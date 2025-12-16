Hollow Knight: Silksong, έρχεται το πρώτο δωρεάν expansion

Με το Hollow Knight: Silksong να βρίσκεται ήδη στα χέρια των παικτών από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η συζήτηση γύρω από το Hallownest και την Pharloom έχει πάρει φωτιά. Η Team Cherry, ωστόσο, δεν δείχνει διαθέσιμη για ξεκούραση. Σε μια κίνηση που δείχνει τη δέσμευσή της για μακροχρόνια υποστήριξη του τίτλου, το στούντιο αποκάλυψε σήμερα το πρώτο μεγάλο expansion του sequel, με την ονομασία Sea of Sorrow, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε την έλευση του αυθεντικού Hollow Knight στο επερχόμενο Nintendo Switch 2.

Sea of Sorrow: Η Hornet βουτά στα βαθιά

Η ανακοίνωση του Sea of Sorrow έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η κοινότητα εξακολουθεί να εξερευνά τα μυστικά του βασικού παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, το expansion βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, γεγονός που μαρτυρά ότι η επέκταση του κόσμου ήταν σχεδιασμένη παράλληλα με την ολοκλήρωση του κυρίως τίτλου.

Το teaser trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της Pharloom. Η Hornet εμφανίζεται να εξερευνά ένα υδάτινο, ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το οποίο εισάγει νέους μηχανισμούς κίνησης και μάχης προσαρμοσμένους στο νερό. Η χαρακτηριστική σκηνή όπου η πρωταγωνίστρια φαίνεται να συλλέγει αύρα προετοιμαζόμενη για νέες συγκρούσεις, υποδηλώνει ότι το Sea of Sorrow δεν θα προσφέρει απλώς νέες περιοχές, αλλά και τρόπους παιχνιδιού που θα δοκιμάσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν οι παίκτες τους τελευταίους μήνες.

Η Team Cherry σημείωσε ότι η ανταπόκριση και το πάθος των παικτών μετά την κυκλοφορία του Σεπτεμβρίου –παρά τις όποιες προκλήσεις αντιμετώπισε ο τίτλος στο λανσάρισμα– λειτούργησαν ως «τεράστια κινητήρια δύναμη» για την επέκταση του παιχνιδιού. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται λίγο πριν την κυκλοφορία του πακέτου επέκτασης.

Το Hollow Knight έρχεται στο Nintendo Switch 2

Πέρα από το μέλλον του Silksong, η Team Cherry φροντίζει και για την κληρονομιά της. Το αρχικό Hollow Knight θα κυκλοφορήσει επίσημα στο Nintendo Switch 2, εκμεταλλευόμενο πλήρως τις δυνατότητες του νέου hardware.

Η νέα έκδοση υπόσχεται τεχνική αρτιότητα που δεν ήταν εφικτή στην προηγούμενη γενιά. Οι παίκτες μπορούν να περιμένουν υψηλότερους ρυθμούς ανανέωσης καρέ, μεγαλύτερες αναλύσεις και, το κυριότερο, «πολλές πρόσθετες γραφικές βελτιώσεις». Το Hallownest θα δείχνει πιο ζωντανό από ποτέ, με αναβαθμισμένα εφέ φωτισμού και λεπτομέρειες που θα αναδείξουν περαιτέρω την χειροποίητη αισθητική του τίτλου.

Το πιο σημαντικό νέο για τους καταναλωτές αφορά την πολιτική αναβάθμισης: Όσοι κατέχουν ήδη το Hollow Knight στο αρχικό Nintendo Switch, θα μπορούν να αναβαθμίσουν στην έκδοση του Switch 2 εντελώς δωρεάν.