Οι αναζητήσεις μέσω ChatGPT έφτασαν ήδη το 20% της Google!

Σύνοψη

Η OpenAI επιβεβαιώνει ότι ο όγκος των αναζητήσεων ιστού μέσω του ChatGPT αγγίζει πλέον το 20% της αντίστοιχης κίνησης στην κεντρική μηχανή της Google.

Η συγκεκριμένη επίδοση επισκιάζει το ιστορικό μερίδιο του Microsoft Bing, το οποίο μετά από προσπάθειες μιας δεκαετίας βρισκόταν μόλις στο 3% της αγοράς.

Ο Adam Fry, επικεφαλής καταναλωτικών προϊόντων της OpenAI, τονίζει τη στροφή προς το "Intelligent UI", μετατρέποντας τις απαντήσεις σε έναν δυναμικό, διαδραστικό καμβά.

Η σταδιακή ενσωμάτωση οπτικών διαφημίσεων εντός του ChatGPT κρίνεται επιτυχημένη από την εταιρεία, αποτελώντας βασικό πυλώνα εσόδων ενόψει της πιθανής εισαγωγής της στο χρηματιστήριο το 2027.

Η συνήθεια των χρηστών να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο διανύει την πιο ενδιαφέρουσα φάση μετάβασης από την εποχή της εμφάνισης των πρώτων μηχανών αναζήτησης, καθώς η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη διεκδικεί με αξιώσεις ένα σημαντικό μερίδιο της καθημερινής ψηφιακής ρουτίνας.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της OpenAI επιβεβαιώνουν περίτρανα αυτή την τάση, αποκαλύπτοντας στατιστικά στοιχεία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν εντελώς απίθανα για οποιονδήποτε ανταγωνιστή της Google. Ο όγκος των ερωτημάτων που καταχωρούνται στο ChatGPT και απαιτούν ζωντανή σάρωση του παγκόσμιου ιστού ισοδυναμεί πλέον με το ένα πέμπτο της συνολικής κίνησης που εξυπηρετεί η κορυφαία μηχανή αναζήτησης του πλανήτη.

Πώς το ChatGPT έφτασε στο 20% των αναζητήσεων της Google

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο Adam Fry της OpenAI, τα ερωτήματα web search μέσω του ChatGPT αντιστοιχούν πλέον στο 20% του συνολικού όγκου της Google. Η μέτρηση αφορά αποκλειστικά αναζητήσεις που απαιτούν άντληση φρέσκων δεδομένων από τον ιστό, αποκλείοντας τις απλές επεξηγήσεις όρων, γεγονός που αποδεικνύει την ταχύτατη υιοθέτηση των AI chatbots ως βασικών εργαλείων πλοήγησης.

Η δυναμική αυτής της εξέλιξης γίνεται ακόμα πιο κατανοητή όταν συγκριθεί με προηγούμενες προσπάθειες τεχνολογικών κολοσσών να αποσπάσουν μερίδιο αγοράς από την Google. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης αντιμονοπωλιακής δίκης της Google το 2023, ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, είχε παραδεχτεί δημόσια ότι το Bing κατείχε μόλις το 3% της αγοράς μηχανών αναζήτησης, παρά τις τεράστιες επενδύσεις και την προσπάθεια άνω της μιας δεκαετίας. Εκείνη την περίοδο, οι νομικοί εκπρόσωποι της Google είχαν παρουσιάσει την τεχνητή νοημοσύνη ως τον μοναδικό ρεαλιστικό κίνδυνο για την κυριαρχία τους, ένα επιχείρημα που τελικά επιβεβαιώνεται ταχύτατα από την ίδια την πορεία της OpenAI. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό τμήμα αυτών των αναζητήσεων του ChatGPT τροφοδοτείται άμεσα από την υποδομή του Microsoft Bing, αν και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η εταιρεία χρησιμοποιεί παράλληλα τον δικό της εσωτερικό αλγόριθμο ευρετηρίασης, δημιουργώντας ένα υβριδικό, άκρως αποδοτικό οικοσύστημα πληροφοριών.

Ο ανταγωνισμός στον τομέα της αναζήτησης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα νούμερα και τους όγκους των ερωτημάτων, αλλά επεκτείνεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η πληροφορία στον τελικό χρήστη. Η προσέγγιση της OpenAI βασίζεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που η ίδια ονομάζει «Intelligent UI», το οποίο υπερβαίνει τη λογική της απλής παράθεσης μπλε συνδέσμων και μετατρέπεται σε έναν διαδραστικό καμβά εργασίας. Ο χρήστης δεν καλείται πλέον να ανοίξει δεκάδες καρτέλες για να συνθέσει την απάντηση που αναζητά, καθώς το моντέλο αναλαμβάνει την ανάγνωση, τη σύνθεση και την οπτικοποίηση των δεδομένων στον ίδιο ακριβώς χώρο. Αντίστοιχα, η Google προσαρμόζει ραγδαία την κεντρική της μηχανή μέσω της ευρείας διάθεσης των AI Overviews, προσπαθώντας να διατηρήσει τους χρήστες στο δικό της περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται την ισορροπία με τους δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βλέπουν τις παραδοσιακές πηγές επισκεψιμότητας να συρρικνώνονται αισθητά.

Η ευρεία αποδοχή αυτής της νέας μεθοδολογίας αναζήτησης ανοίγει αναπόφευκτα τον δρόμο για την εμπορική εκμετάλλευση της πλατφόρμας μέσω διαφημίσεων, ακολουθώντας με έναν πιο σύγχρονο τρόπο το προσοδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο της Google. Καθώς η OpenAI προετοιμάζεται για μια εξαιρετικά σημαντική δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο (IPO) μέσα στο επόμενο έτος, η σταθερή κερδοφορία αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη διοίκηση της εταιρείας. Ήδη από τον προηγούμενο μήνα παρατηρείται η ενσωμάτωση εικόνων από χορηγούμενα προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας μέσα στις απαντήσεις του ChatGPT, αντικαθιστώντας την απλή αναφορά ονομάτων και παραπομπών με οπτικά ελκυστικές προτάσεις αγοράς. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, οι χρήστες δεν αντιδρούν αρνητικά σε αυτή την ενσωμάτωση, με τον Adam Fry να δηλώνει ξεκάθαρα πως οι διαφημίσεις δεν έχουν επηρεάσει αρνητικά ούτε την ποιότητα του προϊόντος ούτε τη συχνότητα χρήσης του, προσθέτοντας μάλιστα ότι η απουσία ουσιαστικών αντιδράσεων δίνει το πράσινο φως για περαιτέρω επέκταση αυτού του μοντέλου.

Η αρχιτεκτονική του διαδικτύου μεταλλάσσεται ραγδαία και οι ισορροπίες δεκαετιών ανατρέπονται μέσα σε ελάχιστους μήνες, με τις παραγωγικές μηχανές να μην λειτουργούν πλέον ως απλοί βοηθοί σύνταξης κειμένων αλλά ως τα κεντρικά σημεία εισόδου για την καθημερινή αναζήτηση πληροφοριών από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Η δυνατότητα των μοντέλων να κατανοούν το βαθύτερο νόημα ενός ερωτήματος, να συγκρίνουν πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα και να επιστρέφουν μια καθαρή, άμεσα αξιοποιήσιμη απάντηση, καθιστά την παραδοσιακή λίστα αποτελεσμάτων λιγότερο ελκυστική για ένα μεγάλο τμήμα του κοινού που επιζητά άμεσες λύσεις.