COSMOTE TV: Έρχεται το φινάλε του Yellowstone, Landman, The Agency και... Twin Peaks!

Ο Νοέμβριος έρχεται δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί του φέρνει το φινάλε της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα modern-γουέστερν σειράς, «Yellowstone» του Τέιλορ Σέρινταν (Hell or High Water, Tulsa King, Lioness). Στο τελευταίο μέρος της 5ης σεζόν, η ένταση κορυφώνεται, με την οικογένεια Ντάτον να βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, όπως νέοι εχθροί, που θα δοκιμάσουν τα όριά της. Η αυλαία της σειράς θα πέσει στην COSMOTE TV, 24 ώρες μετά τη μεγάλη πρεμιέρα στις ΗΠΑ (Δευτέρα 11/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD). Παράλληλα, όλο το «Yellowstone Universe» (Yellowstone, 1883, 1923) είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV.

Στην COSMOTE TV θα κάνει Α’ πανελλαδική τηλεοπτική προβολή και το all-star δράμα, που επίσης φέρει την υπογραφή του Τέιλορ Σέρινταν, «Landman», με τους Μπίλι Μπομπ Θόρτον (Fargo, Sling Blade), Τζον Χαμ (Fargo, Mad Men) και Ντέμι Μουρ (Feud, Ghost) και λαμπερούς guests, όπως οι Άντι Γκαρσία (The Godfather Part III, Ocean’s Eleven) και Μάικλ Πένια (American Hustle, Fury). Η σειρά περιστρέφεται γύρω από τον σκληρό κόσμο πετρελαίου, όπου μεγάλες εταιρείες συγκρούονται με τοπικές κοινότητες για τον έλεγχο της γης. Το «Landman» θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο αποκλειστικά στην COSMOTE TV, 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ (Τρίτη 19/11, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Μία εξίσου πολυαναμενόμενη και με εντυπωσιακό καστ σειρά, έρχεται τον Νοέμβριο στην COSMOTE TV. Ο λόγος για το κατασκοπευτικό θρίλερ «The Agency» με τους Ρίτσαρντ Γκιρ (Pretty Woman, Chicago), Μάικλ Φασμπέντερ (12 Years a Slave, X-Men, Prometheus), Τζέφρι Ράιτ (The Batman, Westworld) και Κάθριν Γουότερστον (Alien, Fantastic Beasts and Where to Find Them). Εμπνευσμένη από το γαλλικό δράμα «Le Bureau des Legendes», η σειρά ακολουθεί έναν μυστικό πράκτορα της CIA (Φασμπέντερ), ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή, μέσα σε έναν κόσμο ίντριγκας και κατασκοπείας. Η πρεμιέρα του «The Agency» θα πραγματοποιηθεί με διπλό επεισόδιο, 24 ώρες μετά τις ΗΠΑ, στο COSMOTE SERIES HD (Τετάρτη 30/11, 23.00).

Στην τηλεοπτική ατζέντα του μήνα συμπεριλαμβάνεται το «The Listeners» (Πέμπτη 21/11, 22.00, 48 ώρες μετά την Αγγλία, COSMOTE SERIES HD) με την Ρεμπέκα Χολ (The Town, Vicky Cristina Barcelona), που εξερευνά την άνοδο των θεωριών συνομωσίας στη Δύση, η κωμική-horror σειρά αποκάλυψης «Generation Z» (Παρασκευή 1/11, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD), καθώς και η ρομαντική κομεντί «Dates In Real Life» (Τρίτη 5/11, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV).

Ο αινιγματικός κόσμος του Twin Peaks έρχεται στην COSMOTE TV

Η COSMOTE TV καλωσορίζει τον σουρεαλιστικό κόσμο του Ντέιβιντ Λιντς, φιλοξενώντας και τους 3 κύκλους του «Twin Peaks», της σειράς που ξεκίνησε ως ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική εξερεύνηση των σκοτεινών μυστικών μιας μικρής αμερικανικής πόλης. Οι πρώτοι 2 κύκλοι, που κυκλοφόρησαν το 1990-1991 και βραβεύτηκαν με 2 Emmy, ακολουθούν την έρευνα για τη δολοφονία μιας έφηβης, με επικεφαλής τον Ντέιλ Κούπερ (Κάιλ ΜακΛάχλαν), έναν ιδιόρρυθμο πράκτορα του FBI (Πρεμιέρα 1ου κύκλου: Σάββατο 2/11, 00.00, COSMOTE SERIES HD - Πρεμιέρα 2ου κύκλου: Κυριακή 10/11, 00.00, COSMOTE SERIES HD). Η 3η σεζόν του 2017, αποτελεί ταυτόχρονα αναβίωση και συνέχεια των προηγούμενων κύκλων, συνδέοντας τα κομμάτια του παζλ και αποκαλύπτοντας νέα, συγκλονιστικά μυστικά (Δευτέρα 2/12, 00.00, COSMOTE SERIES HD).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της.