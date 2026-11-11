Το ChatGPT αποκτά Business Hub και ανταγωνίζεται ευθέως τα Google Business Profiles

Σύνοψη

Η OpenAI κυκλοφόρησε τη νέα υπηρεσία Business Hub σε μορφή beta για επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν επίσημα προφίλ και να αναπτύξουν τον δικό τους Business Agent για άμεση επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό.

Η ταυτοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται μέσα από αυστηρές διαδικασίες που περιλαμβάνουν την πλατφόρμα Persona, ρυθμίσεις DNS και σύνδεση με το Shopify.

Αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια της OpenAI να διεκδικήσει το μερίδιο αγοράς της Google στην τοπική αναζήτηση και την ανακαλυψιμότητα προϊόντων.

Η μετάβαση από τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης στα παραγωγικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αποκτά πλέον ξεκάθαρη εμπορική διάσταση, καθώς η OpenAI ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος Business Hub εντός του ChatGPT.

Η δημιουργία ψηφιακών εταιρικών προφίλ αποτελούσε για δεκαετίες προνόμιο της Alphabet μέσω του Google My Business, προσφέροντας στην εταιρεία τον απόλυτο έλεγχο της τοπικής αναζήτησης και της ανακαλυψιμότητας των καταστημάτων. Τώρα, η OpenAI εισέρχεται δυναμικά σε αυτόν τον εξαιρετικά κερδοφόρο τομέα, παρέχοντας νέα εργαλεία διαχείρισης και αλληλεπίδρασης για τον εμπορικό κόσμο.

Η νέα πλατφόρμα απευθύνεται αρχικά σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών που εδρεύουν στις ΗΠΑ, λειτουργώντας σε καθεστώς beta. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να διεκδικήσουν την επιχείρηση τους, να διαχειριστούν τις βασικές πληροφορίες που προβάλλονται στους χρήστες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που το κοινό αλληλεπιδρά με το brand τους.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας ανακοίνωσης εντοπίζεται στην ικανότητα των πιστοποιημένων λογαριασμών να δημιουργούν έναν εξειδικευμένο Business Agent. Ο συγκεκριμένος AI agent εκπαιδεύεται πάνω στα δεδομένα που παρέχει ο ίδιος ο έμπορος και αναλαμβάνει να απαντάει σε ερωτήσεις καταναλωτών, να επεξηγεί τις πολιτικές του καταστήματος και να καθοδηγεί τον χρήστη κατά την εξερεύνηση του διαθέσιμου καταλόγου.

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του οικοσυστήματος και να αποφευχθούν φαινόμενα υποκλοπής ταυτότητας γνωστών εταιρειών, η OpenAI έχει θεσπίσει μια πολυεπίπεδη και αρκετά απαιτητική διαδικασία επαλήθευσης. Οι διαχειριστές καλούνται να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους χρησιμοποιώντας εταιρικά τηλέφωνα και emails, ενώ συχνά απαιτείται η προσθήκη ειδικών εγγραφών TXT στις ρυθμίσεις DNS του κεντρικού domain τους. Επιπλέον, υπάρχει άμεση διασύνδεση με το οικοσύστημα του Shopify, επιτρέποντας στους εμπόρους να συνδέσουν το κατάστημά τους με λίγα μόλις κλικ, μεταφέροντας αυτόματα πληροφορίες καταλόγου και διαθεσιμότητας. Το τελικό στάδιο της πιστοποίησης, το οποίο ξεκλειδώνει το μπλε σηματάκι επιβεβαίωσης και επιτρέπει τη δημιουργία του Business Agent, πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας Persona. Αυτό το βήμα απαιτεί την υποβολή επίσημων κρατικών εγγράφων ταυτοποίησης, εταιρικών καταχωρήσεων και ενδεχομένως τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι ο διαχειριστής διαθέτει τη νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

Ο Αντιπρόεδρος εμπορικής εκμετάλλευσης της OpenAI, Benji Shomair, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη για να ανακαλύψουν προϊόντα, να συγκρίνουν επιλογές και να λάβουν αγοραστικές αποφάσεις. Καθώς το ChatGPT εξελίσσεται στην κατεξοχήν πλατφόρμα γεφύρωσης μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων, η δημιουργία αυτών των εργαλείων κρίθηκε επιβεβλημένη.

Η πρωτοβουλία διαφέρει ριζικά από τις προηγούμενες συνδρομητικές βαθμίδες ChatGPT Business και Enterprise, οι οποίες απευθύνονταν στην εσωτερική οργάνωση των εταιρειών προσφέροντας προστατευμένα περιβάλλοντα εργασίας χωρίς εκπαίδευση μοντέλων πάνω στα εταιρικά δεδομένα. Το Business Hub εστιάζει καθαρά στην εξωτερική επικοινωνία, την προβολή και την εξυπηρέτηση πελατών στον δημόσιο ιστό, μετατρέποντας το chatbot σε έναν έξυπνο παγκόσμιο κατάλογο αναζήτησης.

Η κίνηση προκαλεί άμεση πίεση στην Alphabet, η οποία μέχρι σήμερα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των τοπικών επιχειρήσεων. Παρόλο που η Google διαθέτει το δικό της πλεονέκτημα μέσω της τεράστιας βάσης χρηστών του Maps και του οικοσυστήματος Android, η ενσωμάτωση λειτουργιών αγοράς απευθείας σε ένα περιβάλλον συνομιλίας προσφέρει μια πιο φυσική και εξατομικευμένη εμπειρία στον καταναλωτή. Εάν το πείραμα της OpenAI στεφθεί με επιτυχία στις ΗΠΑ, θεωρείται δεδομένο θα επεκταθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά, υποχρεώνοντας ολόκληρη τη βιομηχανία του ψηφιακού μάρκετινγκ να επαναπροσδιορίσει τις στρατηγικές της.