Ένα prequel της δημοφιλούς σειράς Dexter, με τίτλο Dexter: Original Sin, βρίσκεται στα σκαριά και τώρα ανακοινώθηκαν τρεις από τους πρωταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού που θα υποδυθεί τον νεαρό Dexter Morgan!



Το Variety αναφέρει ότι ο 29χρονος Ιρλανδός ηθοποιός Patrick Gibson (The OA, Shadow and Bone) θα υποδυθεί τον νεαρό Dexter, ενώ ο Christian Slater (Mr. Robot) θα υποδυθεί τον θετό του πατέρα, Harry. Η Molly Brown (Senior Year), εν τω μεταξύ, θα υποδυθεί την αδελφή του Dexter, Debra. Στην αρχική σειρά, αυτούς τους ρόλους έπαιζαν οι Michael C. Hall, James Remar και Jennifer Carpenter, αντίστοιχα.





Η prequel σειρά, η οποία θα αποτελείται από 10 επεισόδια, διαδραματίζεται το 1991, δηλαδή 15 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς Dexter. Η σειρά θα ακολουθήσει τον νεαρό Dexter καθώς μεταβαίνει στη ζωή του από φοιτητής σε serial killer.

Όταν οι αιμοδιψείς ορμές του δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν, ο Dexter πρέπει να μάθει να διοχετεύει το εσωτερικό του σκοτάδι. Με την καθοδήγηση του πατέρα του, Harry, υιοθετεί έναν κώδικα που έχει σχεδιαστεί για να τον βοηθήσει να βρίσκει και να σκοτώνει ανθρώπους που αξίζουν να εξαλειφθούν από την κοινωνία χωρίς να μπαίνουν στο ραντάρ των αρχών επιβολής του νόμου. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον νεαρό Dexter, καθώς ξεκινάει μια πρακτική άσκηση στην εγκληματολογία στο αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι.

Οι fans του Dexter θα χαρούν να μάθουν ότι ο Clyde Phillips, ο αρχικός showrunner του Dexter, επιστρέφει για τη νέα σειρά, όπως και ο Hall σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Το Original Sin είναι το τελευταίο spin-off του Dexter, μετά το Dexter: New Blood που προβλήθηκε το 2021. Αυτή η σειρά συνέχισε την πορεία του Dexter μετά τα γεγονότα του original για να δώσει ένα πιο ολοκληρωμένο τέλος



Δεν υπάρχει ακόμα καμία πληροφορία για την ημερομηνία πρεμιέρας του Dexter: Original Sin.

