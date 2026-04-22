ChatGPT Images 2.0: Το νέο μοντέλο της OpenAI απέναντι στο Nano Banana 2 της Google

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα το ChatGPT Images 2.0, το νέο παραγωγικό μοντέλο μετατροπής κειμένου σε εικόνα.

Το κύριο τεχνικό πλεονέκτημα του νέου μοντέλου είναι η ακριβής και ορθογραφημένη παραγωγή κειμένου (text-in-image), διορθώνοντας τις παραμορφώσεις των προηγούμενων εκδόσεων.

Τοποθετείται ως ο άμεσος ανταγωνιστής του Google Nano Banana 2 (Gemini 3 Flash Image).

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για τους συνδρομητές του ChatGPT Plus, με σταδιακό roll-out στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Το ChatGPT Images 2.0 είναι το αναβαθμισμένο μοντέλο παραγωγής εικόνων της OpenAI, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται με υψηλή ακρίβεια σε πολύπλοκες γραπτές εντολές. Διαθέτει δραστικά βελτιωμένη αρχιτεκτονική κατανόησης γλώσσας και ενσωματώνει αυτούσιο, ευανάγνωστο κείμενο μέσα στις παραγόμενες εικόνες, εξαλείφοντας το φαινόμενο των ακατάληπτων χαρακτήρων. Η διάθεσή του ξεκίνησε στις 21 Απριλίου 2026.

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Ανάλυση Εξόδου: Εγγενής υποστήριξη για αναλύσεις έως και 2048x2048 pixels.

Ταχύτητα Παραγωγής: Μείωση του χρόνου render κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, με μέσο χρόνο αναμονής κάτω των 6 δευτερολέπτων.

Κατανόηση Πολύπλοκων Εντολών: Αυξημένη ικανότητα τήρησης πολλαπλών χωρικών οδηγιών (π.χ., "ένα αντικείμενο αριστερά, ένα δεξιά, με συγκεκριμένο φωτισμό").

Η αγορά της παραγωγικής AI παρουσιάζει πλέον εξαιρετικά υψηλό ανταγωνισμό. Η OpenAI, αναλύοντας τα δεδομένα χρήσης της πλατφόρμας της, διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για επαγγελματίες γραφίστες, διαφημιστές και δημιουργούς περιεχομένου ήταν η αδυναμία των παραδοσιακών diffusion μοντέλων να δημιουργήσουν σωστές τυπογραφικές συνθέσεις. Το Images 2.0 επιλύει αυτό το ζήτημα μέσω μιας νέας μεθόδου κωδικοποίησης χαρακτήρων πριν την τελική σύνθεση των pixels.

Σύγκριση: ChatGPT Images 2.0 vs Google Nano Banana 2

Τα δύο κορυφαία μοντέλα της αγοράς προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις στην παραγωγή εικόνας. Το ChatGPT Images 2.0 εστιάζει στην ενσωμάτωση κειμένου και στην πιστή τήρηση του prompt, ενώ το Google Nano Banana 2 (επίσημη ονομασία: Gemini 3 Flash Image) υπερέχει στην επεξεργασία και στη σύνθεση πολλαπλών εικόνων.

Το σύστημα της Google, διαθέσιμο μέσω των βαθμίδων AI Plus, Pro και Ultra (με όριο από 50 έως 1000 χρήσεις ημερησίως), διαθέτει προηγμένες δυνατότητες image-to-image και style transfer. Η μετάβαση στο Nano Banana Pro μέσω της επιλογής "Redo with Pro" δίνει στους χρήστες του Gemini App ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην επεξεργασία μετά τη δημιουργία. Από την άλλη, το ChatGPT Images 2.0 ακολουθεί μια πιο αυτοματοποιημένη προσέγγιση: η επικοινωνία γίνεται φυσικά, μέσω διαλόγου, επιτρέποντας στον χρήστη να ζητήσει διορθώσεις (π.χ. "άλλαξε το χρώμα της γραμματοσειράς στο ταμπελάκι") χωρίς τη χρήση εξωτερικών εργαλείων επεξεργασίας.

Η αρχιτεκτονική του Images 2.0 βασίζεται σε βελτιωμένα νευρωνικά δίκτυα που διαχωρίζουν το σημασιολογικό περιεχόμενο (τι δείχνει η εικόνα) από το δομικό περιεχόμενο (πώς είναι διατεταγμένα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η δημιουργία μιας διαφημιστικής αφίσας, ενός λογοτύπου ή ενός εξωφύλλου να γίνεται με ελάχιστα σφάλματα απόδοσης.

Η ενσωμάτωση κειμένου (Text-in-Image): Πώς λειτουργεί

Η δυνατότητα ορθής αποτύπωσης κειμένου εντός μιας παραγόμενης εικόνας αποτελεί το σημαντικότερο τεχνολογικό άλμα του ChatGPT Images 2.0. Τα προγενέστερα συστήματα παρήγαγαν οπτικά μοτίβα που έμοιαζαν με γράμματα, χωρίς να διαθέτουν την έννοια της "γραμματικής" ή της "ορθογραφίας" σε επίπεδο pixel.

Η OpenAI ενσωμάτωσε ένα ξεχωριστό υποσύστημα το οποίο αναλαμβάνει αποκλειστικά το rendering των γραμμάτων, διασφαλίζοντας σωστό kerning (απόσταση μεταξύ των χαρακτήρων) και συμβατότητα με διάφορες οικογένειες γραμματοσειρών (serif, sans-serif, handwritten). Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν, για παράδειγμα, "μια νέον επιγραφή σε έναν βρεγμένο δρόμο της Αθήνας που να γράφει 'ΑΝΟΙΧΤΑ'" και το σύστημα θα αποδώσει τη λέξη με φυσικότητα, συμπεριλαμβάνοντας τις αντανακλάσεις του φωτός στα γράμματα.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η πρόσβαση στο ChatGPT Images 2.0 ενεργοποιείται σταδιακά για όλους τους χρήστες των συνδρομητικών πακέτων. Στην ελληνική αγορά, η λειτουργία ξεκινά να εμφανίζεται στους λογαριασμούς των χρηστών, χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση εφαρμογής.