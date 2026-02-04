Χειμώνας με απεριόριστα data από τη Vodafone

Η Vodafone προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της απεριόριστα data για 10 ημέρες με μόλις 5,90€, για να μοιραστούν κάθε στιγμή με τους φίλους τους, να ανεβάσουν φωτογραφίες, να απολαύσουν τις αγαπημένες τους σειρές και ταινίες και να επικοινωνούν, χωρίς όρια, όπου κι αν βρίσκονται.

Συγκεκριμένα, όλοι οι ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες συμβολαίου και καρτοπρογράμματος μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά έως και τις 3 Μαρτίου 2026, είτε μέσω της εφαρμογής My Vodafone App, είτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://bit.ly/winteroffer26

Επιπλέον, όσοι ενεργοποιήσουν την προσφορά μέσω της ιστοσελίδας, μπορούν να συμμετάσχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μία από τις τρεις δωροεπιταγές αξίας 1.000€, για να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι σε προορισμό της επιλογής τους.

Η προσφορά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόλις ολοκληρωθούν 10 ημέρες από την πρώτη επιτυχή ενεργοποίησή της, εξασφαλίζοντας μια επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικοί όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι

