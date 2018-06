Devil May Cry 5: Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο επεισόδιο, έρχεται το 2019 [Video]

Έπειτα από 10 χρόνια αναμονής, η Capcom ανακοίνωσε στην Ε3 2018 το Devil May Cry 5, η υπόθεση του οποίου θα συνεχίσει αυτήν του Devil May Cry 4.

This entry was posted in Gaming and tagged Capcom E3 2018 . Bookmark the permalink