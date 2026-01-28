Motorola: «Εισιτήριο» για το Μουντιάλ 2026 με το νέο moto g77

Η 28η Ιανουαρίου 2026 σηματοδοτεί μια στρατηγική κίνηση από τη Motorola, η οποία επιλέγει να συνδυάσει το λανσάρισμα της νέας της συσκευής με το πάθος δισεκατομμυρίων ανθρώπων για το ποδόσφαιρο. Η εταιρεία, ως επίσημος συνεργάτης smartphone της FIFA, ανακοίνωσε την άφιξη του moto g77, μιας συσκευής που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τη μεσαία κατηγορία, πλαισιωμένη από έναν μεγάλο διαγωνισμό που στέλνει τους τυχερούς απευθείας στα γήπεδα του Μεξικού.

Σέντρα με προορισμό το Mexico City

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 ομάδων έχει ήδη ξεκινήσει και η Motorola θέλει να φέρει τους φιλάθλους στο επίκεντρο της δράσης. Από τις 28 Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2026, τρέχει μια αποκλειστική προωθητική ενέργεια σε επιλεγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το δέλεαρ για τους ποδοσφαιρόφιλους είναι ισχυρό. Όσοι αποκτήσουν το νέο moto g77 ή επιλεγμένες συσκευές από τις σειρές razr, edge και moto g, μπαίνουν στην κλήρωση για ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό πακέτο. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο άτομα στην Πόλη του Μεξικού, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και, το κυριότερο, εισιτήρια για τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Πέρα από το «μεγάλο έπαθλο», η καμπάνια κρύβει και τεχνολογικούς «θησαυρούς». Μέσα από εβδομαδιαίες κληρώσεις που θα διαρκέσουν έως το τέλος Απριλίου, οι συμμετέχοντες διεκδικούν το motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition. Πρόκειται για μια συλλεκτική συσκευή που δεν διατίθεται προς πώληση στα καταστήματα, καθιστώντας την ένα σπάνιο απόκτημα για συλλέκτες και tech enthusiasts.

moto g77: Αντοχή και ΑΙ στο προσκήνιο

Στο επίκεντρο αυτής της εμπορικής καμπάνιας βρίσκεται το moto g77, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στις 19 Φεβρουαρίου. Η συσκευή έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες για αξιοπιστία και έξυπνες λειτουργίες, διατηρώντας την προσιτή τιμολογιακή πολιτική που χαρακτηρίζει τη σειρά g.

Σχεδιαστικά, η Motorola δίνει έμφαση στην ανθεκτικότητα και την αισθητική. Το moto g77 διαθέτει πιστοποίηση στρατιωτικών προδιαγραφών (MIL-STD-810H) και προστασία οθόνης Corning® Gorilla® Glass 7i, προσφέροντας αυξημένη αντοχή σε πτώσεις και γρατζουνιές, ενώ η πιστοποίηση IP64 εξασφαλίζει προστασία από τη σκόνη και το νερό Η αισθητική υπογραφή της Pantone είναι και πάλι παρούσα, με αποχρώσεις όπως το Shaded Spruce και το Black Olive να προσδίδουν έναν premium χαρακτήρα

Φωτογραφία και Οπτική Εμπειρία

Η οπτική εμπειρία αναβαθμίζεται αισθητά με την ενσωμάτωση μιας οθόνης 6,78 ιντσών Extreme AMOLED. Πρόκειται για την πιο φωτεινή οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε συσκευή της οικογένειας moto g, προσφέροντας 17% υψηλότερη ευκρίνεια και πέντε φορές μεγαλύτερη φωτεινότητα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Ο ρυθμός ανανέωσης των 120Hz εγγυάται ομαλή πλοήγηση, ενώ η τεχνολογία χαμηλού μπλε φωτός φροντίζει για την ξεκούραστη χρήση

Στον τομέα της φωτογραφίας, το moto g77 καινοτομεί εισάγοντας για πρώτη φορά στη σειρά κάμερα 108MP με 3x lossless zoom (χωρίς απώλειες), επιτρέποντας λήψεις με εξαιρετική λεπτομέρεια ακόμη και από απόσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη (moto ai) παίζει καθοριστικό ρόλο, με λειτουργίες όπως το Auto Smile Capture και το Portrait Mode για επαγγελματικό βάθος πεδίου. Παράλληλα, η συνεργασία με την Google φέρνει εργαλεία επεξεργασίας όπως το Magic Eraser και το Photo Unblur, που επιτρέπουν τη διόρθωση των φωτογραφιών με ελάχιστες κινήσεις.

Επιδόσεις και Google Ecosystem

Κάτω από το καπό, το moto g77 εξοπλίζεται με ένα ισχυρό chipset, 8GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο 256GB, εξασφαλίζοντας άνετο multitasking και άπλετο χώρο για ψηφιακό περιεχόμενο. Η μπαταρία των 5200mAh υπόσχεται αυτονομία που ξεπερνά την τυπική ημέρα χρήσης, ενώ η τεχνολογία TurboPower™ 30 προσφέρει γρήγορη επαναφόρτιση.

Η εμπειρία χρήσης ενισχύεται από το οικοσύστημα της Google. Η λειτουργία Chat with Gemini προσφέρει έναν προσωπικό βοηθό AI για οργάνωση και παραγωγικότητα, ενώ το Circle to Search αλλάζει τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών: ο χρήστης απλώς κυκλώνει ή αγγίζει οποιοδήποτε αντικείμενο στην οθόνη για να λάβει άμεσα αποτελέσματα. Τέλος, στον τομέα της ασφάλειας, το Moto Secure θωρακίζει τα προσωπικά δεδομένα, δημιουργώντας ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, η Motorola φαίνεται να χτίζει μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει την τεχνολογική ουσία με τη συναισθηματική σύνδεση του αθλητισμού, προσκαλώντας τους καταναλωτές να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής.

Σημαντικές Πληροφορίες: