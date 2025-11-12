Steam Machine: Η Valve εισβάλει στο σαλόνι και επιτίθεται σε PlayStation και Xbox!

Δέκα χρόνια μετά το αποτυχημένο πείραμα των Steam Machines, η Valve επιστρέφει στο concept με νέα αυτοπεποίθηση και σαφώς πιο ώριμο οικοσύστημα. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσημα μια νέα συσκευή με το ίδιο όνομα, όμως αυτή τη φορά δεν πρόκειται για έναν παραδοσιακό gaming PC σε κουτί, αλλά για μια κανονική κονσόλα που στοχεύει κατευθείαν στο κέντρο του σαλονιού. Και το πιο ενδιαφέρον; Υπόσχεται να είναι έξι φορές πιο ισχυρή από το Steam Deck.

Το νέο Steam Machine τρέχει SteamOS, το ίδιο Linux-based λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί και το φορητό σύστημα της Valve. Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία χρήσης, η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών του Steam και η συμβατότητα με το Proton για τίτλους Windows παραμένουν ίδιες – μόνο που αυτή τη φορά η εμπειρία έρχεται στη μεγάλη οθόνη με στόχο τα 4K στα 60 fps.

Στην καρδιά της κονσόλας βρίσκεται ένας εξαπύρηνος AMD Zen 4 επεξεργαστής, συνδυασμένος με μια custom GPU βασισμένη στην αρχιτεκτονική RDNA3 των 28 Compute Units. Το σύστημα συνοδεύεται από 16GB DDR5 RAM και 8GB GDDR6 VRAM, ένα setup που, σύμφωνα με τη Valve, προσφέρει εξαπλάσια απόδοση σε σχέση με το Steam Deck. Φυσικά, το 4K gaming στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο προϋποθέτει τη χρήση της τεχνολογίας AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), καθώς το native rendering σε αυτή την ανάλυση παραμένει απαιτητικό ακόμη και για high-end κάρτες γραφικών. Η υποστήριξη ray tracing προσθέτει μια επιπλέον δόση σύγχρονης αίγλης, φέρνοντας το σύστημα πιο κοντά στις κονσόλες τελευταίας γενιάς.

Η Valve σχεδιάζει δύο εκδόσεις του συστήματος, με αποθηκευτικούς χώρους 512GB και 2TB αντίστοιχα, και υποδοχή microSD για επέκταση μνήμης. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι τιμές, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το μοντέλο των 2TB θα απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς χρήστες. Στο πίσω μέρος, η συσκευή διαθέτει πληθώρα θυρών: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, τέσσερις USB-A, μία USB-C 10Gbps, θύρα Ethernet 1 Gbps, υποστήριξη Wi-Fi 6E και ξεχωριστή κεραία Bluetooth για σταθερότερη σύνδεση περιφερειακών.

Ένα από τα στοιχεία που δίνουν χαρακτήρα στο νέο Steam Machine είναι η προσαρμόσιμη LED μπάρα στο μπροστινό μέρος της κονσόλας, η οποία μπορεί να αλλάζει χρώματα ή να εμφανίζει animation ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος. Επιπλέον, φαίνεται πως οι face plates θα είναι αποσπώμενες, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν εμφάνιση στη συσκευή τους — μια λεπτομέρεια που δείχνει ότι η Valve δίνει σημασία τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα.

Η εταιρεία έχει επίσης επιβεβαιώσει πλήρη υποστήριξη για PC peripherals, κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πληκτρολόγια, ποντίκια και χειριστήρια τρίτων. Παράλληλα, η Valve παρουσιάζει και το νέο Steam Controller, το οποίο θα κυκλοφορήσει είτε αυτόνομα είτε σε πακέτο μαζί με το σύστημα. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει δικό της χειριστήριο, και όλα δείχνουν ότι έχει μάθει από τα λάθη της πρώτης γενιάς.

Η νέα κονσόλα ενσωματώνει εσωτερικό τροφοδοτικό, γεγονός που επιτρέπει πιο καθαρή εγκατάσταση χωρίς εξωτερικά “τούβλα” ρεύματος, ενώ ο σχεδιασμός της, αν και η Valve δεν έχει αποκαλύψει ακόμα επίσημες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, φαίνεται να ακολουθεί τη μινιμαλιστική γραμμή του Steam Deck Dock. Είναι σαφές ότι η εταιρεία θέλει να παρουσιάσει ένα προϊόν που δεν μοιάζει με υπολογιστή αλλά με οικιακή κονσόλα, ανταγωνιστική απέναντι σε PlayStation 5 και Xbox Series X, με τη δύναμη όμως και την ευελιξία ενός PC.

Με αναμενόμενη κυκλοφορία το 2026, το νέο Steam Machine ίσως σηματοδοτήσει μια αναγέννηση του ονείρου της Valve να φέρει το Steam στο σαλόνι με τρόπο πιο προσιτό και πιο ελκυστικό από ποτέ. Το οικοσύστημα SteamOS είναι πλέον πιο ώριμο, το Proton έχει φτάσει σε σημείο να τρέχει σχεδόν όλα τα Windows games χωρίς ιδιαίτερες απώλειες, και η ίδια η κοινότητα έχει αποδείξει με το Steam Deck ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για συσκευές που “γεφυρώνουν” το PC gaming με την ευκολία των κονσολών.

Αν η Valve καταφέρει να ισορροπήσει σωστά ανάμεσα στην απόδοση, το design και την τιμή, η Steam Machine μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα πείραμα.

