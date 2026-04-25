ChatGPT Workspace Agents: Αυτοματοποίηση διαδικασιών για τις επιχειρήσεις

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε τα Workspace Agents, την εξέλιξη των Custom GPTs, ειδικά σχεδιασμένα για την αυτοματοποίηση πολύπλοκων εργασιών σε εταιρικά περιβάλλοντα και ομάδες.

Λειτουργούν αυτόνομα στο cloud 24/7 (ακόμα και όταν ο χρήστης είναι offline), αντλώντας δεδομένα από εφαρμογές όπως το Slack, το Salesforce και το Google Workspace.

Βασίζονται στο γλωσσικό μοντέλο Codex, εστιάζοντας στην αυστηρή εκτέλεση κώδικα, τη δημιουργία αναφορών και τη διαχείριση εγκρίσεων με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Διατίθενται ήδη σε μορφή Research Preview για τους συνδρομητές ChatGPT Business, Enterprise, Edu και Teachers, παραμένοντας δωρεάν μέχρι τις 6 Μαΐου 2026.

Μετά τις 6 Μαΐου 2026, η χρέωση θα μεταβεί σε ένα σύστημα βασισμένο σε πιστωτικές μονάδες, το οποίο απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και προϋπολογισμό από τις επιχειρήσεις.

Η OpenAI προχωρά στην ουσιαστικότερη αναβάθμιση του οικοσυστήματος του ChatGPT για εταιρικά περιβάλλοντα, ανακοινώνοντας επίσημα τα Workspace Agents. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τη βελτίωση της παραγωγικότητας του μεμονωμένου χρήστη στην αυτοματοποίηση ολόκληρων ομαδικών διαδικασιών, σηματοδοτώντας σταδιακά τη μετάβαση από τα γνωστά Custom GPTs σε πραγματικά αυτόνομα, ενσωματωμένα εταιρικά εργαλεία.

Τι είναι τα ChatGPT Workspace Agents;

Τα Workspace Agents αποτελούν τη νέα γενιά αυτόνομων προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI για εταιρικούς χρήστες. Βασίζονται στην τεχνολογία Codex και επιτρέπουν στις ομάδες να δημιουργούν κοινόχρηστα εργαλεία τα οποία αναλαμβάνουν τον προγραμματισμό κώδικα, τη συγγραφή αναφορών και τη διαχείριση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συνδεόμενα με πλατφόρμες όπως το Slack, το Salesforce και το Google Workspace.

Βασισμένα στο Codex: Αντί να αξιοποιούν αποκλειστικά το τυπικό μοντέλο γενικού σκοπού, τα Workspace Agents βασίζονται στο Codex, εξασφαλίζοντας κορυφαία ακρίβεια στην παραγωγή και εκτέλεση κώδικα, καθώς και στη σωστή διαχείριση API κλήσεων.

Διαλειτουργικότητα: Έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν άψογα πέρα από το περιβάλλον του ChatGPT, μεταφέροντας δεδομένα μεταξύ τρίτων εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης.

Έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν άψογα πέρα από το περιβάλλον του ChatGPT, μεταφέροντας δεδομένα μεταξύ τρίτων εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης. Κοινόχρηστος Χαρακτήρας: Η λογική είναι «δημιουργία μία φορά, χρήση από όλη την ομάδα». Κάθε Agent μπορεί να διαμοιραστεί εντός του οργανισμού και να βελτιστοποιείται συνεχώς μέσα από τη συλλογική χρήση.

Από τεχνικής σκοπιάς, η υποδομή βασίζεται στο αναβαθμισμένο Agents SDK της εταιρείας. Οι προγραμματιστές έχουν πλέον πρόσβαση σε τυποποιημένα εργαλεία που επιτρέπουν στα Agents να διαβάζουν αρχεία, να εκτελούν εντολές και να λειτουργούν εντός ελεγχόμενων περιβαλλόντων sandbox.

Η σημαντική διαφορά: Ασύγχρονη λειτουργία στο παρασκήνιο

Η ειδοποιός διαφορά των Workspace Agents σε σχέση με τα Custom GPTs είναι η ικανότητα αυτόνομης εκτέλεσης στο cloud. Τα Agents συνεχίζουν να επεξεργάζονται αιτήματα, να συλλέγουν δεδομένα και να εκτελούν ενέργειες στο παρασκήνιο 24/7, ανεξάρτητα από το εάν ο χρήστης που τα ενεργοποίησε παραμένει συνδεδεμένος ή όχι.

Ιστορικά, η αλληλεπίδραση με τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ήταν αυστηρά γραμμική: ο χρήστης υποβάλλει ένα ερώτημα (prompt) και περιμένει την απάντηση. Τα Workspace Agents καταρρίπτουν αυτόν τον περιορισμό. Ο χρήστης μπορεί να αναθέσει μια εργασία πολύπλοκης ροής —όπως την ανάλυση χιλιάδων εγγραφών πωλήσεων από το Salesforce, τη διασταύρωση τους με αρχεία Excel και τη σύνταξη προσχεδίων απαντήσεων προς πελάτες— και να αποσυνδεθεί. Το Agent θα εκτελέσει την εργασία αυτόνομα, ειδοποιώντας τον χρήστη (π.χ. μέσω Slack) μόνο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ή όταν απαιτείται ανθρώπινη έγκριση (human-in-the-loop) για ευαίσθητες ενέργειες.

Το Agents SDK προσφέρει λειτουργίες «snapshotting» και «rehydration», οι οποίες επιτρέπουν την αποθήκευση της κατάστασης ενός Agent και την άμεση επαναφορά του εάν το περιβάλλον εκτέλεσης τερματιστεί, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ροή των εταιρικών λειτουργιών.

Ασφάλεια και διαχείριση IT

Η ενσωμάτωση αυτόνομων πρακτόρων στα συστήματα μίας επιχείρησης εγείρει προφανή ζητήματα ασφαλείας. Η OpenAI έχει προβλέψει αυτούς τους προβληματισμούς, παρέχοντας εκτεταμένα εργαλεία διαχείρισης στους διαχειριστές IT των επιχειρήσεων.

Οι διαχειριστές έχουν τον απόλυτο έλεγχο των αδειών πρόσβασης, ρυθμίζοντας ποια συστήματα, βάσεις δεδομένων ή APIs μπορεί να προσεγγίσει το κάθε Workspace Agent. Για παράδειγμα, ένα Agent που προορίζεται για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) μπορεί να διαβάζει τα βιογραφικά υποψηφίων, αλλά να μην έχει δικαίωμα επεξεργασίας στους φακέλους μισθοδοσίας. Η χρήση ασφαλών περιβαλλόντων (sandboxes) απομονώνει τις διεργασίες του AI από τα κρίσιμα συστήματα του λειτουργικού συστήματος της επιχείρησης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης εκτέλεσης κώδικα.

Από τα Custom GPTs στα Workspace Agents

Η OpenAI διευκρίνισε ότι τα Custom GPTs που ήδη χρησιμοποιούν οι εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT δεν θα καταργηθούν άμεσα. Ωστόσο, η στρατηγική κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: τα Workspace Agents αποτελούν την επίσημη μετεξέλιξή τους για επαγγελματική χρήση. Στο άμεσο μέλλον, η πλατφόρμα θα διαθέσει εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν την εύκολη, αυτοματοποιημένη μετατροπή των υφιστάμενων Custom GPTs στη νέα, ασύγχρονη και ισχυρότερη αρχιτεκτονική των Workspace Agents.

Για να επιταχύνει την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, το σύστημα προσφέρει έτοιμα πρότυπα (templates) για κρίσιμους τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, οι πωλήσεις και το marketing, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο παραμετροποίησης.

Διαθεσιμότητα

Η λειτουργία βρίσκεται ήδη σε στάδιο Research Preview για τα πακέτα ChatGPT Business, Enterprise, Edu και Teachers. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Workspace Agents εντελώς δωρεάν έως τις 6 Μαΐου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή, η OpenAI θα εφαρμόσει χρέωση βάσει πιστωτικών μονάδων.