TELEKOM & Starlink: Δορυφορικό σήμα απευθείας στα κινητά το 2028 στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η TELEKOM και η Starlink ανακοίνωσαν επίσημη συνεργασία για την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας απευθείας στα κινητά τηλέφωνα (direct-to-device) με στόχο την πανευρωπαϊκή κάλυψη.

Η έναρξη της εμπορικής διάθεσης της νέας υπηρεσίας έχει προγραμματιστεί για το 2028 σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές της TELEKOM, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Η τεχνολογία θα λειτουργεί αποκλειστικά στο φάσμα MSS (Mobile Satellite Service) της Starlink, δίνοντας τη δυνατότητα στα smartphones να συνδέονται με δορυφόρους για πρόσβαση σε δεδομένα, βίντεο, φωνή και μηνύματα όταν χάνεται το επίγειο σήμα.

Η συμφωνία αποτελεί την πρώτη του είδους της στην Ευρώπη για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας V2 της Starlink και αναμένεται να καλύψει συνολικά 10 χώρες.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση αυξάνει δραστικά την ανθεκτικότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές ή παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

TELEKOM & Starlink: Ενώνουν δυνάμεις για Direct-to-Device δορυφορική συνδεσιμότητα στην Ελλάδα το 2028

Η TELEKOM προχωρά στην επέκταση της κάλυψης του δικτύου της, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με την Starlink για την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας απευθείας στο κινητό (direct-to-device). Η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει ως βασικό άξονα την εξασφάλιση κάλυψης παντού στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία φιλοδοξεί να παρέχει σταθερή συνδεσιμότητα σε περιοχές όπου η επέκταση του παραδοσιακού δικτύου κινητής αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω κανονιστικών περιορισμών ή εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Direct-to-Device

Η υπηρεσία direct-to-device της TELEKOM θα λειτουργεί αποκλειστικά πάνω στο φάσμα MSS (Mobile Satellite Service) που διαθέτει η Starlink. Μέσω αυτού του φάσματος, τα συμβατά smartphones αποκτούν τη δυνατότητα, τη στιγμή που χάνουν το επίγειο σήμα κινητής, να συνδέονται απευθείας με τους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων, βίντεο, φωνής και ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η συμφωνία αυτή καταγράφεται ως η πρώτη του είδους της στην Ευρώπη που θα λανσάρει την τεχνολογία επόμενης γενιάς V2 της Starlink. Σύμφωνα με τη Stephanie Bednarek, VP of Starlink Sales, η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη χρήση δεδομένων, φωνής και μηνυμάτων, παρέχοντας ευρυζωνική πρόσβαση απευθείας στα κινητά τηλέφωνα. Η Bednarek δήλωσε επίσης ιδιαίτερα χαρούμενη που, σε συνεργασία με την TELEKOM, θα προσφέρουν αξιόπιστη δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας σε κινητά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε 10 χώρες. Παράλληλα, ο αριθμός των συμβατών με την υπηρεσία smartphones αναμένεται να αυξάνεται σταθερά μέχρι την επίσημη έναρξή της.

Χρονοδιάγραμμα και άφιξη στην ελληνική αγορά

Η τεχνολογική μετάβαση προς τα υβριδικά δορυφορικά δίκτυα απαιτεί χρόνο, με την έναρξη της εμπορικής διάθεσης της νέας υπηρεσίας να τοποθετείται χρονικά στο 2028. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται η TELEKOM, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το "Everywhere Network" και η ανθεκτικότητα των δικτύων

Η TELEKOM διατηρεί στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη διαθέσιμη συνδεσιμότητα, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, χάρη στις υψηλές επιδόσεις του επίγειου δικτύου της. Ωστόσο, μέσα από τη νέα συνεργασία με την Starlink, η εταιρεία αποκτά τη δυνατότητα να επεκτείνει περαιτέρω την εμβέλεια της υποδομής της, καλύπτοντας τα κενά όταν το επίγειο δίκτυο κινητής δεν είναι διαθέσιμο. Η συνέργεια των δύο τεχνολογιών δημιουργεί το λεγόμενο «Everywhere Network», ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κινητών επικοινωνιών και δορυφορικής τεχνολογίας που θα παρέχει ολοκληρωμένη, ανθεκτική και μελλοντικά ασφαλή συνδεσιμότητα.

Ο Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της TELEKOM, επεσήμανε σχετικά πως η εταιρεία παρέχει το καλύτερο δίκτυο κινητής και συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην επέκταση της υποδομής της. Διευκρίνισε πως σε περιοχές όπου η επέκταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, στόχος είναι η διασφάλιση αξιόπιστης συνδεσιμότητας για τους πελάτες. Αιτιολογώντας τη συνεργασία, ανέφερε πως η TELEKOM κάνει τη στρατηγική επιλογή να ενισχύσει το δίκτυό της με δορυφορική συνδεσιμότητα απευθείας σε κινητά. Όπως υπογράμμισε ο κ. Mudesir, για την εταιρεία είναι ξεκάθαρο πως η συνδεσιμότητα δημιουργεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη, και η TELEKOM την προσφέρει παντού.

Η παράμετρος της ασφάλειας αποτελεί κεντρικό πυλώνα του εγχειρήματος, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Με την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας απευθείας στο κινητό, η TELEKOM ενισχύει την ανθεκτικότητα του συνολικού δικτύου της και παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στους πελάτες της σε ακραίες περιστάσεις, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές ή οι παρατεταμένες διακοπές ρεύματος.

Η άποψη του Techgear

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί κομβικό σημείο για την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ειδικά για χώρες με πολύπλοκη εδαφική μορφολογία όπως η Ελλάδα. Η ενσωμάτωση του φάσματος MSS για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χωρίς την ανάγκη ογκώδους, εξειδικευμένου εξοπλισμού σημαίνει την ουσιαστική μετάβαση σε μια νέα γενιά έξυπνων συσκευών.

Η επιλογή χρήσης των δορυφόρων V2 της Starlink είναι η κρισιμότερη τεχνική λεπτομέρεια, καθώς δεν περιορίζεται σε απλά SMS εκτάκτου ανάγκης, αλλά επιτρέπει τη μεταφορά βίντεο και δεδομένων, καθιστώντας τα smartphones εντελώς ανεξάρτητα από τις επίγειες κεραίες σε περίπτωση κρίσης. Το κλειδί της επιτυχίας ενόψει του 2028 θα είναι η ενσωμάτωση των απαιτούμενων κεραιών στα SoC των κατασκευαστών (hardware layer), ώστε η μετάβαση από το επίγειο στο δορυφορικό δίκτυο να γίνεται απρόσκοπτα και με ελάχιστη επιβάρυνση στην μπαταρία της συσκευής.