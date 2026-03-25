Πώς λειτουργεί το νέο Library του ChatGPT για έγγραφα και δεδομένα

Η OpenAI λανσάρει τη νέα καρτέλα Library αποκλειστικά για τη web έκδοση του ChatGPT, λειτουργώντας ως κεντρικό αποθετήριο εγγράφων.

Μια νέα γραμμή εργαλείων (toolbar) επιτρέπει την άμεση ανάκληση και εισαγωγή πρόσφατων αρχείων σε οποιαδήποτε ενεργή συνομιλία.

Η λειτουργία αφορά συνδρομητές Plus, Pro και Business, με όριο αρχείου τα 512MB ή τα 2 εκατομμύρια tokens.

Στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, το χαρακτηριστικό θα διατεθεί με ελαφριά καθυστέρηση λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων.

Τι είναι η νέα καρτέλα Library στο ChatGPT και πώς λειτουργεί;

Η νέα καρτέλα Library του ChatGPT επιτρέπει στους συνδρομητές Plus, Pro και Business να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν και να επαναχρησιμοποιούν έγγραφα από ένα κεντρικό σημείο στο web interface. Μέσω της αριστερής πλαϊνής μπάρας, οι χρήστες αποκτούν άμεση πρόσβαση στα ανεβασμένα αρχεία τους, ενώ μια νέα γραμμή εργαλείων (toolbar) καταργεί την ανάγκη αναζήτησης σε παλιές συνομιλίες, επιτρέποντας την εισαγωγή δεδομένων με ένα κλικ.

Κεντρική διαχείριση: Όλα τα ανεβασμένα αρχεία (PDF, Word, Excel) συγκεντρώνονται σε ένα ασφαλές σημείο.

Άμεση επίκληση: Το νέο toolbar στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης επιτρέπει την προσθήκη πρόσφατων αρχείων στο ενεργό prompt.

Λήψη (Download): Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής και κατεβάσματος αρχείων τοπικά στον υπολογιστή.

Όρια μεγέθους: Υποστήριξη έως 512MB ανά αρχείο ή 2 εκατομμύρια tokens για αρχεία κειμένου.

Το πρόβλημα του ιστορικού και η σημασία του νέου UI

Μέχρι σήμερα, η διαχείριση δεδομένων στο οικοσύστημα της OpenAI βασιζόταν αποκλειστικά στο ιστορικό των συνομιλιών. Αν ένας χρήστης ανέβαζε ένα εκτενές PDF 100 σελίδων για ανάλυση, το αρχείο παρέμενε «κλειδωμένο» στο συγκεκριμένο session. Για να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό context ή με διαφορετικό μοντέλο, απαιτούνταν εκ νέου upload, καταναλώνοντας πολύτιμο χρόνο και bandwidth, ενώ συχνά εξαντλούσε το όριο των 80 μηνυμάτων ανά 3 ώρες στους Plus λογαριασμούς.

Με το νέο Library, το ChatGPT μεταμορφώνεται από ένα απλό generative chatbot σε ένα βασικό εργαλείο παραγωγικότητας. Το περιβάλλον χρήσης (UI) αποκτά δομή που θυμίζει τα παραδοσιακά cloud storage συστήματα (όπως το Google Drive ή το OneDrive), διατηρώντας όμως τη σημασιολογική διασύνδεση με το μοντέλο. Το νέο toolbar είναι εξίσου σημαντικό: λειτουργεί ως μια μνήμη RAM (cache) των αρχείων, κρατώντας τα πιο πρόσφατα έγγραφα άμεσα διαθέσιμα για drag-and-drop ή click-to-add στη γραμμή εντολών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός των μέσων είναι ξεκάθαρος. Οι παραγόμενες εικόνες από το DALL-E 3 δεν αναμιγνύονται με τα έγγραφα εργασίας, αλλά παραμένουν στην ξεχωριστή καρτέλα "Images", διατηρώντας τον χώρο εργασίας καθαρό και εστιασμένο στα δεδομένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά, όρια και επεξεργασία δεδομένων

Η ενσωμάτωση του Library δεν αλλάζει τους θεμελιώδεις περιορισμούς στους πόρους υπολογισμού, αλλά βελτιστοποιεί την κατανομή τους. Κάθε αρχείο κειμένου ή εγγράφου που μεταφορτώνεται υπόκειται στο όριο των 2 εκατομμυρίων tokens ανά αρχείο (περίπου 1.5 εκατομμύρια λέξεις αγγλικού κειμένου). Το απόλυτο όριο μεγέθους ορίζεται στα 512MB.

Υπάρχουν ωστόσο εξαιρέσεις για δομημένα δεδομένα. Για αρχεία CSV ή μεγάλα λογιστικά φύλλα (spreadsheets), το όριο μεγέθους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50MB περίπου, αναλόγως της πολυπλοκότητας και του μεγέθους της κάθε γραμμής δεδομένων. Για απλές εικόνες, το όριο παραμένει στα 20MB.

Από πλευράς ιδιωτικότητας, τα αρχεία κληρονομούν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του λογαριασμού. Εάν η επιλογή "Improve the model for everyone" είναι ενεργοποιημένη (Settings > Data Controls), η OpenAI διατηρεί το δικαίωμα ανωνυμοποίησης και χρήσης του κειμένου για την εκπαίδευση μελλοντικών μοντέλων. Για τους Business λογαριασμούς, τα δεδομένα εξαιρούνται by default από οποιαδήποτε διαδικασία εκπαίδευσης. Η διατήρηση των αρχείων στο Library διαρκεί όσο υφίσταται ο λογαριασμός ή μέχρι ο χρήστης να τα διαγράψει χειροκίνητα.

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Το νέο σύστημα αρχειοθέτησης κυκλοφορεί σταδιακά για τους συνδρομητές Plus, Pro και Business. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με τις αναβαθμίσεις της OpenAI, οι χρήστες στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τεθεί σε προσωρινή αναμονή.

Αυτό οφείλεται στο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τον GDPR και τους κανονισμούς αποθήκευσης δεδομένων στην Ευρώπη. Για τον Έλληνα επαγγελματία αυτό σημαίνει ότι η καρτέλα Library ενδέχεται να εμφανιστεί με μερικές εβδομάδες καθυστέρηση. Στον ανταγωνισμό, λειτουργίες διαχείρισης αρχείων προσφέρονται ήδη από το Google Workspace (με ενσωμάτωση Gemini) και το Microsoft Copilot (εντός SharePoint), κάνοντας την κίνηση της OpenAI επιβεβλημένη για να διατηρήσει τους εταιρικούς πελάτες της.

Η απουσία της λειτουργίας από τη δωρεάν (Free) έκδοση ενισχύει τη στρατηγική της OpenAI να μετατρέψει την επεξεργασία εγγράφων σε αποκλειστικά premium χαρακτηριστικό, διαχωρίζοντας οριστικά τους απλούς χρήστες από τους επαγγελματίες.

Η άποψη του Techgear

Η δημιουργία του Library δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική πινελιά, αλλά μια θεμελιώδη αλλαγή στην αρχιτεκτονική αλληλεπίδρασης με τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs). Η OpenAI αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι η προηγούμενη μέθοδος της «προσωρινής μνήμης» στα chats ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγική για όσους χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για σοβαρή ανάλυση δεδομένων.

Μετατρέποντας το ChatGPT σε ένα μίνι λειτουργικό σύστημα με δικό του σύστημα αρχείων, η εταιρεία μειώνει την εξάρτηση των χρηστών από εξωτερικά εργαλεία και αυξάνει τον χρόνο παραμονής στο δικό της οικοσύστημα.

Αν και η καθυστέρηση για την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση ελληνική αγορά προκαλεί δυσφορία στους συνδρομητές που πληρώνουν ακριβώς το ίδιο αντίτιμο με τους Αμερικανούς χρήστες, η αναμονή αξίζει. Η δυνατότητα να διατηρείς μια σταθερή, ιδιωτική βιβλιοθήκη γνώσης και να την ανακαλείς ακαριαία μέσω του toolbar, γεφυρώνει τελικά το χάσμα μεταξύ ενός απλού παραγωγικού AI και ενός πραγματικού ψηφιακού βοηθού εργασίας.

Η πίεση πλέον μεταφέρεται στην Google και τη Microsoft για να βελτιώσουν την ταχύτητα ανάκλησης αρχείων στα δικά τους συστήματα.