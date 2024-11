Cliffhanger: Ετοιμάζεται reboot της ταινίας με Pierce Brosnan, αλλά χωρίς Stallone

Ο Sylvester Stallone δεν θα ξανακάνει αναρρίχηση στο reboot του Cliffhanger. Αντ' αυτού, η Lily James και ο Pierce Brosnan θα πρωταγωνιστήσουν στο νέο Cliffhanger, ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Jaume Collet-Serra του Carry-On.

Τον Μάιο του 2023, ο Stallone υπέγραψε για ένα sequel του Cliffhanger, με τον Ric Roman Waugh να σκηνοθετεί σε σενάριο του Mark Bianculli. Σύμφωνα με το Variety, ο Stallone και ο Waugh αποχώρησαν από το reboot μετά από μια δημιουργική αναθεώρηση. Η Ana Lily Amirpour, γνωστή για τα A Girl Walks Home Alone at Night και Mona Lisa and the Blood Moon, έγραψε το νέο σενάριο για το reboot.

Στο καστ του Cliffhanger συμμετέχουν οι Nell Tiger Free, Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba και Bruno Gouery. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στην Αυστρία και θα είναι μια ιστορία πατέρα-κόρης. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη:

Ο Brosnan θα υποδυθεί τον έμπειρο ορειβάτη Ray Cooper, ο οποίος διατηρεί ένα πολυτελές σαλέ στους Δολομίτες με την κόρη του Sydney. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για το Σαββατοκύριακο με τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου, γίνονται στόχος μιας συμμορίας απαγωγέων. Η κόρη του Ray, Naomi (James), που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από ένα παλιό ορειβατικό ατύχημα, γίνεται μάρτυρας της επίθεσης και δραπετεύει. Για να σώσει την οικογένειά της, πρέπει να αντιμετωπίσει τους φόβους της και να παλέψει για την επιβίωση.

Στο Cliffhanger του 1993, ο Stallone πρωταγωνίστησε ως ορειβάτης που αναγκάστηκε να πολεμήσει μια ομάδα εγκληματιών που αναζητούν 100 εκατομμύρια δολάρια που έχασαν μετά από μια αποτυχημένη ληστεία. Σε σκηνοθεσία του Renny Harlin, το καστ του Cliffhanger περιελάμβανε τους John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Leon Robinson, Paul Winfield και Ralph Waite. Η ταινία απέφερε 255 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων δολαρίων.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία πρεμιέρας του νέου Cliffhanger.

