταχύτητα απόκρισης διαμορφώνει άμεσα την τελική εμπειρία χρήσης. Εφαρμογές αυτόματης συμπλήρωσης κώδικα, συστήματα που επεξεργάζονται screenshots από περιβάλλοντα χρήστη (UI) και εργαλεία αναζήτησης εγγράφων απαιτούν πλέον άμεση απόκριση, κάτι που τα τεράστια flagship μοντέλα αδυνατούν να προσφέρουν με συνέπεια χωρίς υψηλή κατανάλωση πόρων.

Πώς αποδίδει το GPT-5.4 mini στον προγραμματισμό και το Computer Use;

Το GPT-5.4 mini προσεγγίζει τις επιδόσεις του μεγάλου GPT-5.4 σε απαιτητικά benchmarks, σημειώνοντας 72.1% στο OSWorld-Verified για έλεγχο υπολογιστή μέσω οθόνης. Στον προγραμματισμό (SWE-Bench Pro), προσφέρει άμεση απόκριση για επεξεργασία κώδικα, καταναλώνοντας μόλις το 30% του διαθέσιμου ορίου χρήσης στο περιβάλλον του OpenAI Codex.

Η έννοια του "Computer Use", δηλαδή η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να κατανοεί ένα γραφικό περιβάλλον (όπως ακριβώς ένας άνθρωπος κοιτάζοντας την οθόνη) και να αλληλεπιδρά με αυτό, αποτελεί κεντρικό πυλώνα του GPT-5.4 mini. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το παλαιότερο GPT-5 mini σημείωνε μόλις 42.0% στο συγκεκριμένο τεστ. Το άλμα στο 72.1% υποδηλώνει ότι το νέο μοντέλο μπορεί να κάνει εξαιρετικά ακριβή ανάγνωση (reasoning) σε πραγματικό χρόνο πάνω σε screenshots και πυκνά interfaces.

Αντίστοιχα στο Terminal-Bench 2.0, ένας δείκτης ικανότητας γραμμής εντολών, το GPT-5.4 mini καταγράφει ποσοστό επιτυχίας 60.0%. Η ικανότητα αυτή καθιστά το μοντέλο ιδανικό για "vibe coding", δηλαδή την αβίαστη ανάπτυξη κώδικα μέσω φυσικής γλώσσας, όπου ο προγραμματιστής απαιτεί γρήγορες, διαδοχικές διορθώσεις (debugging loops) χωρίς να περιμένει πολύπλοκους υπολογισμούς.

Πώς λειτουργεί η αρχιτεκτονική Sub-Agents με τα νέα μοντέλα;

Η αρχιτεκτονική sub-agents επιτρέπει στο κεντρικό μοντέλο GPT-5.4 να αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό, αναθέτοντας παράλληλα μικρότερες, εξειδικευμένες εργασίες (όπως η ταξινόμηση δεδομένων ή η αναζήτηση αρχείων) στα GPT-5.4 mini και nano. Αυτή η παράλληλη εκτέλεση μειώνει δραματικά τον χρόνο απόκρισης και το συνολικό υπολογιστικό κόστος μιας εφαρμογής.

Στη σύγχρονη ανάπτυξη λογισμικού, δεν υπάρχει ένας ενιαίος αλγόριθμος που κάνει τα πάντα. Αντίθετα, ένας κεντρικός "εγκέφαλος" (το βαρύ GPT-5.4) αξιολογεί ένα πρόβλημα κώδικα. Στη συνέχεια, δίνει εντολή σε 10 διαφορετικά GPT-5.4 nano instances (υπο-πράκτορες) να ελέγξουν 10 διαφορετικά αρχεία ταυτόχρονα για bugs ή να κάνουν data extraction. Μόλις το nano επιστρέψει τα αποτελέσματα, το κεντρικό μοντέλο παίρνει την τελική απόφαση. Αυτή η κάθετη διαστρωμάτωση επιτρέπει στα συστήματα AI να γίνονται επιτέλους ταχύτατα, λειτουργικά και οικονομικά βιώσιμα για επιχειρηματική χρήση. Το Vercel AI Gateway έχει ήδη προσθέσει πλήρη υποστήριξη, δείχνοντας την τάση της βιομηχανίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Με τη ματιά του Techgear

Η ταυτόχρονη διάθεση των GPT-5.4 mini και nano υποδεικνύει ότι η OpenAI έχει εγκαταλείψει, προσωρινά έστω, τον άγονο αγώνα εντυπωσιασμού με αμιγώς γιγαντιαία μοντέλα, εστιάζοντας στο πραγματικό πρόβλημα της αγοράς: την αποδοτικότητα. Το να έχεις το εξυπνότερο AI του κόσμου είναι άχρηστο αν χρειάζεται δευτερόλεπτα για να απαντήσει και κοστίζει μια περιουσία σε κλίμακα.

Η πραγματική είδηση δεν είναι απλώς η ταχύτητα, αλλά η ωρίμανση της έννοιας των "sub-agents". Ουσιαστικά, η OpenAI παρέχει στους προγραμματιστές τα Lego για να χτίσουν ανεξάρτητες, αυτόνομες ψηφιακές δομές. Το GPT-5.4 nano, με τιμή-χώμα, εκδημοκρατίζει την τεχνητή νοημοσύνη επιτρέποντας στους Έλληνες δημιουργούς να πειραματιστούν ελεύθερα με μικρο-αυτοματισμούς, χωρίς να κοιτάζουν διαρκώς τον μετρητή των εξόδων του API. Οι προσθήκες αυτές μετατρέπουν το AI από ακριβό πείραμα σε ρεαλιστικό εργαλείο καθημερινής υποδομής.