Google Disco: Η νέα πειραματική AI που μεταμορφώνει το σερφάρισμα

Αν είστε από τους χρήστες που το πρόγραμμα περιήγησής τους θυμίζει «πεδίο μάχης» με δεκάδες ανοιχτές καρτέλες (tabs) να συνωστίζονται στην κορυφή της οθόνης, η Google ίσως μόλις παρουσίασε τη λύση που ονειρευόσασταν. Ο τεχνολογικός κολοσσός ρίχνει στο τραπέζι το «Disco», ένα νέο, φιλόδοξο πείραμα από τα εργαστήρια του Google Labs, το οποίο υπόσχεται να βάλει τάξη στο ψηφιακό μας χάος και να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον ιστό.

Από το «σερφάρισμα» στην «ανακάλυψη»

Το όνομα «Disco» δεν παραπέμπει σε χορευτικές φιγούρες, αλλά στη λέξη Discovery (Ανακάλυψη). Πρόκειται για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνητής νοημοσύνης για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα της σύγχρονης διαδικτυακής εμπειρίας: τον κατακερματισμό της πληροφορίας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το Disco έρχεται για να δώσει τέλος στην «απογοήτευση του να ταχυδακτυλουργείς με δεκάδες ανοιχτά tabs», είτε προσπαθείς να οργανώσεις ένα ταξίδι, είτε να κάνεις μια ερευνητική εργασία. Δεν είναι απλώς ένας browser, αλλά ένας έξυπνος βοηθός που κατανοεί το context(πλαίσιο) των αναζητήσεών σας.

Η επανάσταση των GenTabs: Όταν το AI φτιάχνει Apps για εσάς

Η «καρδιά» του Disco είναι μια καινοτόμα λειτουργία που ονομάζεται GenTabs. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Αντί να ανοίγετε καρτέλα μετά την καρτέλα ψάχνοντας πληροφορίες, το GenTabs λειτουργεί ως μια γεννήτρια μικρο-εφαρμογών.

Πώς λειτουργεί; Ο χρήστης δίνει μια εντολή (prompt) ή επικολλά έναν σύνδεσμο στο πεδίο συνομιλίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε: «Οργάνωσε ένα τριήμερο ταξίδι στη Ρώμη με επιλογές για φαγητό και αξιοθέατα». Το σύστημα, τροφοδοτούμενο από το πανίσχυρο μοντέλο Gemini 3 της Google, δεν θα σας δώσει απλώς μια λίστα με links. Αντιθέτως, θα δημιουργήσει μια προσαρμοσμένη «εφαρμογή» (custom app) μέσα σε μία μόνο καρτέλα.

Αυτή η νέα διεπαφή συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, επιτρέπει την αλληλεπίδραση με διαφορετικά στοιχεία, προσθέτει συστάσεις και ενημερώνεται δυναμικά καθώς κάνετε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ουσιαστικά, το Disco μετατρέπει την παθητική αναζήτηση σε μια ενεργητική εμπειρία δημιουργίας εργαλείων, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να γράψει ούτε μία γραμμή κώδικα.

Η δύναμη του Gemini 3 στο παρασκήνιο

Η Google επενδύει βαριά στο νέο της μοντέλο, το Gemini 3, για να κάνει το Disco να ξεχωρίσει. Η εφαρμογή έχει την ικανότητα να «κατανοεί προληπτικά» τις σύνθετες εργασίες σας, αναλύοντας τόσο το ιστορικό της συνομιλίας όσο και τις ήδη ανοιχτές καρτέλες σας.

Φανταστείτε το σαν έναν βοηθό που κοιτάζει πάνω από τον ώμο σας (με την καλή έννοια) και, βλέποντας ότι έχετε ανοίξει πέντε διαφορετικά site για συνταγές και τρία για διατροφική αξία, δημιουργεί αυτόματα ένα πλάνο γευμάτων προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Μπορεί ακόμα και να βοηθήσει μαθητές να κατανοήσουν δύσκολες επιστημονικές έννοιες, μετατρέποντας στατικό περιεχόμενο σε διαδραστικό εργαλείο εκμάθησης.

Διαθεσιμότητα: Προς το παρόν για λίγους

Όπως συμβαίνει συχνά με τα πειραματικά project της Google, το Disco δεν είναι ακόμη διαθέσιμο για όλους. Η πρόσβαση περιορίζεται αρχικά σε μια μικρή ομάδα χρηστών macOS που βρίσκονται στις ΗΠΑ και είναι άνω των 18 ετών, μέσω λίστας αναμονής.

Η εταιρεία τονίζει ότι πρόκειται για πείραμα σε πρώιμο στάδιο (early stage), προειδοποιώντας ότι «όλα μπορεί να μην λειτουργούν τέλεια». Ωστόσο, η ιστορία έχει δείξει ότι επιτυχημένα χαρακτηριστικά από το Google Labs συχνά ενσωματώνονται αργότερα στα κύρια προϊόντα της εταιρείας, όπως το Google Search και ο Chrome.