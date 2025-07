Coyote vs Acme: Σώθηκε το project και έρχεται στους κινηματογράφους το 2026!

Η πολυαναμενόμενη ταινία Coyote vs. Acme κατάφερε τελικά να ξεφύγει από τη... λησμονιά στην οποία είχε καταδικαστεί από τη Warner Bros. Discovery. Η ταινία επιβεβαιώθηκε πως θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου 2026, όπως ανακοινώθηκε επίσημα στο φετινό San Diego Comic-Con από τη διανομέα Ketchup Entertainment, η οποία ανέλαβε το project μετά την απόσυρση του από τη Warner.

Το φιλμ συνδυάζει live-action και animation και έχει στο επίκεντρο τον θρυλικό Wile E. Coyote, ο οποίος αποφασίζει να στραφεί νομικά κατά της Acme Corporation. Με μια σειρά από αποτυχημένες απόπειρες να συλλάβει τον Road Runner, στις οποίες τα προϊόντα της Acme έπαιξαν πάντα καταστροφικό ρόλο, ο Coyote ζητά αποζημίωση για τις αμέτρητες αποτυχίες και σωματικές κακουχίες που υπέστη. Η ταινία μετατρέπει αυτή την παλιά κωμική συνθήκη σε μια σατιρική δικαστική διαμάχη, διατηρώντας το αναρχικό πνεύμα των κλασικών καρτούν.

Ωστόσο, η ιστορία πίσω από την ολοκλήρωση και τελικά την κυκλοφορία της ταινίας ήταν σχεδόν τόσο χαοτική όσο και οι ίδιες οι περιπέτειες του πρωταγωνιστή της. Η παραγωγή της ολοκληρώθηκε το 2022, με αρχικό στόχο να προβληθεί στις αίθουσες το 2023. Παρ’ όλα αυτά, η Warner Bros. Discovery αποφάσισε ξαφνικά να αποσύρει την ταινία, επιλέγοντας να αξιοποιήσει το project ως φορολογική διαγραφή, όπως είχε κάνει στο παρελθόν και με τις ακυρωμένες Batgirl και Scoob! Holiday Haunt.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από δημιουργούς, animators και το φανατικό κοινό των Looney Tunes. Με την πίεση να εντείνεται, η Warner άρχισε να προσπαθεί να πουλήσει την ταινία σε άλλα στούντιο, ανάμεσα στα οποία φημολογείται ότι ήταν και οι Sony Pictures και Netflix. Τελικά, η λύση ήρθε από την ανεξάρτητη εταιρεία Ketchup Entertainment, η οποία πρόσφατα διαχειρίστηκε και την κυκλοφορία της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie.

Η σκηνοθεσία του Coyote vs. Acme ανήκει στον Dave Green, ενώ το σενάριο έχει γράψει η Samy Burch. Στους βασικούς ρόλους συναντάμε τον Will Forte, ο οποίος ενσαρκώνει τον δικηγόρο του Wile E. Coyote, τον John Cena ως νομικό εκπρόσωπο της Acme, καθώς και τους Lana Condor και Tone Bell σε δευτερεύοντες ρόλους. Στην παραγωγή συμμετέχουν ο Chris deFaria και ο James Gunn, γεγονός που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον γύρω από την ταινία, δεδομένης της εμπλοκής του Gunn σε πολλές επιτυχημένες παραγωγές τα τελευταία χρόνια.