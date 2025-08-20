Δέκα ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κάμερες της σειράς Pixel 10

Με τη νέα σειρά Pixel 10, η Google επιχειρεί να ανεβάσει τον πήχη στον χώρο της mobile φωτογραφίας, συνδυάζοντας εξελιγμένο hardware με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη. Από τα πιο καθαρά πορτρέτα και τα εντυπωσιακά τοπία, μέχρι την καθοδήγηση του ίδιου του χρήστη ώστε να γίνει καλύτερος φωτογράφος, η κάμερα των Pixel 10 και Pixel 10 Pro υπόσχεται εμπειρίες που μέχρι τώρα φάνταζαν απλησίαστες για ένα smartphone.

Ακολουθούν δέκα λόγοι που παραθέτει η ίδια η Google ισχυριζόμενη ότι η νέα κάμερα του Pixel 10 δεν είναι απλώς βελτιωμένη, αλλά πραγματικά επαναστατική.

Κορυφαία ποιότητα σε φωτογραφίες και βίντεο

Το Pixel 10 Pro και το Pixel 10 Pro XL προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο σύστημα κάμερας που έχει σχεδιάσει η Google μέχρι σήμερα. Με νέα οπτική σταθεροποίηση εικόνας, που έχει διπλάσιο εύρος αντιστάθμισης, τα βίντεο αποκτούν κορυφαία σταθερότητα όταν συνδυάζονται με το Video Boost. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να τραβούν λήψεις που μέχρι τώρα απαιτούσαν επαγγελματικό εξοπλισμό.

Το πρώτο Pixel με 5x τηλεφακό

Η νέα σειρά ενσωματώνει για πρώτη φορά φακό 5x telephoto, που προσφέρει κορυφαία ποιότητα zoom, ταχύτατο autofocus και Super Res Zoom έως 20x. Από μακρινά θέματα μέχρι πανοραμικά τοπία, η λεπτομέρεια και η καθαρότητα παραμένουν εντυπωσιακές. Στο Pixel 10 Pro Fold, μάλιστα, συναντάμε νέο αισθητήρα 48MP, που σε συνδυασμό με προηγμένους υπερευρυγώνιους και τηλεφακούς εξασφαλίζει Macro Focus και Super Res Zoom σε κάθε λήψη.

HDR+ πιο ώριμο από ποτέ

Η Google βελτιώνει διαρκώς τον HDR+ αλγόριθμό της και στο Pixel 10 το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο φυσικό. Οι αλλαγές αφορούν το χρώμα, την εστίαση, τη μείωση θορύβου και τη λεπτομέρεια, χαρίζοντας φωτογραφίες με ρεαλιστική υφή και εξαιρετική οξύτητα. Το Portrait Mode είναι πιο προσεγμένο, με καλύτερο διαχωρισμό θέματος-φόντου, ενώ οι χρήστες των Pixel 10 Pro και Pro XL μπορούν να τραβούν φωτογραφίες ανάλυσης 50MP.

Ο φωτογράφος στην τσέπη σας με το Camera Coach

Η κάμερα του Pixel δεν βελτιώνει μόνο τις λήψεις, αλλά και τον ίδιο τον φωτογράφο. Χάρη στα Gemini μοντέλα, το Camera Coach προσφέρει καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο: συμβουλές για φωτισμό, σύνθεση και δημιουργικές γωνίες λήψης. Μέσα από βήμα-βήμα οδηγίες, βοηθά τον χρήστη να ανακαλύψει νέες τεχνικές και να αποκτήσει δεξιότητες που συνήθως απαιτούν εμπειρία ή μαθήματα φωτογραφίας.

Zoom που φτάνει τα 100x

Το Pro Res Zoom εκμεταλλεύεται την ισχύ του Tensor G5 για να φέρει τον χρήστη πιο κοντά στη δράση χωρίς απώλεια λεπτομέρειας. Ιδανικό για άγρια φύση, τοπία ή μνημεία, το zoom φτάνει πλέον έως τα 100x, ενώ για πρώτη φορά η κάμερα Pixel αξιοποιεί diffusion model στην επεξεργασία εικόνας, προσφέροντας μοναδικά αποτελέσματα.

Τέλειες ομαδικές φωτογραφίες με Auto Best Take

Οι ατελείωτες επαναλήψεις για να βγει σωστή μια ομαδική λήψη ανήκουν στο παρελθόν. Το Auto Best Take αναλύει έως 150 καρέ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και επιλέγει εκείνο στο οποίο όλοι φαίνονται στην καλύτερη στιγμή τους. Αν δεν υπάρχει ένα καρέ που να τα συνδυάζει όλα, δημιουργεί αυτόματα μια σύνθεση με την τεχνική Best Take.

Έξυπνη επεξεργασία με φωνητικές εντολές

Η εφαρμογή Google Photos αποκτά ακόμα πιο «μαγικές» δυνατότητες. Αρκεί να ζητήσει κανείς, για παράδειγμα, «να φύγουν οι αντανακλάσεις στο τζάμι» ή «να φωτιστεί η φωτογραφία και να προστεθούν σύννεφα στον ουρανό». Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει το editing, μετατρέποντας περίπλοκες διαδικασίες σε απλές φράσεις.

Guided Frame για περισσότερη αυτονομία

Το Guided Frame εξελίσσεται και αξιοποιεί τα Gemini μοντέλα για να προσφέρει λεπτομερείς περιγραφές της σκηνής που βλέπει η κάμερα. Με ηχητικές οδηγίες, δονήσεις και οπτικά σήματα, βοηθά άτομα με μειωμένη όραση να τραβούν φωτογραφίες με σιγουριά και ακρίβεια. Επιπλέον, το Panorama Mode υποστηρίζει πλέον τηλεφακούς 5x, με ανάλυση έως 100MP και χειροκίνητη εστίαση.

Instant View στο Pixel 10 Pro Fold

Η νέα λειτουργία Instant View επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες και βίντεο δίπλα στο viewfinder, χωρίς να διακόπτει τη ροή της φωτογράφισης. Έτσι, η αξιολόγηση και η βελτίωση των λήψεων γίνεται άμεσα, κάνοντας την εμπειρία πιο φυσική και δημιουργική.

Ασφάλεια και αυθεντικότητα στις εικόνες

Η Google ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Pixel Camera τα C2PA Content Credentials, τα οποία λειτουργούν πλήρως εντός της συσκευής. Δημιουργείται έτσι ασφαλές metadata που καταγράφει την «ιστορία» κάθε εικόνας, εξασφαλίζοντας αυθεντικότητα και διαφάνεια. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται απευθείας μέσα στο Google Photos.