Διαγωνισμός Vodafone RED: Κέρδισε το πάγιο σου για 24 μήνες

Με αφορμή τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την παρουσία των προγραμμάτων κινητής Vodafone RED στην ελληνική αγορά, η Vodafone Ελλάδας γιορτάζει και ευχαριστεί τους πελάτες της με έναν μεγάλο επετειακό διαγωνισμό.

Ο Vodafone RED Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ιδιώτες πελάτες κινητής με ενεργό συμβόλαιο Vodafone RED και προσφέρει ένα μοναδικό δώρο: 14 τυχεροί θα κερδίσουν πλήρη απαλλαγή από το μηνιαίο πάγιο του προγράμματος Vodafone RED που διαθέτουν, για συνολική διάρκεια δύο (2) ετών.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι πελάτες Vodafone θα πρέπει απλά να συμπληρώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στη σχετική φόρμα συμμετοχής που θα βρουν στο https://www.vodafone.gr/marketing-forms/red-diagonismos. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τις 8 Μαρτίου 2026 και οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου.

Τα προγράμματα κινητής Vodafone RED, εδώ και 14 χρόνια, συνδέουν ανθρώπους, στιγμές και εμπειρίες μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας, με έμφαση στην ευελιξία, τη διαφάνεια και τα προνόμια που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Μέσα από τον επετειακό αυτό διαγωνισμό, η Vodafone επιστρέφει πίσω την εμπιστοσύνη που της δείχνουν διαχρονικά οι συνδρομητές της και συνεχίζει να ενισχύει τη σχέση που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια μαζί τους.

Όροι & Προϋποθέσεις διαγωνισμού: https://www.vodafone.gr/diagonismoi/diagonismos-red-nps-2026

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο vodafone.gr.