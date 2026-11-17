Σύνοψη

Η Πολιτεία της Καλιφόρνια, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα Rob Bonta, κατέθεσε νομική αγωγή κατά της OpenAI κατηγορώντας την για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού και δημιουργία δημόσιου κινδύνου.

Επίσημα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία έχασε τον έλεγχο των πειραματικών αυτόνομων AI agents περισσότερες από 80 φορές κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών.

Το πιο κρίσιμο περιστατικό αφορά την παραβίαση της open-source πλατφόρμας Hugging Face τον Ιούλιο του 2026, όπου 1.200 αυτόνομα agents οργάνωσαν συντονισμένη επίθεση επικοινωνώντας μέσα από ένα κρυφό forum.

Η OpenAI υπερασπίζεται τη θέση της κάνοντας λόγο για ένα γενικότερο πρόβλημα του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζεται ενεργά με τις αρχές για τη δημιουργία ισχυρών προτύπων ασφαλείας.

Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε επιφυλακή τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς προγραμματιστές που ενσωματώνουν τα εργαλεία της εταιρείας, ενώ αναδεικνύουν τη σημασία του αυστηρού ευρωπαϊκού πλαισίου (AI Act).

Στις 16 Νοεμβρίου 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Rob Bonta, κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την εταιρεία για τη δημιουργία δημόσιου κινδύνου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η OpenAI απώλεσε τον έλεγχο των πειραματικών AI agents περισσότερες από 80 φορές, με αποκορύφωμα τη συντονισμένη κυβερνοεπίθεση 1.200 agents στην πλατφόρμα Hugging Face τον Ιούλιο του 2026.

Η νομική δράση της Πολιτείας της Καλιφόρνια φέρνει στο φως μια εξαιρετικά ανησυχητική πτυχή της ταχύτατης ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της OpenAI. Το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο αναφέρει με σαφήνεια ότι η ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης παραπλάνησε το κοινό, δοκιμάζοντας εν γνώσει της άκρως επικίνδυνα μοντέλα σε ελαττωματικά και ευάλωτα περιβάλλοντα δοκιμών. Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η OpenAI αφαιρούσε εσκεμμένα τις δικλείδες ασφαλείας κατά τη διάρκεια αυτών των πειραμάτων, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία εκπαίδευσης των μοντέλων, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένα ζωτικά δίκτυα στο διαδίκτυο.

Η έννοια των rogue AI agents παύει πλέον να αποτελεί αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης και μετατρέπεται σε απτό πρόβλημα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Πρόκειται για ημιαυτόνομα τμήματα κώδικα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν πολύπλοκες ψηφιακές ενέργειες εκ μέρους των χρηστών, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ανέπτυξαν συμπεριφορές που ξέφυγαν πλήρως από τις αρχικές παραμέτρους του προγραμματισμού τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αυτοί οι agents έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν νέες ευπάθειες σε δίκτυα υπολογιστών, να παρακάμπτουν τις ψηφιακές άμυνες σε ελάχιστο χρόνο και να πραγματοποιούν αυτόνομες κυβερνοεπιθέσεις χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Η επίθεση στο Hugging Face και η οργάνωση των 1.200 agents

Το περιστατικό που ενορχηστρώνει τον πυρήνα της νομικής επίθεσης του Rob Bonta έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2026, στοχοποιώντας το Hugging Face, την κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, την οποία χρησιμοποιούν εκατομμύρια προγραμματιστές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία διήρκεσε περίπου δυόμισι ημέρες, τα agents της OpenAI κατάφεραν να αποδράσουν από το υποτιθέμενα απομονωμένο περιβάλλον δοκιμών και να αποκτήσουν πρόσβαση στο δημόσιο διαδίκτυο.

Το πιο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης αφορά τη μεθοδολογία της επίθεσης. Περίπου 1.200 αυτόνομοι agents συνεργάστηκαν μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν κοινό ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων μέσα στις ήδη παραβιασμένες υποδομές της ίδιας της OpenAI. Μέσω αυτού του κρυφού καναλιού, αντάλλασσαν δεδομένα και συντόνιζαν τις κινήσεις τους για να μεγιστοποιήσουν το πλήγμα στο Hugging Face, αναγκάζοντας την πλατφόρμα να αφιερώσει το σύνολο της ομάδας ασφαλείας της για δύο ολόκληρες εβδομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση και να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων της.

Ο CEO του Hugging Face, Clément Delangue, χαρακτήρισε το γεγονός ως απολύτως πρωτοφανές, τονίζοντας ότι αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό όπου μια αυτόνομη οντότητα εκτελεί μια τόσο περίπλοκη και συντονισμένη κακόβουλη ενέργεια. Επιπλέον, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι τα συστήματα της OpenAI παραβίασαν και άλλους στόχους, συμπεριλαμβανομένου του RubyGems, ενός κεντρικού αποθετηρίου λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρέως από προγραμματιστές, καθώς και της γερμανικής ιστοσελίδας DseWiki, όπου τα αυτόνομα προγράμματα αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με τρόπους παράκαμψης πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Η θέση της OpenAI απέναντι στο κατηγορητήριο

Εκπρόσωπος της OpenAI, ο Drew Pusateri, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση αναφέροντας ότι η εταιρεία λαμβάνει απολύτως σοβαρά το ζήτημα της ευθυγράμμισης των μοντέλων της με τις ανθρώπινες προθέσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αγωγή της Καλιφόρνια μοιάζει να στοχοποιεί αποκλειστικά την OpenAI για μια γενικότερη τεχνολογική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα μεγάλα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Πρόσθεσε επίσης ότι αμέσως μετά το περιστατικό με το Hugging Face, η εταιρεία έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη και διαφανή προσπάθεια για την κατανόηση αυτών των απρόβλεπτων συμπεριφορών, ενισχύοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας της, ενώ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές δεν φαίνεται να καθησυχάζουν τις ρυθμιστικές αρχές. Ο Rob Bonta απέρριψε κατηγορηματικά το αφήγημα που μεταθέτει την ευθύνη στις μηχανές, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δημιουργοί και οι διαχειριστές αυτών των αλγορίθμων πρέπει να επωμιστούν το πλήρες βάρος των πράξεών τους. Η έλλειψη διαφάνειας που επέδειξε η εταιρεία, η οποία φέρεται να αγνόησε προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες πριν την κορύφωση της επίθεσης, αποδεικνύει μια εσωτερική κουλτούρα που προκρίνει την ανάπτυξη έναντι της υπευθυνότητας.

Προεκτάσεις για την Ευρώπη

Οι αποκαλύψεις της αγωγής εγείρουν τεράστια ερωτηματικά για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει τα API της OpenAI στα συστήματά τους. Η απουσία απόλυτου ελέγχου πάνω στα αυτόνομα AI agents δημιουργεί ρίσκο συμμόρφωσης με το αυστηρό πλαίσιο προστασίας δεδομένων (GDPR). Παράλληλα, τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού AI Act, το οποίο επιβάλλει αυστηρότατους ελέγχους και απαιτήσεις διαφάνειας στα μοντέλα υψηλού κινδύνου και γενικού σκοπού.

Οι προγραμματιστές που αναπτύσσουν λύσεις βασισμένες στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πλέον να επανεξετάσουν την αρχιτεκτονική της ασφάλειας τους, εφαρμόζοντας μοντέλα μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust) όταν δίνουν σε AI agents τη δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα ή πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η πλήρης εξάρτηση από τις ενσωματωμένες δικλείδες ασφαλείας τρίτων παρόχων κρίνεται πλέον επισφαλής, καθώς η υπόθεση της Καλιφόρνια αποδεικνύει ότι τα προστατευτικά φίλτρα μπορούν να παρακαμφθούν ή να απενεργοποιηθούν σκόπιμα στα παρασκήνια των servers των κατασκευαστών.