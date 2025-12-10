Οι εφαρμογές και τα games του Apple App Store με τα περισσότερα downloads για το 2025

Αν το 2025 έπρεπε να χαρακτηριστεί με μια λέξη για τον κόσμο της τεχνολογίας, αυτή θα ήταν «Μεταστροφή». Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Apple για τις κορυφαίες λήψεις στο App Store τη χρονιά που φεύγει, δεν αποκαλύπτουν απλώς ποιες εφαρμογές κατέβασαν οι χρήστες, αλλά σηματοδοτούν μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας. Από τη μία, η Τεχνητή Νοημοσύνη εκθρονίζει τα social media και από την άλλη, το gaming επιστρέφει στις ρίζες του με ηχηρές επανεμφανίσεις.

Στο επίκεντρο της φετινής ανασκόπησης βρίσκονται δύο αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές: Το ChatGPT, που κατέκτησε την κορυφή των εφαρμογών αποδεικνύοντας ότι η AI είναι πλέον καθημερινότητα, και το Fortnite, που επέστρεψε «εκδικητικά» στα iPhone μετά από χρόνια απουσίας.

Η «επανάσταση» του ChatGPT και το τέλος της κυριαρχίας των Social Media

Η είδηση που συζητιέται περισσότερο είναι η πρωτιά του ChatGPT. Για πρώτη φορά, η εφαρμογή της OpenAI βρέθηκε στο Νο. 1 των δωρεάν εφαρμογών για iPhone, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακούς γίγαντες των social media.

Το γεγονός ότι το ChatGPT ξεπέρασε το Threads (Νο. 2) και το TikTok (Νο. 3) είναι ιστορικής σημασίας. Δείχνει ότι οι χρήστες δεν βλέπουν πλέον το smartphone τους μόνο ως εργαλείο διασκέδασης ή κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ως έναν προσωπικό βοηθό παραγωγικότητας και γνώσης. Η παρουσία της Google app στην 4η θέση, ενισχυμένη επίσης με AI χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνει πως η μάχη της αναζήτησης και της πληροφορίας έχει μεταφερθεί οριστικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκπληξη του Delta και η νοσταλγία στα επί πληρωμή apps

Στην κατηγορία των επί πληρωμή (paid) εφαρμογών για iPhone, την έκπληξη έκανε το Delta Game Emulator. Η εφαρμογή, που επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν ρετρό παιχνίδια από παλιές κονσόλες, βρέθηκε στην κορυφή, ξεπερνώντας δημοφιλή εργαλεία όπως το Shadowrocket.

Αυτό το στοιχείο «κουμπώνει» άψογα με τη γενικότερη τάση νοσταλγίας που παρατηρούμε και στο gaming. Οι χρήστες φαίνεται να αναζητούν τρόπους να ξαναζήσουν τις εμπειρίες του παρελθόντος μέσα από τις υπερσύγχρονες συσκευές τους.

Gaming: Η μεγάλη επιστροφή και οι σταθερές αξίες

Στο «μέτωπο» των παιχνιδιών, η επιστροφή του Fortnite στο iOS οικοσύστημα (μετά τη μακρόχρονη δικαστική διαμάχη Epic-Apple) ήταν το γεγονός της χρονιάς. Το battle royale φαινόμενο κατέκτησε τη 2η θέση στα δωρεάν παιχνίδια, αποδεικνύοντας ότι η βάση των παικτών του παρέμεινε πιστή.

Την ίδια στιγμή, το Minecraft συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, παραμένοντας αμετακίνητο στην κορυφή των επί πληρωμή παιχνιδιών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε το Balatro. Το indie roguelike παιχνίδι χαρτιών κατάφερε να μπει «σφήνα» ανάμεσα σε κολοσσούς, κερδίζοντας τη 2η θέση στα paid games και την 3η στο Apple Arcade, δείχνοντας πως η πρωτοτυπία στο gameplay ανταμείβεται από το κοινό.

iPad: Το «κάστρο» της δημιουργικότητας

Στο iPad, η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του tablet ως εργαλείο δημιουργίας. Το Procreate κυριάρχησε στις επί πληρωμή εφαρμογές, όντας το απόλυτο εργαλείο για ψηφιακούς καλλιτέχνες, ενώ το ChatGPT πήρε την πρωτιά και εδώ στις δωρεάν εφαρμογές, δείχνοντας την καθολική του αποδοχή.

Συνοψίζοντας το 2025

Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η AI σταμάτησε να είναι «buzzword» και έγινε η Νο. 1 επιλογή των χρηστών. Ταυτόχρονα, στο gaming, η ισορροπία μεταξύ των δωρεάν viral επιτυχιών (όπως το Block Blast! που πήρε την πρωτιά στα free games) και των premium εμπειριών (Minecraft, Balatro) δείχνει μια υγιή αγορά που ωριμάζει.

Ακολουθούν οι αναλυτικές λίστες με τους νικητές της χρονιάς σε εφαρμογές και παιχνίδια:

Top Free iPhone Apps

ChatGPT Threads Google TikTok – Videos, Shop & LIVE WhatsApp Messenger Instagram YouTube Google Maps Gmail – Email by Google Google Gemini

Top Paid iPhone Apps

HotSchedules Shadowrocket Procreate Pocket AnkiMobile Flashcards Paprika Recipe Manager 3 SkyView® TonalEnergy Tuner & Metronome AutoSleep Track Sleep on Watch Forest: Focus for Productivity RadarScope

Top Free iPhone Games

Block Blast! Fortnite Roblox Township Pokémon TCG Pocket Royal Kingdom Clash Royale Vita Mahjong Whiteout Survival Last War: Survival

Top Paid iPhone Games

Minecraft: Dream it, Build it! Balatro Heads Up! Plague Inc. Geometry Dash Bloons TD 6 Stardew Valley Papa’s Freezeria To Go! Animal Crossing: Pocket Camp C Red’s First Flight

Top Free iPad Apps

YouTube ChatGPT Netflix Disney+ Amazon Prime Video TikTok – Videos, Shop & LIVE Google Chrome Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF Canva: AI Photo & Video Editor HBO Max: Stream Movies & TV

Top Paid iPad Apps

Procreate Procreate Dreams forScore ToonSquid Nomad Sculpt Shadowrocket AnkiMobile Flashcards Bluebeam Revu for iPad Teach Your Monster to Read Feather: Draw in 3D

Top Free iPad Games

Roblox Block Blast! Fortnite Perfect Tidy Magic Tiles 3: Piano Game Mini Games: Calm & Chill Goods Puzzle: Sort Challenge hole.io Subway Surfers Township

Top Paid iPad Games

Minecraft: Dream it, Build it! Geometry Dash Stardew Valley Balatro Bloons TD 6 Plague Inc. Animal Crossing: Pocket Camp C Poppy Playtime Chapter 3 Purple Place – Classic Games Papa’s Sushiria To Go!

Top Apple Arcade Games