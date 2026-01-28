Daredevil: Born Again – Η Jessica Jones επιστρέφει στο εκρηκτικό trailer της 2ης σεζόν

Η Disney και η Marvel έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο teaser trailer για τη δεύτερη σεζόν του Daredevil: Born Again, και το αποτέλεσμα δικαιώνει και με το παραπάνω τις προσδοκίες. Με ημερομηνία πρεμιέρας την 24η Μαρτίου 2026, το νέο κεφάλαιο της ιστορίας του Matt Murdock υπόσχεται να είναι πιο σκληρό, πιο πολιτικό και, κυρίως, γεμάτο νοσταλγία από την εποχή των Defenders.

Το βίντεο δεν αρκέστηκε στο να μας υπενθυμίσει τη διαμάχη ανάμεσα στον «Διάβολο του Hell’s Kitchen» και τον Kingpin. Αντιθέτως, έριξε στο τραπέζι το χαρτί που όλοι περιμέναμε: την επιστροφή της Krysten Ritter στον εμβληματικό ρόλο της Jessica Jones, επιβεβαιώνοντας πως οι δρόμοι της Νέας Υόρκης πρόκειται να γίνουν πολύ πιο επικίνδυνοι – και ενδιαφέροντες.

Η Νέα Υόρκη υπό τον ζυγό του Kingpin

Το σκηνικό που στήνει η δεύτερη σεζόν θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Ο Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) δεν είναι πλέον απλώς ένας ισχυρός εγκληματίας που κινεί τα νήματα από το παρασκήνιο. Είναι ο εκλεγμένος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης και χρησιμοποιεί τη θεσμική του δύναμη για να επιβάλει τον δικό του νόμο. Το trailer μας μεταφέρει σε μια πόλη υπό στρατιωτικό νόμο, όπου η καταδίωξη των αυτόκλητων τιμωρών έχει μετατραπεί σε κυβερνητική προτεραιότητα.

Ο Matt Murdock (Charlie Cox) βρίσκεται σε δεινή θέση. Χαρακτηρισμένος ως «Δημόσιος Κίνδυνος Νο. 1», ο τυφλός δικηγόρος έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, με αφίσες «Missing» να κοσμούν τους τοίχους της πόλης. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο Daredevil δεν κρύβεται για να γλιτώσει, αλλά για να σχεδιάσει την αντεπίθεσή του. Η φράση «Resist. Rebel. Rebuild» που συνοδεύει την προώθηση της σεζόν, δίνει το στίγμα της επανάστασης που ετοιμάζεται στα σπλάχνα του Hell’s Kitchen.

Η δυναμική είσοδος της Jessica Jones

Η κορυφαία στιγμή του trailer έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες. Η Jessica Jones εμφανίζεται ξανά, φέρνοντας μαζί της τον κυνισμό, το δερμάτινο μπουφάν και την υπεράνθρωπη δύναμη που αγαπήσαμε στη σειρά του Netflix. Η συνάντησή της με τον Matt Murdock είναι ακριβώς όπως θα την φανταζόταν κανείς: χωρίς συναισθηματισμούς και γεμάτη ατάκες.

«Ελπίζω να μπορείς να περπατήσεις, γιατί δεν πρόκειται να σε κουβαλήσω», λέει χαρακτηριστικά στον τραυματισμένο Matt, δίνοντας αμέσως τον τόνο της συνεργασίας τους. Η χημεία ανάμεσα στον Charlie Cox και την Krysten Ritter, η οποία είχε δοκιμαστεί με επιτυχία στο The Defenders, φαίνεται πως παραμένει αναλλοίωτη. Η παρουσία της δεν είναι απλώς ένα cameo, αλλά σηματοδοτεί την ουσιαστική επανένωση των ηρώων και ανοίγει την πόρτα για περαιτέρω διασυνδέσεις στο μέλλον του MCU.

Επιστροφές, μυστήρια και νέοι παίκτες

Πέρα από το κεντρικό δίδυμο, το trailer είναι γεμάτο από γνώριμα πρόσωπα που ενισχύουν την αίσθηση της συνέχειας. Η Karen Page (Deborah Ann Woll) επιστρέφει δυναμικά, ενώ βλέπουμε και τον Bullseye (Wilson Bethel) σε μια ανησυχητικά ήρεμη στιγμή, να απολαμβάνει ένα milkshake και να κλείνει το μάτι στον φακό – μια ένδειξη ότι η ψυχοπάθειά του παραμένει εξίσου επικίνδυνη.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά αφορά τον Foggy Nelson (Elden Henson). Παρόλο που ο χαρακτήρας φάνηκε να χάνει τη ζωή του στην πρώτη σεζόν, η εμφάνισή του στο trailer έχει πυροδοτήσει θεωρίες. Πρόκειται για flashback, οράματα του Matt ή μήπως για μια ανατροπή που θα συζητηθεί; Οι σκηνές που τον δείχνουν να χορεύει με την Karen και τον Matt μοιάζουν βγαλμένες από ευτυχισμένες αναμνήσεις, ωστόσο στο σύμπαν της Marvel, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.

Στα νέα πρόσωπα ξεχωρίζει η προσθήκη του Matthew Lillard (γνωστού από το Scream και το Scooby-Doo), ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του μυστηριώδους "Mr. Charles". Αν και οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του κρατούνται μυστικές, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ισχυρό παίκτη που θα σταθεί εμπόδιο (ή ίσως και ανταγωνιστής) στον ίδιο τον Fisk, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην πολιτική σκακιέρα της σειράς.

Στροφή στον ρεαλισμό και τη βία

Αυτό που γίνεται σαφές από τα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο είναι η επιμονή των δημιουργών σε έναν πιο ωμό και ρεαλιστικό τόνο. Οι μάχες σώμα με σώμα, η σκοτεινή φωτογραφία και η αίσθηση του κατεπείγοντος θυμίζουν τις καλύτερες στιγμές της αρχικής σειράς. Ο Fisk εμφανίζεται ακόμα και μέσα σε ρινγκ του μποξ, μια μεταφορά ίσως για τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον την πολιτική: ως έναν αγώνα επιβίωσης όπου όλα τα χτυπήματα επιτρέπονται.

Η Disney φαίνεται πως έχει λάβει σοβαρά υπόψη την επιθυμία του κοινού για πιο ενήλικο περιεχόμενο. Μετά την αναδιάρθρωση που υπέστη η σειρά κατά τη διάρκεια της παραγωγής της πρώτης σεζόν, η δημιουργική ομάδα (με επικεφαλής τον Dario Scardapane) δείχνει να έχει βρει τον σωστό βηματισμό, ισορροπώντας ανάμεσα στις απαιτήσεις του ευρύτερου MCU και την ιδιαίτερη ταυτότητα του Daredevil.

Η 2η σεζόν του Daredevil: Born Again αναμένεται να αποτελείται από οκτώ επεισόδια.