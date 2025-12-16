Διαθέσιμο δωρεάν ένα δημοφιλέστατο MMO στο Steam

Μια εξαιρετική ευκαιρία παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες για τους φίλους των MMORPG, καθώς ένας από τους πιο δημοφιλείς τίτλους της κατηγορίας, το Black Desert, προσφέρεται εντελώς δωρεάν μέσω της πλατφόρμας του Steam.

Η Pearl Abyss, η εταιρεία ανάπτυξης πίσω από τον κολοσσιαίο αυτό τίτλο, αποφάσισε να μηδενίσει την τιμή του παιχνιδιού για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να το προσθέσουν στη συλλογή τους μόνιμα, χωρίς κανένα κόστος.

Η κίνηση αυτή έρχεται να δώσει νέα πνοή στην κοινότητα του παιχνιδιού, προσκαλώντας παλιούς και νέους παίκτες να εξερευνήσουν τον αχανή κόσμο του, λίγο πριν την εκπνοή του έτους.

Τι περιλαμβάνει η προσφορά

Συγκεκριμένα, η προσφορά αφορά τη βασική έκδοση του παιχνιδιού στο Steam. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα "Free Weekends" που επιτρέπουν το παιχνίδι μόνο για λίγες μέρες, αυτή η ενέργεια είναι τύπου "Free to Keep". Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εφόσον προσθέσετε το Black Desert στη βιβλιοθήκη σας (Library) εντός της προθεσμίας, το παιχνίδι θα παραμείνει δικό σας για πάντα, ακριβώς όπως αν το είχατε αγοράσει κανονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν, καθώς η προσφορά έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με την καταχώρηση στο Steam, η δυνατότητα δωρεάν απόκτησης ισχύει μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2025. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, η τιμή του τίτλου θα επιστρέψει στα κανονικά της επίπεδα (συνήθως γύρω στα 10 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά αφορά το βασικό παιχνίδι και όχι τα διάφορα πακέτα επέκτασης (DLCs) ή τα in-game αντικείμενα, τα οποία συνεχίζουν να πωλούνται ξεχωριστά. Ωστόσο, το βασικό πακέτο είναι υπεραρκετό για να προσφέρει εκατοντάδες ώρες περιεχομένου.

Γιατί το Black Desert παραμένει επίκαιρο

Το Black Desert (γνωστό και ως Black Desert Online ή BDO) κυκλοφόρησε αρχικά το 2014 στην Κορέα και έφτασε στη Δύση λίγο αργότερα, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις για δύο κυρίως λόγους: τον οπτικό του τομέα και το σύστημα μάχης. Ακόμη και σήμερα, χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα MMORPG της αγοράς, με εξαιρετικά λεπτομερή μοντέλα χαρακτήρων και εντυπωσιακά περιβάλλοντα.

Το σύστημα δημιουργίας χαρακτήρα είναι θρυλικό για το βάθος του, επιτρέποντας στους παίκτες να τροποποιήσουν σχεδόν κάθε πτυχή της εμφάνισης του ήρωά τους, από το σχήμα των ματιών μέχρι τη μυϊκή δομή του σώματος.

Πέρα από την εμφάνιση, το Black Desert διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό χάρη στο σύστημα μάχης του. Ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή "tab-target" λογική άλλων MMO, το BDO υιοθετεί ένα στυλ που θυμίζει περισσότερο παιχνίδια δράσης (action games). Οι παίκτες πρέπει να εκτελούν συνδυασμούς κινήσεων (combos), να στοχεύουν ενεργά και να αποφεύγουν επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο, κάτι που προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική και ένταση στις αναμετρήσεις.

Sandbox εμπειρία και οικονομία

Ένα ακόμη στοιχείο που καθιστά το Black Desert ξεχωριστό είναι η "sandbox" φύση του. Ενώ υπάρχει κεντρική ιστορία και αποστολές, το παιχνίδι ενθαρρύνει τους παίκτες να χαράξουν τη δική τους πορεία. Μπορείτε να ασχοληθείτε με το ψάρεμα, το κυνήγι, τη γεωργία, το εμπόριο, ακόμη και την εκτροφή αλόγων.

Το οικονομικό σύστημα του παιχνιδιού είναι ζωντανό και καθορίζεται από τους παίκτες, με τις μεταφορές εμπορευμάτων να αποτελούν συχνά στόχο ληστών, δημιουργώντας ευκαιρίες για PvP (μάχες μεταξύ παικτών) στον ανοιχτό κόσμο. Για πολλούς, αυτή η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο ατού του τίτλου, καθώς δεν σε "κρατάει από το χέρι" αλλά σε αφήνει να ανακαλύψεις τους μηχανισμούς του μόνος σου.

Κριτική και προβληματισμοί

Φυσικά, κανένα παιχνίδι δεν είναι τέλειο. Το Black Desert έχει δεχθεί κατά καιρούς κριτική για το σύστημα προόδου του, το οποίο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητικό στα υψηλότερα επίπεδα, απαιτώντας πολλές ώρες ενασχόλησης (το λεγόμενο "grind"). Επίσης, συζητήσεις γίνονται συχνά για το μοντέλο μικρο-συναλλαγών εντός του παιχνιδιού.

Ωστόσο, η παρούσα προσφορά εξαλείφει το αρχικό κόστος εισόδου, επιτρέποντας στον καθένα να κρίνει μόνος του αν το παιχνίδι ταιριάζει στα γούστα του, χωρίς κανένα οικονομικό ρίσκο. Είναι η ιδανική στιγμή για να δοκιμάσετε αν το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού σάς ταιριάζει.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι απλή:

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Steam. Αναζητήστε το "Black Desert" στο κατάστημα. Πατήστε το κουμπί "Add to Account" (Προσθήκη στο λογαριασμό).

Μόλις ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, το παιχνίδι θα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη σας και θα μπορείτε να το κατεβάσετε και να το παίξετε όποτε επιθυμείτε.

Black Desert - [Steam Link]