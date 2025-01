COSMOTE TV: Υποδέχεται το 2025 με το Watson που βασίζεται στο Σέρλοκ Χολμς

Η COSMOTE TV υποδέχεται το νέο έτος με 10 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το νέο crime-medical drama, «Watson», βασισμένο στους χαρακτήρες του Σέρλοκ Χολμς, που δημιουργήθηκαν από τον Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Πρωταγωνιστής είναι ο Δρ. Τζον Γουάτσον, ο οποίος επιστρέφει για να γράψει το δικό του κεφάλαιο σε μια ιστορία που συναρπάζει το κοινό για περισσότερα από εκατό χρόνια. Τον Δρ. Γουάτσον ενσαρκώνει ο Μόρις Τσέστνατ (The Resident, Kick-Ass 2).

Τον Ιανουάριο στην COSMOTE TV έρχεται, επίσης, ο 7ος κύκλος της υποψήφιας για Primetime Emmy αστυνομικής σειράς, «The Rookie» με τον Νέιθαν Φίλιον (Castle), καθώς και η 2η σεζόν της σειράς φαντασίας, «Anne Rice’s Mayfair Witches» με την Αλεξάνδρα Νταντάριο (The White Lotus, San Andreas) στον ρόλο της Ρόουαν. Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV οι τηλεθεατές θα βρουν, επίσης, τη γαλλική σειρά με «άρωμα» Παρισιού, «Cat’s Eyes», τον 2ο κύκλο της επιτυχημένης αυστραλιανής σειράς μυστηρίου «Black Snow» με τον Τράβις Φίμελ του «Vikings», καθώς και το ιταλικό «M. Son of the Century», που ακολουθεί την ιστορία του Μπενίτο Μουσολίνι.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιανουαρίου:

Cat’s Eyes

Τρεις αδερφές συναντιούνται ξανά στο Παρίσι μετά από χρόνια αποχωρισμού. Την ίδια στιγμή, ένας πίνακας που ανήκε κάποτε στον πατέρα τους, ο οποίος πέθανε πριν από δέκα χρόνια με μυστηριώδη τρόπο, εμφανίζεται ξανά σε μια διάσημη έκθεση στον Πύργο του Άιφελ. Αποφασισμένες να ανακαλύψουν την αλήθεια για τη μοίρα του πατέρα τους, ρισκάρουν τα πάντα για να πάρουν πίσω τον πίνακα.

Όλα τα επεισόδια του 1ου κύκλου θα είναι διαθέσιμα την Πρωτοχρονιά στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Black Snow (2η σεζόν)

Στη 2η σεζόν της σειράς, ο ντετέκτιβ Τζέιμς Κόρμακ (Τράβις Φίμελ) βυθίζεται σε ένα δίπτυχο μυστηρίου, που θα τον οδηγήσει στα πιο σκοτεινά σημεία του παρελθόντος. Με την εξαφάνιση της Ζόι Τζέικομπς και την αναζήτηση του χαμένου αδελφού του, ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο ανατροπές και αποκαλύψεις στα πανέμορφα, αλλά και μυστηριώδη Glass House Mountains.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 2/1, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Anne Rice’s Mayfair Witches (2η σεζόν)

Η Ρόουαν (Αλεξάνδρα Νταντάριο) συνεχίζει να εξερευνά τις μαγικές της ικανότητες, προσπαθώντας, παράλληλα, να κατανοήσει τον μυστηριώδη Λάσερ, μια ισχυρή παρουσία που έχει συνδεθεί με την οικογένειά της. Ωστόσο, μια τραγωδία ξεσπά και αναγκάζει τη Ρόουαν να αντιμετωπίσει δυνάμεις που απειλούν να καταστρέψουν όσα αγαπά.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 7/1, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

The Rookie (7η σεζόν)

Αν και είναι ο νεοσύλλεκτος με την μεγαλύτερη ηλικία στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, ο Τζον Νόλαν διαψεύδει όσους τον έκριναν ακατάλληλο. Στον νέο κύκλο της σειράς, μια απόδραση από τη φυλακή σίγουρα θα προκαλέσει αναταραχές και θα φέρει μια νέα απειλή για τον Νόλαν και την ομάδα του.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Τετάρτη 8/1, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

M. Son of the Century

Η σειρά, που βασίζεται στο βραβευμένο βιβλίο του Αντόνιο Σκουράτι, παρουσιάζει την πολιτική άνοδο του Μπενίτο Μουσολίνι, από το κίνημα που τον οδήγησε στις κορυφές της εξουσίας, μέχρι την καταστροφή της δημοκρατίας και την εδραίωσή του ως αδίστακτου δικτάτορα.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, 48 ώρες μετά την Ιταλία: Κυριακή 12/1, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Watson

Τα γεγονότα της σειράς εκτυλίσσονται έξι μήνες μετά τη δολοφονία του Σέρλοκ Χολμς από τον Μοριάρτι. Ο Δρ. Τζον Γουάτσον (Μόρις Τσέστνατ), έχοντας αφήσει πίσω του την εξιχνίαση εγκλημάτων, επιστρέφει στην ιατρική ως επικεφαλής μιας κλινικής για σπάνιες διαταραχές. Όμως, το παρελθόν του τον καταδιώκει, καθώς ο Μοριάρτι επανεμφανίζεται, πυροδοτώντας μια νέα ανατροπή στην κλασική ιστορία.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 27/1, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Τέσσερεις ακόμα πρεμιέρες έρχονται αυτόν το μήνα στην COSMOTE TV

Στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV θα είναι διαθέσιμη την Πρωτοχρονιά η 4η σεζόν του «The Split» με τίτλο «The Split: Barcelona», με δύο επεισόδια που αποτελούν και το φινάλε της σειράς, ενώ τη Δευτέρα 13/1 (23.00, 24 ώρες μετά την Αγγλία, COSMOTE SERIES HD) επιστρέφει με τον 5ο κύκλο η αστυνομική σειρά εποχής, «Miss Scarlet & The Duke» με την Κέιτ Φίλιπς (Peaky Blinders, Downton Abbey). Στο καλεντάρι του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται, επίσης, το θρίλερ «The Island» (πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο, Τετάρτη 15/1, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV), όπως και το σουηδικό δράμα «Faithless», μια ιστορία αγάπης, πάθους και προδοσίας, που εκτυλίσσεται σε δύο χρονικές περιόδους (πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αγγλία, Τρίτη 28/1, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV).