Ποιο δίκτυο κινητής «τρέχει» πιο γρήγορα στην Ελλάδα για το 2025;

Η πρόσφατη ετήσια έκθεση της nPerf για το 2025 αποτυπώνει τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας μια λεπτομερή ανάλυση της εμπειρίας των χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Με τις ταχύτητες να αυξάνονται και την τεχνολογία 5G να αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης, τα δεδομένα δείχνουν έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή, αλλά και έναν έντονο ανταγωνισμό για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Η COSMOTE εδραιώνει την πρωτιά σε όλες τις κατηγορίες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, η COSMOTE αναδείχθηκε ο πάροχος με τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 89.007 nPoints. Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τη βαθμολογία της κατά 4,1% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, διατηρώντας την πρώτη θέση σε όλους τους κρίσιμους δείκτες απόδοσης.

Στον τομέα της ταχύτητας λήψης (download), η COSMOTE κατέγραψε μέσο όρο 163,18 Mb/s, μια επίδοση που την τοποθετεί αρκετά μπροστά από τον ανταγωνισμό και την καθιστά την πλέον αξιόπιστη λύση για βαριές εργασίες, όπως η παρακολούθηση περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας και το κατέβασμα μεγάλων αρχείων. Αντίστοιχη υπεροχή εμφάνισε και στην ταχύτητα ανόδου (upload) με 22,63 Mb/s, διευκολύνοντας τη χρήση εφαρμογών τηλεδιάσκεψης και τον διαμοιρασμό περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Vodafone κερδίζει στο latency και η Nova αναπτύσσεται ταχύτατα

Η Vodafone κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη με 75.442 nPoints. Το ισχυρότερο πλεονέκτημα της Vodafone για το 2025 αναδείχθηκε ο χρόνος απόκρισης (latency), όπου με 31,58 ms πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην εγχώρια αγορά. Η χαμηλή καθυστέρηση είναι ζωτικής σημασίας για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως το online gaming και η άμεση επικοινωνία, τομείς στους οποίους η Vodafone δείχνει να εστιάζει στρατηγικά.

Από την άλλη πλευρά, η Nova, αν και βρέθηκε στην τρίτη θέση της συνολικής βαθμολογίας με 69.083 nPoints, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια πρόοδο με άνοδο 5%. Η εταιρεία παρουσίασε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές επιδόσεις στην αναπαραγωγή βίντεο μέσω YouTube, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με ποσοστό 77,17%, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή και απρόσκοπτη εμπειρία ψυχαγωγίας για τους συνδρομητές της.

Το 5G και η εμπειρία του χρήστη

Η τεχνολογία 5G αποτελεί το νέο πεδίο ανταγωνισμού, με τις ταχύτητες να ξεπερνούν τα 160 Mb/s για τον ηγέτη της αγοράς. Στις συνδέσεις πέμπτης γενιάς, η COSMOTE ανέβασε την ταχύτητα download στα 204,04 Mb/s, ενώ η Nova κάνει την έκπληξη πετυχαίνοντας τον καλύτερο χρόνο απόκρισης στο 5G με 26,57 ms.

Όσον αφορά την ποιότητα εμπειρίας (Quality of Experience), οι μετρήσεις περιήγησης στον ιστό (browsing) δείχνουν την COSMOTE στην κορυφή με 57,76%, ενώ η Vodafone και η Nova ακολουθούν με 51,95% και 49,28% αντίστοιχα. Στο streaming, οι διαφορές μεταξύ των τριών παρόχων είναι μικρότερες, κάτι που υποδηλώνει ότι οι επενδύσεις στις υποδομές έχουν βελτιώσει οριζόντια την εμπειρία θέασης για το ελληνικό κοινό.