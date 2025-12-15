Ontos: Ανακοινώθηκε επίσημα ο πνευματικός διάδοχος του SOMA!

Αν υπάρχει ένα στούντιο που γνωρίζει πώς να μπαίνει στο μυαλό του παίκτη και να φυτεύει εκεί σπόρους αμφιβολίας για την ίδια του την ύπαρξη, αυτό είναι η Frictional Games. Οι δημιουργοί που επαναπροσδιόρισαν τον τρόμο με το Amnesia: The Dark Descent και μας έκαναν να αναρωτηθούμε «τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος» με το SOMA, επιστρέφουν. Στα πλαίσια των The Game Awards 2025, η σουηδική ομάδα αποκάλυψε το νέο της πόνημα: το Ontos.

Ο τίτλος και μόνο αρκεί για να προϊδεάσει τους μυημένους για τη θεματική κατεύθυνση του παιχνιδιού. Αν το SOMA (από την ελληνική λέξη «σώμα») εξερεύνησε τη σχέση της συνείδησης με το βιολογικό και μηχανικό κέλυφος, το Ontos (από το αρχαιοελληνικό «όντως/ον») φαίνεται να στοχεύει ακόμα βαθύτερα: στην ίδια τη φύση της πραγματικότητας.

Ο Creative Director της Frictional, Thomas Grip, δεν μάσησε τα λόγια του: «Όπου το SOMA καταπιάστηκε με τη συνείδηση, το Ontos στοχεύει να κάνει το ίδιο με την φύση της ύπαρξης. Είναι ένας υψηλός στόχος, ναι, και επικίνδυνος». Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ο «πνευματικός διάδοχος» του SOMA, μια διευκρίνιση που υπόσχεται λιγότερα jump scares και περισσότερο ψυχολογικό, "εγκεφαλικό" τρόμο που μένει μαζί σου αφού κλείσεις την οθόνη.

Η ιστορία μας μεταφέρει στο έτος 2104, στο Moon Hotel Samsara, ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο στη Σελήνη που πλέον αποτελεί σκιά του παλιού του εαυτού. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο της Aditi Amani, μιας μηχανικού που φτάνει σε αυτό το απομονωμένο οχυρό αναζητώντας απαντήσεις για τον αποξενωμένο πατέρα της και μια ανεξήγητη «θαυματουργή» εμπειρία από την παιδική της ηλικία.

Όπως είναι αναμενόμενο από τη Frictional, το ξενοδοχείο δεν είναι απλώς ένας χώρος φιλοξενίας. Είναι ένας λαβύρινθος γεμάτος απόκοσμα πειράματα, παράξενες μηχανές και μια ατμόσφαιρα παρακμής που θυμίζει έντονα την αισθητική του BioShock, αλλά με την κλειστοφοβική υπογραφή των δημιουργών του Penumbra.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ανακοίνωσης είναι η συμμετοχή του χολιγουντιανού αστέρα Stellan Skarsgård (Dune, Chernobyl), ο οποίος δανείζει τη φωνή του σε έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, προσδίδοντας ένα επιπλέον επίπεδο θεατρικότητας και βαρύτητας στην αφήγηση.

Σε αντίθεση με την τάση των σύγχρονων horror games να εστιάζουν αποκλειστικά στην επιβίωση και τη φυγή, το Ontos φαίνεται να επενδύει στην εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιώντας τη νέα, ιδιόκτητη μηχανή γραφικών HPL4, η Frictional υπόσχεται έναν κόσμο πιο "χειροπιαστό" από ποτέ.

Οι παίκτες θα κληθούν να χειριστούν περίπλοκα αναλογικά μηχανήματα, να κάνουν μικρο-ρυθμίσεις και να λύσουν γρίφους που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια. Η εταιρεία τονίζει ότι το gameplay θα είναι "systems-driven", υπονοώντας ότι οι λύσεις δεν θα είναι πάντα προφανείς και οι ηθικές επιλογές θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της ιστορίας. Δεν θα σε κυνηγούν συνεχώς τέρατα στους διαδρόμους του Samsara, αλλά ο πραγματικός εχθρός θα είναι η αμφιβολία για το τι είναι αληθινό και τι όχι.

Το Ontos αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 για PC, PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Μέχρι τότε, οι φίλοι του τρόμου μπορούν να προσθέσουν τον τίτλο στη wishlist τους και να προετοιμαστούν ψυχολογικά για ένα ταξίδι όπου η πραγματικότητα είναι το πιο εύθραυστο πράγμα από όλα.