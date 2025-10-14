Creative Aurvana Ace 3: Εξατομικευμένος ήχος υψηλής ανάλυσης με τεχνολογίες xMEMS and Mimi

Η Creative Technology ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Aurvana Ace 3, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στον χώρο του προσωπικού ήχου. Με ενσωματωμένο το βραβευμένο σύστημα xMEMS solid-state driver, Snapdragon Sound™ με aptX™ Lossless, και την Εξατομίκευση Ήχου Mimi (Mimi Sound Personalization), τα Aurvana Ace 3 προσφέρουν μια ασύγκριτη εμπειρία ακρόασης, προσαρμοσμένη με ακρίβεια στο ακουστικό προφίλ κάθε χρήστη.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Ασύρματος ήχος σε υψηλή ανάλυση
Με υποστήριξη Snapdragon Sound™ με aptX™ Lossless και LDAC*, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν αναπαραγωγή μουσικής ποιότητας CD, ασύρματα και χωρίς απώλειες.
* Απαιτείται συμβατή συσκευή και περιεχόμενο ήχου υψηλής ανάλυσης.
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ: Ρυθμισμένος στα αυτιά σας με την τεχνολογία Mimi Sound Personalization
Κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά. Χάρη στην προηγμένη ανάλυση ακοής, η τεχνολογία Mimi προσαρμόζει δυναμικά τον ήχο σε πραγματικό χρόνο, αποκαλύπτοντας κρυμμένες μουσικές λεπτομέρειες και προσφέροντας μια εμπειρία ακρόασης με απαράμιλλη καθαρότητα και βάθος.
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Καινοτομία dual-driver με τεχνολογία xMEMS
Τα Aurvana Ace 3 είναι σχεδιασμένα με ένα υβριδικό σύστημα οδηγών xMEMS + dynamic driver, συνδυάζοντας την ακρίβεια των στερεών κυκλωμάτων με την ένταση του δυναμικού ήχου. Απολαύστε πλούσια μπάσα, κρυστάλλινα πρίμα και λεπτομέρεια που ξεπερνά κατά πολύ τα συμβατικά ακουστικά.
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Σύστημα xMEMS Dual-Driver
Τα solid-state drivers προσφέρουν καθαρά πρίμα και ρεαλιστική λεπτομέρεια, ενώ τα ειδικά ρυθμισμένα dynamic drivers αποδίδουν φυσικά και δυναμικά μπάσα.
- CD-Quality Wireless Audio
Με υποστήριξη Snapdragon Sound™ με aptX™ Lossless και LDAC, εξασφαλίζεται καθαρή, υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγή.
- Mimi Sound Personalization
Προσαρμόζει τον ήχο σε πραγματικό χρόνο στο προφίλ ακοής του χρήστη για μια μοναδικά καθηλωτική εμπειρία.
- Έξυπνη ανίχνευση χρήσης
Αυτόματη παύση/αναπαραγωγή όταν οι χρήστες αφαιρούν ή ξαναφορούν τα ακουστικά.
- Υβριδική προσαρμοστική ακύρωση θορύβου
Προσαρμόζεται έξυπνα στο περιβάλλον για ακρόαση χωρίς περισπασμούς οπουδήποτε.
- Υποστήριξη μέσω του Creative App
Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες των Aurvana Ace 3 σας με εξατομικευμένες ρυθμίσεις και αναβαθμίσεις λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις υλικολογισμικού!
Τα Aurvana Ace 3 είναι τώρα διαθέσιμα στο creative.com/ace3 σε προτεινόμενη τιμή λιανικής 149,99 €.