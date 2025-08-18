COSMOTE TELEKOM: Φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις ΑΙ συσκευές T Phone 3 και Τ Tablet 2

Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων διαθέτοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα Τ Phone 3 και Τ Tablet 2, δύο υψηλής ποιότητας, προσιτές συσκευές, που ενσωματώνουν τη δύναμη του ΑΙ, ενώ προσφέρουν απλή εμπειρία χρήσης. Η νέα γενιά «Τ» συσκευών της TELEKOM, T Phone 3 και T Tablet 2, βασίζεται στο Perplexity, μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως.

T Phone 3 και Τ Tablet 2: Οι νέοι ΑΙ βοηθοί

Πατώντας 2 φορές το κουμπί ενεργοποίησης ή ορίζοντας το Perplexity ως βασικό βοηθό και καλώντας τον με ένα παρατεταμένο πάτημα, το T Phone 3 και το Τ Tablet 2 μετατρέπονται, μεταξύ άλλων, σε ΑΙ βοηθό – Perplexity Assistant που εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών. Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει απαντήσεις στη στιγμή για οτιδήποτε βλέπει στην οθόνη, από άγνωστα αξιοθέατα και μαθηματικές λύσεις μέχρι τις πιο απλές, καθημερινές απορίες. Χρησιμοποιώντας την κάμερα, μπορεί, επίσης, να λάβει βοήθεια σε πραγματικό χρόνο για να μετατρέψει τα υλικά που έχει στο ψυγείο σε γεύμα. Ο ΑΙ βοηθός έχει τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με άλλα apps προκειμένου να κάνει κρατήσεις σε εστιατόρια, μετάφραση κειμένων σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κλπ.

Εκτός από την Ελλάδα, το Τ Phone 3 και το T Tablet 2 διατίθενται από την TELEKOM και σε Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, Γερμανία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία.

«Μαζί με τους συνεργάτες μας, φέρνουμε το ΑΙ τηλέφωνο σε όλη την Ευρώπη. Η συσκευή αυτή μας βοηθά να φέρουμε εύκολα εις πέρας καθημερινές εργασίες και βρίσκει γρήγορα αξιόπιστες πληροφορίες, εξοικονομώντας μας χρόνο και ενέργεια. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στις σημαντικές πλευρές της ζωής – εκεί όπου οι ιδέες, η δημιουργικότητα και το προσωπικό αποτύπωμα κάνουν τη πραγματική διαφορά», σημείωσε η Dominique Leroy, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ευρώπη στην TELEKOM.

«Στην COSMOTE TELEKOM πρωτοπορούμε ξανά, και συστήνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη νέα γενιά TELEKOM συσκευών, που, με τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλάζουν τα δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Στόχος μας είναι να συνδέουμε τους ανθρώπους με την τεχνολογία για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Μέσα από τις δύο νέες αυτές προσιτές συσκευές, συνδέουμε τον κόσμο των συνδρομητών μας με τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και κάνουμε το ΑΙ προσιτό σε όλους.», δήλωσε σχετικά ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

T Phone 3

Το T Phone 3 διαθέτει ενσωματωμένο ΑΙ βοηθό του Perplexity, που δίνει απαντήσεις αυτόματα, χωρίς επιπλέον εφαρμογές και χωρίς καμία ρύθμιση. Με πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 3, γρήγορη φόρτιση και οθόνη 6,6" FHD+, 120 Ηz, συνδυάζει ταχύτητα, στυλ και αξιοπιστία. Είναι εξοπλισμένο με διπλό σύστημα κάμερας 50MP και οπτική σταθεροποίησης εικόνας (OIS) για καθαρές και σταθερές φωτογραφίες ακόμα και εν κινήσει και μπροστινό φακό για selfies. Επιπλέον ο χρήστης, αφού κατεβάσει το Picsart AI, μπορεί να μεταμορφώσει τις καθημερινές του φωτογραφίες σε εντυπωσιακές δημιουργίες με αφαίρεση ή αλλαγή φόντων και στοιχείων από οποιαδήποτε εικόνα. Η μπαταρία του είναι χωρητικότητας 5000mAh για να διαρκεί όλη μέρα, ενώ έχει δυνατότητα γρήγορης φόρτισης 25W. Το T Phone 3 έχει σκορ 90/100 στην αξιολόγηση Eco Rating για smartphones. Διατίθεται σε ασημί χρώμα.

Το T Phone 3 είναι πιστοποιημένο στο δίκτυο COSMOTE 5G+, το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο 5G Stand-Alone δίκτυο στη χώρα, που ξεπερνά ήδη το 70% σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη.

Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το Τ Phone 3 στα 189,90€ ή δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX. Επιπλέον, με κάθε αγορά οι πελάτες κερδίζουν 3 χρόνια εγγύηση, 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro και 3 μήνες δωρεάν η ΑΙ εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων, Picsart Pro. Επιπλέον, με ταυτόχρονη αγορά του T Phone 3, παρέχεται 20% έκπτωση σε αξεσουάρ προστασίας.

T Tablet 2

Το Τ Tablet 2 διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία AI από το Perplexity, ισχυρό επεξεργαστή, μπαταρία μεγάλης διάρκειας και γρήγορη φόρτιση. Η οθόνη Full HD+ 10.1‘’, 60Hz, τεχνολογίας TCL NXTPAPER δίνει την αίσθηση αληθινού χαρτιού, προσφέρει καθαρή και ξεκούραστη θέαση, δεν κάνει αντανακλάσεις ακόμα και κάτω από το έντονο φως του ήλιου, ενώ προσαρμόζεται αυτόματα όταν το φως αλλάζει. Με τις λειτουργίες οθόνης 3-σε-1 VersaView (Regular mode, Color paper, Ink paper) η οθόνη προσαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα (διάβασμα, σερφάριμα, streaming κλπ). Το Τ Tablet 2 έχει, επίσης, ενσωματωμένο Eye Care Assistant που κάνει υπενθύμιση για διάλειμμα και προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για ξεκούραστη όραση. Η συσκευή αποτελεί παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, καθώς το 75% του καλύμματός της είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Διατίθεται σε μαύρο χρώμα.

Το T Tablet 2 είναι πιστοποιημένο στο δίκτυο COSMOTE 5G, το μεγαλύτερο δίκτυο 5ης γενιάς στη χώρα, που έχει ξεπεράσει το 99% σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη.

To T Tablet 2 διατίθεται στην τιμή των 229,90€ ή δωρεάν στα προγράμματα COSMOTE GIGAMAX2. Επιπλέον, με κάθε αγορά οι πελάτες κερδίζουν 3 χρόνια εγγύηση3, 18μηνη συνδρομή στο Perplexity Pro4 και 25% έκπτωση στη θήκη Book Stand, με ταυτόχρονη αγορά. Μαζί με το Τ Tablet 2 δώρο το Τ-Pen, μια ενεργή γραφίδα αξίας 29,90€, ένας έξυπνος βοηθός που προσφέρει φυσική αίσθηση στο χέρι κατά τη διάρκεια του γραψίματος, του σχεδίου ή του σκιτσαρίσματος και με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra-low latency).

Η νέα γενιά «Τ» συσκευών της TELEKOM, με το ενσωματωμένο premium AI εργαλείο της Perplexity που αλλάζει τα δεδομένα στην καθημερινότητα των χρηστών, είναι διαθέσιμη στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και online στα cosmote.gr και germanos.gr.