Η ΕΕ προτρέπει τα κράτη-μέλη να αποφεύγουν τη χρήση δικτυακού εξοπλισμού από την Κίνα

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσημη οδηγία προς τα 27 κράτη-μέλη, ζητώντας την αποφυγή χρήσης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από τις κινεζικές Huawei και ZTE.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός χαρακτηρίζεται επίσημα ως «υψηλού ρίσκου» για την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών υποδομών συνδεσιμότητας.

Η οδηγία πιέζει τους παρόχους τηλεπικοινωνιών να επιταχύνουν την αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων (rip-and-replace) με εναλλακτικές λύσεις από την Ευρώπη (Nokia, Ericsson).

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις υποδομές και στην Ελλάδα, επιβάλλοντας αυστηρότερο έλεγχο στις προμήθειες υλικού από τους εγχώριους παρόχους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση μιας καθοριστικής σημασίας σύστασης, καλώντας όλα τα κράτη-μέλη να αποκλείσουν τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που προέρχεται από την Κίνα, με ονομαστική αναφορά στις εταιρείες Huawei και ZTE. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στην αρχιτεκτονική των δικτύων επόμενης γενιάς και την προστασία των δεδομένων εντός της Ένωσης.

Η οδηγία εστιάζει στην απομάκρυνση προμηθευτών υψηλού κινδύνου από τα κεντρικά δίκτυα κορμού (core networks), αλλά και από τα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης (Radio Access Networks - RAN). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη φυσική κλιμάκωση της εργαλειοθήκης της ΕΕ για την ασφάλεια του 5G (EU 5G Toolbox), η οποία παρότι είχε υιοθετηθεί από το 2020, παρουσίαζε αργούς ρυθμούς εφαρμογής στα επιμέρους εθνικά νομοθετικά πλαίσια.

Τι σημαίνει τεχνικά η σύσταση της ΕΕ

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καλούνται πλέον να χαρτογραφήσουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό τους και να προχωρήσουν σε σταδιακή αντικατάστασή του. Σε επίπεδο υποδομών, τα δίκτυα 5G βασίζονται στην αρχιτεκτονική Service-Based Architecture (SBA), όπου τα όρια μεταξύ του δικτύου κορμού και της περιφέρειας του δικτύου (edge) είναι δυσδιάκριτα. Αυτή η δομική αλλαγή σε σχέση με το 4G σημαίνει ότι μια πιθανή ευπάθεια ασφαλείας στις κεραίες ή στους σταθμούς βάσης μπορεί να δώσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον πυρήνα του δικτύου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογώντας το νομικό πλαίσιο της Κίνας το οποίο υποχρεώνει τις εγχώριες εταιρείες να συνεργάζονται με τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών, έκρινε ότι ο κίνδυνος τοποθέτησης «κερκόπορτας» (backdoors) στον κώδικα ή στο hardware είναι μη αποδεκτός. Οι Huawei και ZTE, αν και προσφέρουν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογικής κατάρτισης με συχνά χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης, εμπίπτουν πλέον οριστικά σε αυτή την κατηγορία υψηλού ρίσκου (High-Risk Vendors).

Η διαδικασία "rip-and-replace" (ξήλωμα και αντικατάσταση) αναμένεται να απορροφήσει σημαντικούς πόρους από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Η μετάβαση απαιτεί επανεπένδυση σε εξοπλισμό, επανασχεδιασμό τοπολογίας του δικτύου και εκτεταμένες δοκιμές συμβατότητας (interoperability tests) μεταξύ των νέων εξαρτημάτων και των υφιστάμενων συστημάτων.

Οι εναλλακτικές λύσεις και ο ρόλος του Open RAN

Ο αποκλεισμός των κινεζικών κολοσσών δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τη θέση αυτή καλούνται να καλύψουν κυρίως οι ευρωπαϊκές εταιρείες Ericsson (Σουηδία) και Nokia (Φινλανδία), καθώς και η νοτιοκορεατική Samsung, οι οποίες ήδη αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων συμβολαίων 5G στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη απαγόρευση επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας Open RAN (Open Radio Access Network). Το Open RAN επιτρέπει στους παρόχους να συνδυάζουν εξοπλισμό και λογισμικό από διαφορετικούς κατασκευαστές μέσω τυποποιημένων διεπαφών. Η υιοθέτηση του Open RAN αναμένεται να μειώσει μακροπρόθεσμα το κόστος και να αυξήσει την ευελιξία, αν και η τεχνολογία απαιτεί περαιτέρω ωρίμανση για να υποστηρίξει δίκτυα εθνικής κλίμακας με τις ίδιες επιδόσεις που προσφέρουν τα κλειστά οικοσυστήματα παραδοσιακών κατασκευαστών.

Αντίκτυπος στην ελληνική αγορά

Η εφαρμογή της οδηγίας βρίσκει την ελληνική αγορά σε φάση ανάπτυξης των δικτύων 5G Standalone (SA). Οι εγχώριοι πάροχοι (Cosmote, Vodafone, Nova) έχουν ήδη στραφεί σε ευρωπαίους προμηθευτές για τα δίκτυα κορμού τους, θωρακίζοντας τις κρίσιμες λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων. Ωστόσο, τμήματα του δικτύου πρόσβασης (σταθμοί βάσης και κεραίες) ενδέχεται να απαιτούν αντικατάσταση.

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας (ΕΕΤΤ και ΑΔΑΕ) ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, μεταφράζοντας τις οδηγίες σε εθνικούς κανονισμούς. Το κόστος αυτής της μετάβασης είναι σημαντικό. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ενδέχεται να χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τα επενδυτικά τους πλάνα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ταχύτητα ανάπτυξης της κάλυψης 5G στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η άποψη του Techgear

Η επίσημη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά την τυπική επικύρωση μιας προδιαγεγραμμένης πορείας. Η τεχνολογία έχει καταστεί το κύριο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας. Ο αποκλεισμός των Huawei και ZTE ευθυγραμμίζει πλήρως την Ευρώπη με την αμερικανική πολιτική απομόνωσης της κινεζικής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Από καθαρά τεχνική άποψη, οι ευρωπαϊκοί προμηθευτές (Ericsson, Nokia) διαθέτουν την τεχνογνωσία να υποστηρίξουν τις ανάγκες των δικτύων. Το πραγματικό ζήτημα, όμως, εντοπίζεται στο οικονομικό σκέλος. Η απουσία του επιθετικού τιμολογιακού ανταγωνισμού που προσέφεραν οι κινεζικές εταιρείες σημαίνει αυξημένο κόστος κεφαλαίου για τους παρόχους. Είναι ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές αυτό το κόστος να απορροφηθεί από τις εταιρείες και να μην μετακυλιστεί στα τελικά τιμολόγια των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και internet, ειδικά στην ελληνική αγορά όπου το κόστος των δεδομένων παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!