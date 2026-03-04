Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Τριπλασιάστηκαν οι επιδόσεις μέσα σε 5 χρόνια

Το 2025, η μέση ταχύτητα λήψης στα σταθερά δίκτυα στην Ελλάδα ανήλθε σε 95,2 Mbps, έναντι 26,7 Mbps το 2021, καταγράφοντας αύξηση 257% μέσα σε πέντε χρόνια. Η σημαντική αυτή επιτάχυνση συνοδεύτηκε από μείωση της καθυστέρησης στο μισό (25,5 ms το 2025 έναντι 51,2 ms το 2021) και από εννιαπλασιασμό της μέσης ταχύτητας αποστολής (48,0 Mbps το 2025 έναντι 4,7 Mbps το 2021).

Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία προκύπτουν από τις μετρήσεις της nPerf, ειδικού στις δοκιμές συνδεσιμότητας, αποτυπώνουν σαφή βελτίωση της πραγματικής εμπειρίας των χρηστών.

Πέντε χρόνια ανάπτυξης των επιδόσεων δικτύου στην Ελλάδα (2021–2025).

Τεχνικός εκσυγχρονισμός με απτά αποτελέσματα

Μεταξύ 2021 και 2025, η Ελλάδα γνώρισε έναν σημαντικό μετασχηματισμό του σταθερού δικτύου της, που χαρακτηρίστηκε από τη σταδιακή αντικατάσταση των τεχνολογιών χαλκού (ADSL/VDSL) με οπτικές ίνες. Αυτή η εξέλιξη μεταφράστηκε σε σημαντικά οφέλη:

Ταχύτητα λήψης : +68,5 Mbps σε τέσσερα χρόνια, από 26,7 Mbps σε 95,2 Mbps, άλμα που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς στόχους για το 2030.

Οι επιδόσεις αυτές εντάσσονται στο εθνικό σχέδιο συνδεσιμότητας της Ελλάδας, το οποίο στοχεύει να παρέχει σε όλα τα κτίρια και στο 50% των νοικοκυριών ελάχιστη ταχύτητα λήψης 100 Mbps έως το 2027.

Βελτίωση επιδόσεων και εμπειρίας χρήσης

Οι αναβαθμίσεις των υποδομών, ιδίως μέσω του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB) που εγκρίθηκε το 2019, βελτίωσαν την εμπειρία των χρηστών τόσο στη ροή βίντεο (streaming) όσο και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. Το τεστ πλοήγησης μετρά τον χρόνο φόρτωσης των πέντε πιο επισκέψιμων ιστοσελίδων στη χώρα, ενώ το τεστ streaming μετρά τον χρόνο φόρτωσης σε αναλύσεις HD, Full HD και 4K. Οι μετρήσεις αυτές παράγουν έναν δείκτη απόδοσης από 0 έως 100, ο οποίος αντικατοπτρίζει την πραγματική εμπειρία των χρηστών.

Η εξέλιξη των δεικτών απόδοσης της Ελλάδας έχει ως εξής:

Streaming: 84,4% το 2025 (έναντι 73,0% το 2021)

Browsing: 61,7% το 2025 (έναντι 52,1% το 2021)

Οι υψηλότερες ταχύτητες και η μειωμένη καθυστέρηση βελτίωσαν σημαντικά την εμπειρία διαδικτύου για τους χρήστες στην Ελλάδα.

Η ελληνική γεωγραφία: Μια πρόκληση υποδομών

Παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο, η πρόκληση παραμένει η διασφάλιση ομοιόμορφης ποιότητας υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια. Η γεωγραφία της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σύνθετη, με ορεινό ανάγλυφο, έντονο κατακερματισμό της επικράτειας και εκατοντάδες κατοικημένα νησιά διάσπαρτα στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών αποτελεί ένα απαιτητικό τεχνικό και οργανωτικό εγχείρημα. Η επέκταση των δικτύων σε αγροτικές περιοχές, ορεινές ζώνες ή νησιά συνεπάγεται υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερους χρόνους υλοποίησης σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ιδιωτικοί φορείς όπως η Vodafone Ελλάδας ανακοίνωσαν επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την περίοδο 2024–2029, με στόχο την ανάπτυξη οπτικών ινών και 5G σε όλη τη χώρα. Πέρα από τη γεωγραφία, η άνιση πληθυσμιακή πυκνότητα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, επιβραδύνοντας ενδεχομένως την απόδοση των επενδύσεων σε ορισμένες περιοχές.