Phantom Blade Zero: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Το πολυαναμενόμενο Phantom Blade Zero της S-GAME, που έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως το επόμενο μεγάλο στοίχημα μετά την επιτυχία του Black Myth: Wukong, απέκτησε επιτέλους συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, συνοδευόμενη από ένα καθηλωτικό trailer που συνδυάζει ατμοσφαιρική αφήγηση και φρενήρη δράση.

Σημειώστε την ημερομηνία: 9 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή είναι η μέρα που οι παίκτες θα κληθούν να αναλάβουν τον ρόλο του Soul και να επιβιώσουν σε έναν κόσμο γεμάτο προδοσία και σκοτεινές τέχνες.

Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε PlayStation 5 και PC (μέσω Steam και Epic Games Store). Ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια που προέκυψε από το τέλος του trailer αφορά την αποκλειστικότητα: το Phantom Blade Zero θα παραμείνει αποκλειστικότητα κονσόλας για το PS5 για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Το νέο trailer που προβλήθηκε στα The Game Awards 2025 διαφοροποιήθηκε αισθητά από τα προηγούμενα. Ενώ στο παρελθόν είχαμε δει κυρίως ασταμάτητη δράση, το νέο υλικό εμβαθύνει στο lore και το συναισθηματικό βάθος της ιστορίας.

Το βίντεο ανοίγει με μια σκοτεινή τελετή αφύπνισης ενός πλάσματος που θυμίζει τους δράκους των εορτασμών της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, προτού μεταφερθούμε σε μια βίαιη επιδρομή σε ένα σπίτι. Εκεί, μια μασκοφόρος φιγούρα διασώζει ένα βρέφος μέσα από τις φλόγες, μια σκηνή που υπαινίσσεται έντονα την τραγική προέλευση του πρωταγωνιστή μας, Soul. Η μετάβαση από το κλάμα του μωρού στο παγωμένο βλέμμα του ενήλικου Soul είναι μια από τις πιο δυνατές στιγμές του trailer, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εκδίκηση που θα ακολουθήσει.

Φυσικά, η S-GAME δεν παρέλειψε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: τη μάχη. Το δεύτερο μισό του trailer είναι μια επίδειξη τεχνικής και ταχύτητας, με τον ήρωα να αντιμετωπίζει από απλούς στρατιώτες μέχρι επιβλητικά bosses, συμπεριλαμβανομένου του "δράκου" που είδαμε στην αρχή.

Το Phantom Blade Zero αυτοπροσδιορίζεται ως "Kungfupunk", ένας όρος που περιγράφει τέλεια την αισθητική του: παραδοσιακές κινεζικές πολεμικές τέχνες (Wuxia) αναμειγνύονται με steampunk μηχανισμούς και μια σκοτεινή, βροχερή ατμόσφαιρα.

Σε αντίθεση με την επικρατούσα τάση των Soulslike παιχνιδιών, οι δημιουργοί τονίζουν πως το Phantom Blade Zero εστιάζει στην ταχύτητα και τους φαντασμαγορικούς συνδυασμούς κινήσεων, θυμίζοντας περισσότερο κλασικές ταινίες δράσης του Χονγκ Κονγκ παρά μεθοδική, αργή μάχη. Ο παίκτης έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα όπλων και "Phantom Edges", επιτρέποντας εναλλαγές μεταξύ άμυνας και επίθεσης σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η χρήση της Unreal Engine 5 είναι εμφανής, με τους φωτισμούς, τις αντανακλάσεις στη βροχή και τις λεπτομέρειες των χαρακτήρων να δημιουργούν ένα οπτικό υπερθέαμα.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται ο Soul, ένας επίλεκτος δολοφόνος που υπηρετούσε την οργάνωση "The Order". Προδομένος και κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατριάρχη της οργάνωσης, ο Soul τραυματίζεται θανάσιμα. Αν και σώζεται από έναν μυστηριώδη θεραπευτή, η θεραπεία έχει ημερομηνία λήξης: του απομένουν μόλις 66 ημέρες ζωής. Μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο, πρέπει να ξετυλίξει το κουβάρι της συνωμοσίας και να βρει τη λύτρωση, αντιμετωπίζοντας παλιούς συντρόφους και νέους, τερατώδεις εχθρούς.