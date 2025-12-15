Codex Mortis: Το πρώτο game που φτιάχτηκε 100% από την AI και δεν φοβάται να το πει

Με τα όρια μεταξύ ανθρώπινης δημιουργικότητας και μηχανικής εκτέλεσης να γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα, το Codex Mortis έρχεται να προκαλέσει ταυτόχρονα θαυμασμό αλλά και έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα του gaming.

Πρόκειται για έναν τίτλο που φέρει περήφανα τον χαρακτηρισμό του "πρώτου παιχνιδιού που δημιουργήθηκε 100% από Τεχνητή Νοημοσύνη", από τον κώδικα και τα γραφικά, μέχρι τη μουσική και το gameplay.

Το Codex Mortis διαθέτει playable demo στο Steam και ουσιαστικά πρόκειται για έναν κλώνο του Vampire Survivors.

Ο δημιουργός του παιχνιδιού, γνωστός με το ψευδώνυμο Grolaf, παραδέχεται πως το project, το οποίο χρειάστηκε τρεις μήνες για να ολοκληρωθεί, είναι προϊόν αποκλειστικά εργαλείων AI. Αντί να βασιστεί σε κάποια από τις γνωστές gaming engines, ο Grolaf στράφηκε στην γλώσσα προγραμματισμού TypeScript. Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο πυρήνας του κώδικα γράφτηκε μέσω μιας διαδικασίας που αποκαλεί χαρακτηριστικά "vibe-coding", χρησιμοποιώντας κυρίως τα μοντέλα Claude Code (εκδόσεις Opus 4.1 και 4.5). Το αποτέλεσμα είναι ένα desktop app που τρέχει μέσω Electron, χρησιμοποιεί το PIXI.js για την απεικόνιση των γραφικών και το bitECS για τη διαχείριση των οντοτήτων του παιχνιδιού.

Για έναν παραδοσιακό προγραμματιστή, η ιδέα του να χτιστεί ένα παιχνίδι από το μηδέν χωρίς game engine ακούγεται εφιαλτική. Για την AI όμως, ήταν απλώς μια σειρά εντολών. "Είναι η πρώτη φορά που φτιάχνω κάτι χωρίς engine", δηλώνει ο δημιουργός, σημειώνοντας πως η ενσωμάτωση του Steam με το Electron ήταν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς εργαλεία όπως το Tauri δεν συνεργάζονταν σωστά.

Στο εικαστικό κομμάτι, η προσέγγιση ήταν εξίσου ριζοσπαστική. Όλα τα assets του παιχνιδιού γεννήθηκαν μέσα από το ChatGPT. Ο Grolaf αντιμετώπισε το συχνό πρόβλημα της ασυνέπειας στο στυλ (style consistency), κάτι που ταλαιπωρεί συχνά τους creators που χρησιμοποιούν Generative AI. Ωστόσο, όπως αναφέρει, το μοντέλο κατάφερε να "θυμάται" την εικαστική ταυτότητα που προτιμούσε ο δημιουργός και να τη διατηρεί σταθερή σε διαφορετικά sessions, χωρίς καν τη χρήση εξειδικευμένων image APIs.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η λύση που δόθηκε στο animation. Καθώς η δημιουργία σωστών animations χαρακτήρων μέσω AI αποδείχθηκε δύσκολη, ο δημιουργός κατέφυγε σε μια τεχνική "wobbling" μέσω shaders, τον κώδικα των οποίων έγραψε επίσης το Claude Code. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιαίτερη αισθητική που θυμίζει puppets, αποφεύγοντας τις πολύπλοκες σκελετικές κινήσεις που ίσως πρόδιδαν τις αδυναμίες της AI.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της ιστορίας δεν είναι το παιχνίδι αυτό καθαυτό, αλλά η εμπειρία του δημιουργού. Ο Grolaf περιγράφει τη διαδικασία ανάπτυξης ως "πολύ λιγότερο ψυχοφθόρα" σε σύγκριση με την παραδοσιακή ανάπτυξη λογισμικού. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια εύστοχη μεταφορά: "Είναι σαν να δίνεις έναν εξωσκελετό σε έναν εργάτη οικοδομής".

Αυτή η δήλωση ενσαρκώνει το όραμα πολλών υποστηρικτών της AI: η τεχνολογία ως πολλαπλασιαστής ισχύος που επιτρέπει σε έναν μόνο άνθρωπο να κάνει τη δουλειά μιας ολόκληρης ομάδας, χωρίς την πνευματική εξάντληση που συνοδεύει συνήθως το coding και το debugging.

Παρά την τεχνολογική καινοτομία, η υποδοχή του Codex Mortis δεν ήταν θερμή. Στα fora του Steam, η κοινότητα έχει υποδεχτεί το παιχνίδι με...οργή, καθώς κυριαρχούν ήδη νήματα συζητήσεων με τίτλους όπως "Σκουπίδια AI", "Επικίνδυνος κατήφορος" και προτροπές για μποϊκοτάζ.

Οι gamers φαίνεται να αντιδρούν έντονα όχι τόσο στην ποιότητα του παιχνιδιού –αν και οι κριτικές για το δωρεάν demo είναι ανάμεικτες (Mixed)– όσο στην ιδεολογία που πρεσβεύει. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία ότι η αποδοχή τέτοιων δημιουργιών θα οδηγήσει σε μια πλημμύρα χαμηλής ποιότητας περιεχομένου, που θα πνίξει τις προσπάθειες των ανθρώπων δημιουργών.

Στον αντίποδα, υπάρχουν ελάχιστες φωνές που αναρωτιούνται "γιατί όλοι είναι τόσο ενοχλημένοι με την AI στο game development;", ενώ σε πιο εξειδικευμένες κοινότητες, όπως το r/aigamedev, η αντιμετώπιση ήταν ηπιότερη, αν και πάλι υπήρξαν διαγραφές σχολίων.

Είναι το Codex Mortis ένα "σκουπίδι", όπως λένε οι επικριτές του, ή ο προάγγελος μιας νέας εποχής όπου ο καθένας θα μπορεί να φτιάξει το παιχνίδι των ονείρων του απλώς περιγράφοντάς το σε ένα Chatbot;

Codex Mortis - [Steam Link]