ΔΕΗ Fiber: Νέο Add-on σταθερής τηλεφωνίας με €4 τον μήνα

Σύνοψη

Η ΔΕΗ εμπλουτίζει τις υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber προσθέτοντας τη σταθερή τηλεφωνία αποκλειστικά ως προαιρετική επιλογή (Add On).

Το βασικό πακέτο τιμολογείται στα €4 ανά μήνα και παρέχει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Η τηλεφωνία νέας γενιάς αξιοποιεί την τεχνολογία Voice Over Broadband (VoBB) πάνω στο 100% ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid, εξασφαλίζοντας μηδενικό πρακτικά packet loss.

Δεν απαιτείται αλλαγή εξοπλισμού, καθώς οι συνδρομητές χρησιμοποιούν το υπάρχον CPE Router, διευκολύνοντας την άμεση ενεργοποίηση.

Προϋπόθεση ενεργοποίησης είναι η διατήρηση ενεργού προγράμματος internet ΔΕΗ Fiber (από 500 Mbps έως 2,5 Gbps).

Η σταθερή τηλεφωνία προσαρμόζεται στα δεδομένα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Το internet αποτελεί τη βασική υπηρεσία συνδεσιμότητας, όμως η φωνητική επικοινωνία καλύπτει ακόμα συγκεκριμένες οικιακές και επαγγελματικές απαιτήσεις.

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των καταναλωτών για μεγαλύτερη ευελιξία, η ΔΕΗ Fiber διατηρεί τη φιλοσοφία του "internet-first" μοντέλου, προσθέτοντας πλέον τις υπηρεσίες φωνής ως καθαρά προαιρετική παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες διαμορφώνουν το δικό τους πακέτο, αποφεύγοντας οικονομικές επιβαρύνσεις για υπηρεσίες που πιθανώς δεν χρησιμοποιούν.

Η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας της ΔΕΗ Fiber διατίθεται αποκλειστικά ως πρόσθετο (Add On) στα υφιστάμενα προγράμματα FTTH. Το "Βασικό Add On" κοστίζει €4/μήνα και προσφέρει απεριόριστες κλήσεις σε εθνικά σταθερά και κινητά. Εναλλακτικά, το "Add On διεθνών κλήσεων" προσφέρει 1000 λεπτά προς σταθερά σε 35 προορισμούς έναντι €10/μήνα.

Πλήρης Διαλειτουργικότητα: Υποστήριξη αναγνώρισης, αναμονής και προώθησης κλήσης, καθώς και τριμερούς συνομιλίας.

Φορητότητα: Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς υπάρχοντος αριθμού (φορητότητα) χωρίς καμία διακοπή της υπηρεσίας.

Κλήσεις Ανάγκης: Πλήρης υποστήριξη κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (112, 100, 166).

VoBB: Λειτουργία μέσω τεχνολογίας Voice Over Broadband.

Η υλοποίηση της ΔΕΗ βασίζεται στον πλήρη αποκλεισμό των παλαιότερων υποδομών χαλκού. Η νέα υπηρεσία σχεδιάστηκε ως τηλεφωνία νέας γενιάς, στηριζόμενη αποκλειστικά στο ιδιόκτητο δίκτυο 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid. Η μετάδοση της φωνής επιτυγχάνεται μέσω τεχνολογίας VoBB, με το δίκτυο οπτικών ινών να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλό latency, ελάχιστο jitter και πρακτικά μηδενικό packet loss.

Σε επίπεδο δικτυακής αρχιτεκτονικής, η υπηρεσία ενσωματώνει μηχανισμούς Quality of Service (QoS) και αυτόματης προτεραιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση των φωνητικών δεδομένων (voice traffic) εξυπηρετείται με απόλυτη προτεραιότητα σε όλη τη δικτυακή διαδρομή, αποτρέποντας αλλοιώσεις στην ποιότητα της κλήσης ακόμα και κατά την έντονη χρήση του internet. Παράλληλα, η υποδομή επιπέδου παρόχου (carrier-grade) χρησιμοποιεί τεχνολογία IP Multimedia Subsystem (IMS), εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και ασφαλή μετάδοση δεδομένων.

Διαδικασία ενεργοποίησης και προγράμματα Internet

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της υλοποίησης είναι η πλήρης απουσία τεχνικών παρεμβάσεων στον χώρο του πελάτη. Η τηλεφωνία δρομολογείται μέσω του σύγχρονου CPE Router, το οποίο βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο στους συνδρομητές για την παροχή του internet. Οι πελάτες απλώς υποβάλλουν μια αίτηση και συνδέουν την τηλεφωνική τους συσκευή στη σχετική θύρα του router.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, για την ενεργοποίηση των Add Ons τηλεφωνίας είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης internet στο δίκτυο ΔΕΗ Fiber. Τα προγράμματα προσφέρουν ταχύτητες και τιμές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, υποστηρίζοντας τεχνολογία FTTH. Συγκεκριμένα, οι επιλογές διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΕΗ Fiber 500Mbps: Download 500 Mbps / Upload 250 Mbps, με μηνιαία τιμή €17,90.

ΔΕΗ Fiber 1Gbps: Download 1 Gbps / Upload 500 Mbps, με μηνιαία τιμή €19,90.

ΔΕΗ Fiber 2,5Gbps: Download 2,5 Gbps / Upload 1,25 Gbps, με μηνιαία τιμή €52,90.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid και τα πλάνα επέκτασης

Το τεχνικό υπόβαθρο αυτών των υπηρεσιών βασίζεται στο δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid. Μέσα σε διάστημα τριών ετών, το δίκτυο έχει εξελιχθεί στο δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Έχει ήδη περάσει από 1,8 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων 1 εκατομμύριο γραμμές είναι έτοιμες για άμεση σύνδεση (ready for service).

Οι υποδομές αναπτύσσονται συνδυαστικά (υπόγεια και εναέρια δίκτυα), έχοντας παρουσία σε 42 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων. Το δίκτυο είναι ενεργό ή υπό κατασκευή συνολικά σε 95 περιοχές. Στόχος του στρατηγικού πλάνου έως το 2028 είναι η κάλυψη 3,8 εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχιτεκτονική της FiberGrid εξασφαλίζει αποκλειστική οπτική ίνα ανά συνδρομητή (από το σημείο συγκέντρωσης/καμπίνα μέχρι τον τελικό χρήστη) και υποστηρίζει μελλοντικές ταχύτητες έως και 10 Gbps.

Ο «PowerTech» μετασχηματισμός του ομίλου ΔΕΗ

Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική μετάβασης της ΔΕΗ σε έναν "PowerTech" οργανισμό, συνδυάζοντας την ενέργεια με τις ψηφιακές υποδομές. Η στρατηγική αυτή αντανακλάται στην υλοποίηση σειράς μεγάλων έργων.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το East to Med Data Corridor, το οποίο αποτελεί έργο υποθαλάσσιας και χερσαίας διασύνδεσης δεδομένων που στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ανατολικής πύλης δεδομένων για την Ε.Ε. Επιπλέον, το έργο Data In Scale (σε συνεργασία με τη DAMAC) αφορά τη δημιουργία data center στα Σπάτα δυναμικότητας 12,5 MW, με προοπτική επέκτασης στα 25 MW. Η πλατφόρμα Olympus AI αναπτύσσει λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης ως Υπηρεσία (AI-as-a-Service).

Ιδιαίτερα κομβικός είναι ο σχεδιασμός για το νέο mega data center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει δυναμικότητα 300 MW, με τη δυνατότητα (σε περίπτωση ενδιαφέροντος από hyperscalers) να εξελιχθεί σε Giga Data Center, αγγίζοντας τα 1.000 MW. Η τροφοδοσία αυτού του κόμβου θα πραγματοποιείται "behind the meter", εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επιβαρύνεται το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μέσα από αυτά τα επενδυτικά πλάνα, και με τη συμμετοχή της (ως η μοναδική εταιρεία ενέργειας) στο ευρωπαϊκό δίκτυο ψηφιακής πολιτικής DIGITALEUROPE, η ΔΕΗ εδραιώνει τον τεχνολογικό της ρόλο σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

