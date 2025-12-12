Η Google φέρνει το Gemini AI στον Chrome για iOS

Σε μια στρατηγική κίνηση που στοχεύει να επανακαθορίσει την εμπειρία περιήγησης στις κινητές συσκευές της Apple, η Google ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της, Gemini, για την έκδοση του Chrome σε iOS. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των διαφορετικών πλατφορμών, φέρνοντας λειτουργική ισοτιμία με τις εκδόσεις του browser για υπολογιστές και Android, και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανταγωνισμού προς το Apple Intelligence.

Ένας ψηφιακός βοηθός στην τσέπη σας

Η νέα λειτουργία δεν είναι απλώς μια προσθήκη στο μενού, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή στο UI (διεπαφή χρήστη) του browser. Οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει την έκδοση Chrome 143 θα παρατηρήσουν μια σημαντική διαφορά: το γνωστό εικονίδιο του Google Lens στην αριστερή πλευρά της γραμμής διευθύνσεων αντικαθίσταται από το χαρακτηριστικό λογότυπο του Gemini.

Αυτό το μικρό εικονίδιο λειτουργεί ως πύλη για μια σειρά από έξυπνα εργαλεία που εμφανίζονται σε ένα διακριτικό overlay πάνω από την ιστοσελίδα, χωρίς να διακόπτουν την εμπειρία ανάγνωσης. Οι δυνατότητες είναι εντυπωσιακές και σχεδιασμένες για να λύνουν καθημερινά προβλήματα:

Ακαριαία Περίληψη: Διαβάζετε ένα μακροσκελές άρθρο ή μια πολύπλοκη ανάλυση; Το Gemini μπορεί να δημιουργήσει μια συνοπτική περίληψη των κυρίων σημείων σε δευτερόλεπτα.

Διαδραστική Μάθηση: Για τους φοιτητές και τους ερευνητές, το εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας quiz πάνω στο υλικό που διαβάζουν, βοηθώντας στην εμπέδωση της γνώσης.

Απλοποίηση Ενοιών: Εάν μια παράγραφος είναι δυσνόητη, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το Gemini να «αναπλαισιώσει» το κείμενο με πιο απλά λόγια ή εναλλακτικούς τρόπους περιγραφής.

Πρακτικές Λύσεις: Από την προσαρμογή μιας συνταγής μαγειρικής σε συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις μέχρι τη σύγκριση προϊόντων για αγορά, η τεχνητή νοημοσύνη παρεμβαίνει ως ενεργός σύμβουλος και όχι απλώς ως μηχανή αναζήτησης.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη νέα λειτουργία

Η Google ακολουθεί μια σταδιακή προσέγγιση στη διάθεση της αναβάθμισης, ξεκινώντας από την αγορά των ΗΠΑ, ενώ αναμένεται σύντομα η επέκταση και σε άλλες περιοχές. Για τους χρήστες που θέλουν να δοκιμάσουν άμεσα τις νέες δυνατότητες (εφόσον βρίσκονται σε υποστηριζόμενη περιοχή ή χρησιμοποιούν VPN), υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Ενημέρωση: Η συσκευή πρέπει να τρέχει την έκδοση Chrome 143 ή νεότερη. Σύνδεση Λογαριασμού: Ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον Google λογαριασμό του. Γλώσσα: Η γλώσσα του browser πρέπει να είναι ρυθμισμένη στα Αγγλικά (προς το παρόν). Λειτουργία: Το Gemini δεν λειτουργεί σε Incognito Mode.

Η μάχη για την κυριαρχία στο iOS

Η χρονική συγκυρία της κυκλοφορίας δεν είναι τυχαία. Με την Apple να ενισχύει συνεχώς το δικό της οικοσύστημα AI (Apple Intelligence) στο iOS 26, η Google αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να προσφέρει ισχυρά κίνητρα για να κρατήσει τους χρήστες iPhone μακριά από τον Safari.

Ενώ ο Safari ενσωματώνει βαθιά τις λειτουργίες του Siri και της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της Apple, ο Chrome απαντά με την ευελιξία του Gemini. Το πλεονέκτημα της Google έγκειται στην εξοικείωση: εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες της (Gmail, Docs, Drive) και η συνέχεια που προσφέρει το Gemini μεταξύ desktop και mobile είναι ένα ισχυρό χαρτί. Επιπλέον, για πολλούς χρήστες, οι απαντήσεις του Gemini θεωρούνται πιο ολοκληρωμένες σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ειδικά σε θέματα γενικής γνώσης και δημιουργικής γραφής.

Πέρα από το AI: Ασφάλεια και ευκολία

Η έκδοση 143 του Chrome για iOS δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Google ενσωμάτωσε επίσης υποστήριξη για βιομετρικό έλεγχο (biometric checkout), επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν τις αγορές τους χρησιμοποιώντας Face ID ή Touch ID, ενισχύοντας την ασφάλεια των συναλλαγών. Παράλληλα, βελτιώσεις στη σταθερότητα και νέες συμβουλές (tips) στην αρχική σελίδα ολοκληρώνουν το πακέτο της αναβάθμισης.

Το μέλλον της αναζήτησης είναι εδώ

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση από την εποχή της «στατικής» περιήγησης στην εποχή του «υποβοηθούμενου» web browsing. Οι χρήστες δεν ψάχνουν πλέον μόνο για πληροφορίες· απαιτούν από τον browser να τις επεξεργαστεί, να τις αναλύσει και να τις παρουσιάσει έτοιμες προς χρήση.

Με το Gemini να εγκαθίσταται πλέον και στα iPhone, η Google διασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που κρατάτε στα χέρια σας, η δική της τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πάντα ένα "tap" μακριά, έτοιμη να απαντήσει, να δημιουργήσει και να καθοδηγήσει. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η Apple σε αυτή την άμεση πρόκληση μέσα στο ίδιο της το σπίτι.