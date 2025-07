The Long Walk: Νέο trailer για το πολύ ενδιαφέρον έργο του Stephen King

Σε έναν ζοφερό κόσμο του κοντινού μέλλοντος, ο Francis Lawrence επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα κινηματογραφική μεταφορά έργου του Stephen King, αυτή τη φορά με το The Long Walk. Το νέο επίσημο trailer συνδυάζει τη νοσταλγική αίσθηση του Stand By Me με την αμείλικτη επιβίωση του The Hunger Games, δημιουργώντας έναν δυσοίωνο διαγωνισμό όπου κάθε βήμα μπορεί να είναι το τελευταίο.

Η ιστορία του The Long Walk γράφτηκε από τον Stephen King το 1979, με το ψευδώνυμο Richard Bachman, και διαδραματίζεται σε μια εναλλακτική εκδοχή των ΗΠΑ. Εκεί, 100 νεαροί άνδρες επιλέγονται για να συμμετάσχουν σε έναν εξαντλητικό και θανατηφόρο αγώνα πεζοπορίας κατά μήκος της διαδρομής U.S. Route 1. Οι κανόνες είναι απλοί αλλά αμείλικτοι: κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διατηρεί ταχύτητα τουλάχιστον 6.5 χιλιομέτρων ανά ώρα. Αν πέσει κάτω από αυτό το όριο για πάνω από 30 δευτερόλεπτα, και αυτό συμβεί τρεις φορές, εκτελείται επιτόπου. Ο τελευταίος επιζών, ο μοναδικός νικητής, δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε επιθυμία για το υπόλοιπο της ζωής του.

Στο trailer διαφαίνεται η ένταση και η αγωνία που διαπερνά την ταινία, με νεαρούς ηθοποιούς να ερμηνεύουν τους συμμετέχοντες που βαδίζουν προς το άγνωστο, υπό το άγρυπνο βλέμμα ενός ψυχρού επιτηρητή. Τον ρόλο αυτό ενσαρκώνει ο Mark Hamill, γνωστός παγκοσμίως ως Luke Skywalker από το Star Wars, ο οποίος υποδύεται τον χαρακτήρα του Major, μιας επιβλητικής φιγούρας που παρακολουθεί την πορεία των αγοριών και δίνει, χωρίς δισταγμό, την εντολή για εκτέλεση όποιου δεν αντέχει.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει πολλά υποσχόμενα ονόματα του σύγχρονου κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών, ο Cooper Hoffman, γιος του αείμνηστου Philip Seymour Hoffman, ο David Jonsson από το επερχόμενο Alien: Romulus, ο Roman Griffin Davis του Jojo Rabbit και ο Ben Wang, ο οποίος πρόσφατα ανακοινώθηκε ως ο νέος Karate Kid. Όλοι τους συνθέτουν ένα δυναμικό σύνολο νέων ηθοποιών, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο σε μια ιστορία που στηρίζεται στον ψυχολογικό τρόμο και τη φυσική εξάντληση.

Η ταινία αποτελεί τη δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά έργου του Stephen King για το 2025 στην οποία συμμετέχει ο Mark Hamill, μετά την παρουσία του στο The Life of Chuck, σε σκηνοθεσία Mike Flanagan. Μάλιστα, ο ίδιος ο Hamill δήλωσε ευγνώμων στον Flanagan, καθώς ήταν εκείνος που τον ενθάρρυνε να δεχθεί τον ρόλο στο The Long Walk. Η ερμηνεία του προμηνύεται σκοτεινή και απειλητική, ενισχύοντας τη δραματουργία της ταινίας με μια αίσθηση επικείμενης καταστροφής.

Η σκηνοθετική ματιά του Francis Lawrence, γνωστού για τη δουλειά του στο The Hunger Games αλλά και στο I Am Legend, αναμένεται να προσδώσει κινηματογραφική ένταση και οπτική δυναμική στην ήδη βαριά θεματολογία της ιστορίας. Η εναλλαγή ανάμεσα στον σκληρό ρεαλισμό και την κοινωνική αλληγορία αναμένεται να αποτυπωθεί με έντονο τρόπο, ενισχύοντας το δυστοπικό πλαίσιο που έχει ήδη διαμορφώσει ο King.

Το The Long Walk προβάλλει ένα ανατριχιαστικό πορτρέτο μιας κοινωνίας που εξυψώνει την επιβίωση ως το απόλυτο μέτρο αξίας, ενώ θέτει ερωτήματα για την ελευθερία, την εξουσία και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Ο αγώνας των 100 νεαρών δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι μια μεταφορά για την πίεση της κοινωνίας να συμμορφωθείς, να αντέχεις, να προχωράς χωρίς σταματημό, μέχρι να μείνει μόνο ένας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την κινηματογραφική πορεία των χαρακτήρων όταν η ταινία κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου.