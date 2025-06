Ironheart: Διαθέσιμη η νέα σειρά της Marvel στο Disney+

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά της Marvel Television, «Ironheart», είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+.

Η Dominique Thorne, πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Riri Williams, μιας νεαρής, ιδιοφυούς εφευρέτριας, της οποίας οι σιδερένιες στολές συναγωνίζονται τις καλύτερες του MCU. Ο χαρακτήρας πρωτοεμφανίστηκε το 2022, στο «Black Panther: Wakanda Forever», σε σκηνοθεσία του Ryan Coogler. «Η Ironheart είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας στον κόσμο των κόμικς», δήλωσε ο Coogler. «Το 2016, ο Brian Michael Bendis δημιούργησε έναν χαρακτήρα που θα αποτελούσε, κατά κάποιον τρόπο, διάδοχο της κληρονομιάς του Iron Man. Στο κόμικ, η Riri Williams και ο Tony Stark είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, καθώς η Riri ήταν φοιτήτρια στο MIT και είχε ένα εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο σε σχέση με τον Tony, αλλά τους ένωνε το κοινό τους πάθος να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Τελικά, η Riri απέκτησε τη δική της ταυτότητα ως Ironheart και άλλοι δημιουργοί όπως η Eve Ewing συνέχισαν την ιστορία της, μεταφέροντας την στο Σικάγο.»

Η σειρά «Ironheart», που διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα του «Black Panther: Wakanda Forever», φέρνει την τεχνολογία αντιμέτωπη με τη μαγεία, καθώς η Riri (Dominique Thorne) αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο, επιστρέφει στη γενέτειρά της, το Σικάγο. Η μοναδική της προσέγγιση στην κατασκευή σιδερένιων στολών είναι ευφυέστατη, όμως στην πορεία, κυνηγώντας τις φιλοδοξίες της, βρίσκεται μπλεγμένη με τον μυστηριώδη και γοητευτικό Parker Robbins, γνωστό και ως «The Hood» (Anthony Ramos).

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam και Anji White. Η Chinaka Hodge είναι επικεφαλής σεναριογράφος, ενώ τα επεισόδια σκηνοθετούν οι Sam Bailey και Angela Barnes. Executive producers είναι οι Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian και Zinzi Coogler. Η μουσική της σειράς είναι της Dara Taylor. Η παραγωγή της σειράς έγινε σε συνεργασία με την Proximity Media. Η σειρά είναι τώρα διαθέσιμη, αποκλειστικά στο Disney+.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν όλες τις σειρές και ταινίες της Marvel Television και των Marvel Studios, όπως «Daredevil: Born Again», «Χ-Men ‘97», «Deadpool & Wolverine», «Wanda Vision», σειρές γενικής ψυχαγωγίας όπως «Dying for Sex», «The Bear», «The Rookie», «Grey’s Anatomy», «Tell Me Lies», «Only Murders in the Building», μέχρι ταινίες όπως «Πνεύματα του Ινισέριν», «Η Γαλλική Αποστολή» του Wes Anderson, «Poor Things» και «Το Μενού» της Searchlight Pictures.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.