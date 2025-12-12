Διαθέσιμα τα iOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2 και tvOS 26.2 - Τι αλλαγές φέρνουν

Η Apple προχώρησε σήμερα στη μαζική διάθεση των νέων εκδόσεων λογισμικού για ολόκληρο το οικοσύστημά της. Τα iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 και visionOS 26.2 είναι πλέον διαθέσιμα, φέρνοντας λειτουργίες που εστιάζουν στην παραγωγικότητα, την ασφάλεια και την βελτιωμένη εμπειρία χρήσης.

Ας δούμε αναλυτικά τι φέρνει η νέα γενιά αναβαθμίσεων, η οποία υπόσχεται να λύσει χέρια και να βελτιώσει την καθημερινότητά μας.

iOS 26.2: Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά

Η ναυαρχίδα των αναβαθμίσεων αφορά φυσικά το iPhone. Το iOS 26.2 δεν είναι απλώς μια διόρθωση σφαλμάτων, αλλά φέρνει ουσιαστικές προσθήκες που ζητούσαν οι χρήστες.

Ξεχωρίζει η νέα δυνατότητα στην εφαρμογή Reminders, η οποία πλέον επιτρέπει την ενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού (alarm) όταν λήγει μια υπενθύμιση, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσετε ποτέ σημαντικές προθεσμίες. Παράλληλα, η Apple δίνει περισσότερο έλεγχο στην αισθητική της Οθόνης Κλειδώματος, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίζουν την αδιαφάνεια (opacity) της ώρας, προσφέροντας έτσι ένα πιο καθαρό και εξατομικευμένο οπτικό αποτέλεσμα πάνω από τα wallpapers.

Σημαντικές βελτιώσεις έχουμε και στο AirDrop, το οποίο ενισχύεται με νέες δικλείδες ασφαλείας, ενώ η εφαρμογή Podcasts εμπλουτίζεται με αυτόματη δημιουργία κεφαλαίων και συνδέσμους (links) για αναφερόμενα podcasts, κάνοντας την περιήγηση στο περιεχόμενο πιο εύκολη από ποτέ. Για τους χρήστες στην Ε.Ε., ενεργοποιείται η Ζωντανή Μετάφραση (Live Translation) μέσω των AirPods, σπάζοντας τα γλωσσικά εμπόδια σε πραγματικό χρόνο.

Η ενημέρωση είναι συμβατή με iPhone 11 και νεότερα μοντέλα, καθώς και το iPhone SE 2ης γενιάς.

macOS Tahoe 26.2: Φωτίστε τις βιντεοκλήσεις σας

Για τους χρήστες Mac, το macOS Tahoe 26.2 φέρνει μια καινοτόμα λειτουργία που θα λατρέψουν όσοι εργάζονται απομακρυσμένα. Το νέο χαρακτηριστικό Edge Light μετατρέπει την οθόνη του υπολογιστή σε εικονικό ring light. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι άκρες της οθόνης φωτίζονται απαλά για να αναδείξουν το πρόσωπο του χρήστη κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικό εξοπλισμό φωτισμού. Η λειτουργία προσφέρει ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία και το πλάτος του φωτός, ενώ διαθέτει "επίγνωση ποντικιού" (mouse awareness), ώστε το φως να υποχωρεί όταν χρειάζεται να κάνετε κλικ σε περιεχόμενο που βρίσκεται στις άκρες της οθόνης.

Επιπλέον, το AirDrop στο Mac αποκτά Κωδικούς Επαλήθευσης. Όταν λαμβάνετε αρχεία από άγνωστες επαφές, θα εμφανίζεται ένας κωδικός στη συσκευή του παραλήπτη που ο αποστολέας πρέπει να εισάγει, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας.

iPadOS 26.2: Το Multitasking στα καλύτερά του

Το iPad συνεχίζει να πλησιάζει την εμπειρία ενός laptop με το iPadOS 26.2. Η νέα έκδοση βελτιώνει δραστικά το multitasking, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν drag-and-drop εφαρμογές απευθείας από το Dock, την Αναζήτηση (Spotlight) ή τη Βιβλιοθήκη Εφαρμογών σε διαφορετικές προβολές (Split View ή Slide Over). Οι νέοι οπτικοί δείκτες καθοδηγούν τον χρήστη για το πού θα τοποθετηθεί το παράθυρο, κάνοντας τη διαχείριση πολλαπλών εργασιών πιο φυσική και διαισθητική.

visionOS 26.2: Το Vision Pro βγαίνει στο δρόμο

Η Apple επεκτείνει τη χρηστικότητα του Apple Vision Pro με το visionOS 26.2. Η λειτουργία Travel Mode, που μέχρι πρότινος υποστήριζε αεροπλάνα και τρένα, πλέον επεκτείνεται σε αυτοκίνητα και λεωφορεία. Αυτό επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν τη συσκευή εν κινήσει χωρίς τα προβλήματα σταθεροποίησης που προκαλούν οι κραδασμοί του δρόμου.

Επιπλέον, προστίθεται υποστήριξη για χειρόγραφο περιεχόμενο με χωρικά αξεσουάρ (όπως το Logitech Muse) στις εφαρμογές Σημειώσεις και Freeform, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τους δημιουργούς.

watchOS 26.2 και tvOS 26.2: Υγεία και Οικογένεια

Το Apple Watch γίνεται πιο έξυπνο στην παρακολούθηση του ύπνου με το watchOS 26.2. Η Apple επανασχεδίασε τις κατηγοριοποιήσεις του Sleep Score, εισάγοντας τον χαρακτηρισμό "Very High" στη θέση του "Excellent" και προσαρμόζοντας τις κλίμακες για να ανταποκρίνονται καλύτερα στην πραγματική αίσθηση ξεκούρασης του χρήστη. Σημαντική είναι και η προσθήκη των Ενισχυμένων Ειδοποιήσεων Ασφαλείας (προς το παρόν στις ΗΠΑ), που ενημερώνουν για φυσικές καταστροφές (π.χ. πλημμύρες) με χάρτες και οδηγίες.

Τέλος, το tvOS 26.2 φέρνει τα Προφίλ Επισκεπτών. Πλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ για παιδιά ή επισκέπτες χωρίς να απαιτείται λογαριασμός Apple (Apple Account). Για τα παιδιά, υπάρχει ειδική λειτουργία περιορισμού περιεχομένου με βάση την ηλικία (TV-G, TV-PG, κ.λπ.), δίνοντας στους γονείς τον απόλυτο έλεγχο στο σαλόνι.

Πώς να αναβαθμίσετε

Όλες οι αναβαθμίσεις είναι διαθέσιμες δωρεάν. Για να εγκαταστήσετε το iOS 26.2, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τις υπόλοιπες συσκευές.