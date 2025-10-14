Creative Aurvana Ace 3: Εξατομικευμένος ήχος υψηλής ανάλυσης με τεχνολογίες xMEMS and Mimi

Η Creative Technology ανακοίνωσε την κυκλοφορία των Aurvana Ace 3, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στον χώρο του προσωπικού ήχου. Με ενσωματωμένο το βραβευμένο σύστημα xMEMS solid-state driver, Snapdragon Sound™ με aptX™ Lossless, και την Εξατομίκευση Ήχου Mimi (Mimi Sound Personalization), τα Aurvana Ace 3 προσφέρουν μια ασύγκριτη εμπειρία ακρόασης, προσαρμοσμένη με ακρίβεια στο ακουστικό προφίλ κάθε χρήστη.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Ασύρματος ήχος σε υψηλή ανάλυση

Με υποστήριξη Snapdragon Sound™ με aptX™ Lossless και LDAC*, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν αναπαραγωγή μουσικής ποιότητας CD, ασύρματα και χωρίς απώλειες.

* Απαιτείται συμβατή συσκευή και περιεχόμενο ήχου υψηλής ανάλυσης.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΗΧΟΣ: Ρυθμισμένος στα αυτιά σας με την τεχνολογία Mimi Sound Personalization

Κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά. Χάρη στην προηγμένη ανάλυση ακοής, η τεχνολογία Mimi προσαρμόζει δυναμικά τον ήχο σε πραγματικό χρόνο, αποκαλύπτοντας κρυμμένες μουσικές λεπτομέρειες και προσφέροντας μια εμπειρία ακρόασης με απαράμιλλη καθαρότητα και βάθος.

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Καινοτομία dual-driver με τεχνολογία xMEMS

Τα Aurvana Ace 3 είναι σχεδιασμένα με ένα υβριδικό σύστημα οδηγών xMEMS + dynamic driver, συνδυάζοντας την ακρίβεια των στερεών κυκλωμάτων με την ένταση του δυναμικού ήχου. Απολαύστε πλούσια μπάσα, κρυστάλλινα πρίμα και λεπτομέρεια που ξεπερνά κατά πολύ τα συμβατικά ακουστικά.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα xMEMS Dual-Driver

Τα solid-state drivers προσφέρουν καθαρά πρίμα και ρεαλιστική λεπτομέρεια, ενώ τα ειδικά ρυθμισμένα dynamic drivers αποδίδουν φυσικά και δυναμικά μπάσα.

CD-Quality Wireless Audio

Με υποστήριξη Snapdragon Sound™ με aptX™ Lossless και LDAC, εξασφαλίζεται καθαρή, υψηλής ανάλυσης αναπαραγωγή.

Mimi Sound Personalization

Προσαρμόζει τον ήχο σε πραγματικό χρόνο στο προφίλ ακοής του χρήστη για μια μοναδικά καθηλωτική εμπειρία.

Έξυπνη ανίχνευση χρήσης

Αυτόματη παύση/αναπαραγωγή όταν οι χρήστες αφαιρούν ή ξαναφορούν τα ακουστικά.

Υβριδική προσαρμοστική ακύρωση θορύβου

Προσαρμόζεται έξυπνα στο περιβάλλον για ακρόαση χωρίς περισπασμούς οπουδήποτε.

Υποστήριξη μέσω του Creative App

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητες των Aurvana Ace 3 σας με εξατομικευμένες ρυθμίσεις και αναβαθμίσεις λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις υλικολογισμικού!

Τα Aurvana Ace 3 είναι τώρα διαθέσιμα στο creative.com/ace3 σε προτεινόμενη τιμή λιανικής 149,99 €.