Οι καλύτερες επιδόσεις σταθερού δικτύου του Internet για την Ελλάδα 2025

Nikolas Smaragdis
Η Cosmote και η Nova μοιράζονται την πρώτη θέση του σταθερού Internet στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με το ετήσιο βαρόμετρο nPerf. Αυτή η έκδοση αποκαλύπτει έναν δυναμικό τομέα με διψήφια αύξηση για όλους τους παρόχους και συμπληρωματικά δυνατά σημεία μεταξύ των ηγετών.

Η Cosmote βρίσκεται στην κορυφή με βαθμολογία 96 070 nPoints. Με ταχύτητες 96,3 Mbps σε λήψη και 46,6 Mbps σε μεταφόρτωση, ο πάροχος καταγράφει ισχυρή αύξηση 18,7% σε ένα έτος. Ηγείται στην καθυστέρηση με 21,5 ms, ιδανική για online gaming, και στη ροή βίντεο (83,4%), εξασφαλίζοντας ομαλή εμπειρία θέασης.

Η Nova μοιράζεται την πρώτη θέση ex-aequo με 95 700 nPoints και πετυχαίνει τη μεγαλύτερη εξέλιξη του τομέα με 22,8%. Οι ταχύτητες φτάνουν τα 102,5 Mbps σε λήψη (πρώτη στην αγορά) και τα 54,0 Mbps σε μεταφόρτωση, εγγυώμενες ποιοτικές τηλεδιασκέψεις. Ο πάροχος ηγείται επίσης στην περιήγηση (61,0%), προσφέροντας μια ισορροπημένη εμπειρία χρήστη.

Η Vodafone ολοκληρώνει το βάθρο με 87 155 nPoints και καταγράφει πρόοδο 11,3%. Ο πάροχος κατατάσσεται δεύτερος στη ροή βίντεο (80,9%) και στην περιήγηση (60,2%), εξασφαλίζοντας ποιοτική εμπειρία για καθημερινή χρήση.

Μετρήσεις βασισμένες σε 280 734 τεστ που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας nPerf και της εφαρμογής nPerf σε Android και iOS.

"Η ελληνική αγορά διακρίνεται από έναν υγιή ανταγωνισμό στην κορυφή και ισχυρές προόδους που αντανακλούν επενδύσεις στην ποιότητα υπηρεσίας", δηλώνει ο Sébastien de Rosbo, Γενικός Διευθυντής της nPerf.

Focus FTTH

Σε FTTH, η Cosmote επιβάλλεται στην Ελλάδα.

Focus WiFi

Σε WiFi, η Cosmote και η Nova μοιράζονται την πρώτη θέση στην Ελλάδα.

Σχετικά με την nPerf:

Η nPerf είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα μέτρησης απόδοσης του Διαδικτύου που βασίζεται στην πραγματική εμπειρία χρήστη. Μετατρέποντας εκατομμύρια δοκιμές σύνδεσης σε πληροφορίες συνδεσιμότητας, η nPerf βοηθά τους παρόχους να βελτιώσουν τα δίκτυά τους και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ταχύτερου και πιο αξιόπιστου Διαδικτύου για όλους.

Λεξικό βασικών όρων:

  • Ταχύτητα λήψης: Ο ρυθμός με τον οποίο τα δεδομένα μεταφέρονται από το διαδίκτυο στη συσκευή σας. Συνήθως μετριέται σε megabit ανά δευτερόλεπτο (Mb/s). Ταχύτητες λήψης μεγαλύτερες από 25 Mb/s θεωρούνται εξαιρετικές, επιτρέποντας δραστηριότητες όπως η ροή βίντεο 4K. Ταχύτητες από 10 Mb/s έως 25 Mb/s είναι αρκετές για ροή HD. Ταχύτητες κάτω από 10 Mb/s υποστηρίζουν ακόμα τη γενική χρήση του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των email, της ροής μουσικής και των κοινωνικών δικτύων.
  • Ταχύτητα αποστολής: Ο ρυθμός με τον οποίο τα δεδομένα αποστέλλονται από τη συσκευή ενός χρήστη στο διαδίκτυο.
  • Καθυστέρηση (latency): Αναφέρεται στην καθυστέρηση ή στον χρόνο που χρειάζονται τα δεδομένα για να μετακινηθούν από την πηγή τους στον προορισμό τους σε ένα δίκτυο. Καθυστέρηση: 0-30 ms θεωρείται εξαιρετική, επιτρέποντας αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο. 31-100 ms υποστηρίζει βέλτιστη απόδοση διαδικτύου με ελάχιστη καθυστέρηση. Πάνω από 101 ms, οι χρήστες μπορεί να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στις αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο.
  • Απόδοση περιήγησης: Ένα μέτρο για το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά φορτώνονται και πλοηγούνται οι ιστοσελίδες. Ένα σκορ περιήγησης μεταξύ 75% και 100% σημαίνει σχεδόν άμεση φόρτωση σελίδων. Σκορ μεταξύ 50% και 75% είναι κατάλληλα για γενική περιήγηση. Και κάτω από 50%, μπορεί να οδηγήσει σε πιο αργή εμπειρία περιήγησης.
  • Ποιότητα ροής: Η καθαρότητα και η ομαλότητα του βίντεο και του ήχου που μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Ροή: Ένα σκορ μεταξύ 75% και 100% δείχνει ομαλή ροή. Σκορ μεταξύ 50% και 75% είναι κατάλληλα για ροή YouTube. Και κάτω από 50%, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ποιότητα βίντεο.
