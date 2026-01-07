Οι καλύτερες επιδόσεις σταθερού δικτύου του Internet για την Ελλάδα 2025

Η Cosmote και η Nova μοιράζονται την πρώτη θέση του σταθερού Internet στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με το ετήσιο βαρόμετρο nPerf. Αυτή η έκδοση αποκαλύπτει έναν δυναμικό τομέα με διψήφια αύξηση για όλους τους παρόχους και συμπληρωματικά δυνατά σημεία μεταξύ των ηγετών.

Η Cosmote βρίσκεται στην κορυφή με βαθμολογία 96 070 nPoints. Με ταχύτητες 96,3 Mbps σε λήψη και 46,6 Mbps σε μεταφόρτωση, ο πάροχος καταγράφει ισχυρή αύξηση 18,7% σε ένα έτος. Ηγείται στην καθυστέρηση με 21,5 ms, ιδανική για online gaming, και στη ροή βίντεο (83,4%), εξασφαλίζοντας ομαλή εμπειρία θέασης.

Η Nova μοιράζεται την πρώτη θέση ex-aequo με 95 700 nPoints και πετυχαίνει τη μεγαλύτερη εξέλιξη του τομέα με 22,8%. Οι ταχύτητες φτάνουν τα 102,5 Mbps σε λήψη (πρώτη στην αγορά) και τα 54,0 Mbps σε μεταφόρτωση, εγγυώμενες ποιοτικές τηλεδιασκέψεις. Ο πάροχος ηγείται επίσης στην περιήγηση (61,0%), προσφέροντας μια ισορροπημένη εμπειρία χρήστη.

Η Vodafone ολοκληρώνει το βάθρο με 87 155 nPoints και καταγράφει πρόοδο 11,3%. Ο πάροχος κατατάσσεται δεύτερος στη ροή βίντεο (80,9%) και στην περιήγηση (60,2%), εξασφαλίζοντας ποιοτική εμπειρία για καθημερινή χρήση.

Μετρήσεις βασισμένες σε 280 734 τεστ που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας nPerf και της εφαρμογής nPerf σε Android και iOS.

"Η ελληνική αγορά διακρίνεται από έναν υγιή ανταγωνισμό στην κορυφή και ισχυρές προόδους που αντανακλούν επενδύσεις στην ποιότητα υπηρεσίας", δηλώνει ο Sébastien de Rosbo, Γενικός Διευθυντής της nPerf.

Focus FTTH

Σε FTTH, η Cosmote επιβάλλεται στην Ελλάδα.

Focus WiFi

Σε WiFi, η Cosmote και η Nova μοιράζονται την πρώτη θέση στην Ελλάδα.

