Bluey's Quest for the Gold Pen, διαθέσιμο για iPhone και iPad

Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει από αυτή την εβδομάδα τους μικρούς (και μεγάλους) φίλους της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής τετράποδης οικογένειας παγκοσμίως. Η Bluey επιστρέφει στον κόσμο του gaming, αυτή τη φορά με έναν τίτλο που υπόσχεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα των προηγούμενων προσπαθειών και να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία. Ο λόγος για το «Bluey's Quest for the Gold Pen», το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο App Store, φέρνοντας μια αποκλειστική – για την ώρα – εμπειρία στις συσκευές της Apple.

Μια συνεργασία με «βαρύ» βιογραφικό

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη κυκλοφορία να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το δημοφιλές brand, αλλά η ομάδα που βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξή του. Το παιχνίδι αποτελεί καρπό της συνεργασίας μεταξύ των Halfbrick Studios – της διάσημης αυστραλιανής εταιρείας που μας έδωσε το θρυλικό Fruit Ninja και το Jetpack Joyride – και της ομάδας παραγωγής της σειράς.

Το στοίχημα για την Halfbrick ήταν μεγάλο: να μεταφέρει τη μαγεία, το χιούμορ και τη συναισθηματική νοημοσύνη της σειράς σε μια οθόνη αφής, χωρίς να θυμίζει μια πρόχειρη εμπορική αρπαχτή.

Το σενάριο: Η αναζήτηση της «Χρυσής Πένας»

Σε αντίθεση με πολλά παιχνίδια που βασίζονται σε τηλεοπτικές σειρές και ανακυκλώνουν παλιά επεισόδια, το Quest for the Gold Pen διαθέτει μια ολοκαίνουργια ιστορία, γραμμένη από τον ίδιο τον δημιουργό της σειράς, Joe Brumm.

Η πλοκή εστιάζει στη φαντασία της Bluey και της Bingo. Όταν ο μπαμπάς τους (Bandit) «βουτάει» τη χρυσή πένα που χρειάζονται για τις ζωγραφιές τους, μεταμορφώνεται στον κακό «King Goldie Horns». Τα παιδιά, με τη σειρά τους, ξεκινούν μια επική αποστολή σε φανταστικούς κόσμους για να την πάρουν πίσω. Στο πλευρό τους έχουν τη βοήθεια της μαμάς (Chilli), η οποία σχεδιάζει τα μονοπάτια που πρέπει να διασχίσουν, αλλά και της Bingo, η οποία μεταμορφώνεται σε... «Bingoose» (μια χήνα που γεννάει χρυσά αυγά).

Gameplay και τεχνικά χαρακτηριστικά

Το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία των story-driven adventure games με στοιχεία puzzle-platformer. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο σχεδιασμός των επιπέδων είναι προσεγμένος ώστε να είναι προσβάσιμος σε παιδιά (ages 4+), αλλά αρκετά έξυπνος ώστε να διασκεδάζει και τους γονείς που παίζουν μαζί τους.

Βασικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν:

Αυθεντικές φωνές: Συμμετέχει όλο το αυθεντικό cast των ηθοποιών της σειράς.

Συμμετέχει όλο το αυθεντικό cast των ηθοποιών της σειράς. Εικαστικό στυλ: Τα γραφικά είναι σχεδιασμένα στο χέρι, θυμίζοντας έντονα το επεισόδιο «Dragon», προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που είναι πιστή στο animation της Ludo Studio.

Τα γραφικά είναι σχεδιασμένα στο χέρι, θυμίζοντας έντονα το επεισόδιο «Dragon», προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που είναι πιστή στο animation της Ludo Studio. Διαδραστικότητα: Οι παίκτες καλούνται να λύσουν γρίφους, να αποφύγουν εμπόδια και να εξερευνήσουν έναν κόσμο που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από παιδική ζωγραφιά.

Κόστος και διαθεσιμότητα

Το Bluey's Quest for the Gold Pen ακολουθεί το μοντέλο «Try before you buy». Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το παιχνίδι δωρεάν και να παίξουν τα πρώτα επίπεδα. Για να ξεκλειδώσεις ολόκληρο το περιεχόμενο απαιτείται μια εφάπαξ πληρωμή (12,99€), χωρίς περαιτέρω μικρο-συναλλαγές ή διαφημίσεις.

Η κυκλοφορία είναι προς το παρόν διαθέσιμη για iPhone, iPad και Mac μέσω του App Store. Η έκδοση για Android αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2026, ενώ εκδόσεις για κονσόλες (συμπεριλαμβανομένου του Switch 2) και PC έχουν προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

Bluey's Quest for the Gold Pen - [App Store Link]