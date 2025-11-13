Steam Frame: Η Valve παρουσιάζει το νέο της VR headset

Ύστερα από τέσσερα χρόνια φημών και εικασιών γύρω από το μυστικό project “Deckard”, η Valve έκανε επιτέλους το μεγάλο βήμα. Το Steam Frame είναι πλέον γεγονός, ένα ολοκαίνουργιο VR headset που επιχειρεί να συνδυάσει την ελευθερία του standalone gaming με τη δύναμη του PC VR. Με λίγα λόγια, πρόκειται για την απάντηση της Valve στο Meta Quest 3 και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός μόλις απέκτησε πραγματικό ενδιαφέρον.

Παρότι η εταιρεία δεν αποκάλυψε ακόμη τιμή ή ημερομηνία κυκλοφορίας, η επίσημη παρουσίαση του Steam Frame προσφέρει αρκετές λεπτομέρειες για τις δυνατότητες και τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα συσκευή. Παρακάτω, συγκεντρώνουμε όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το πιο φιλόδοξο VR εγχείρημα της Valve μέχρι σήμερα.

Η μεγαλύτερη υπόσχεση του Steam Frame είναι ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτόνομη κονσόλα και ως ασύρματο PC VR headset. Για τους φανατικούς του Half-Life: Alyx και άλλων απαιτητικών τίτλων, η Valve περιλαμβάνει έναν προσαρμογέα Wi-Fi 6E, ο οποίος προσφέρει σταθερή σύνδεση με ελάχιστη καθυστέρηση. Έτσι, ο παίκτης μπορεί να απολαύσει παιχνίδια υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται καλώδια.

Από την άλλη, για όσους θέλουν πιο ελαφριές εμπειρίες, το Steam Frame μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα, σαν ένα φορητό Steam Deck που το φοράς στο κεφάλι.

Στο εσωτερικό, το Steam Frame δείχνει αρκετά δυνατό για ένα mid-range VR headset. Διαθέτει 16GB RAM — διπλάσια μνήμη από το Meta Quest 3 — και έναν 4nm Snapdragon ARM επεξεργαστή, για τον οποίο η Valve δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ακριβή μοντέλο. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως είναι πιο ισχυρός από τον XR2 Gen 2 της Meta.

Η συσκευή προσφέρεται σε δύο εκδόσεις αποθήκευσης, 256GB και 1TB, με τη σημαντική προσθήκη μιας υποδοχής microSD, κάτι που λείπει από τα Quest. Αυτό δίνει στους χρήστες μεγαλύτερη ευελιξία για επέκταση, ιδιαίτερα αν σχεδιάζουν να κατεβάζουν πολλά παιχνίδια από το SteamVR.

Παρά τις ελπίδες ότι το Steam Frame θα ακολουθούσε τα βήματα του Steam Deck OLED, η Valve τελικά επέλεξε μια LCD οθόνη. Και οι δύο εκδόσεις του headset (256GB και 1TB) χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία προβολής, με ανάλυση 2.160 x 2.160 pixels ανά μάτι, ελάχιστα χαμηλότερη από τα 2.064 x 2.208 του Quest 3.

Η απουσία OLED ίσως απογοητεύσει όσους ήθελαν πιο έντονα χρώματα και βαθύτερα μαύρα, αλλά η επιλογή της LCD υπόσχεται μεγαλύτερη φωτεινότητα και σταθερότερη απόδοση. Η Valve δείχνει να προτιμά την αξιοπιστία έναντι της πολυτέλειας, τουλάχιστον προς το παρόν.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις της Valve είναι να χρησιμοποιήσει δύο ασπρόμαυρες κάμερες για passthrough, αντί για full-color. Αυτό σημαίνει ότι το Steam Frame δεν προορίζεται για μικτής πραγματικότητας εμπειρίες (όπως τα Quest 3 ή Apple Vision Pro), αλλά εστιάζει καθαρά στο virtual reality.

Όπως κάθε premium VR συσκευή της αγοράς, το Steam Frame θα διαθέτει σύστημα eye-tracking. Ο λόγος είναι το λεγόμενο foveated rendering, μια τεχνική που μειώνει το φόρτο επεξεργασίας αποδίδοντας με πλήρη ανάλυση μόνο το σημείο στο οποίο κοιτάζει ο χρήστης. Έτσι, τα παιχνίδια μπορούν να φαίνονται πιο εντυπωσιακά χωρίς να απαιτούν επιπλέον υπολογιστική ισχύ.

Μέχρι στιγμής, λίγοι τίτλοι αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεδομένου του εκτενούς καταλόγου του Steam, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι developers θα αρχίσουν να πειραματίζονται με τη νέα τεχνολογία.

Αν και η Valve δεν έχει ανακοινώσει επίσημη τιμή, οι διαρροές μιλούν για κόστος γύρω στα 1.200 δολάρια (περίπου €1000). Αν ισχύει, το Steam Frame θα τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές προτάσεις της Meta και στα premium headsets της Samsung ή της Apple, μια στρατηγική ισορροπίας ανάμεσα στη δύναμη και την προσιτότητα.

Όσο για τα παιχνίδια, η Valve αυτή τη φορά δεν συνοδεύει το νέο hardware με κάποιον τίτλο-ναυαρχίδα όπως είχε κάνει με το Half-Life: Alyx στο λανσάρισμα του Valve Index. Παρ’ όλα αυτά, το διαδίκτυο ήδη «βράζει» με φήμες για ένα νέο Half-Life...

