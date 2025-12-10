Η Google προσπαθεί να σώσει το χάος που δημιούργησε η ίδια στους εκδότες με την AI - Τι ανακοίνωσε

Σε μια κομβική στιγμή για το μέλλον του διαδικτύου, όπου η ταχύτητα της πληροφορίας συγκρούεται συχνά με την ανάγκη για αξιοπιστία, η Google προχωρά σε μια σειρά στρατηγικών κινήσεων που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χρήστες και δημιουργοί αλληλεπιδρούν στον ψηφιακό κόσμο.

Με ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2025, ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσιάζει νέα εργαλεία και διευρυμένες συνεργασίες, επιδιώκοντας να εξισορροπήσει την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με την υποστήριξη του ανοιχτού οικοσυστήματος του web.

Η νέα δέσμη μέτρων εστιάζει σε δύο βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση της εξατομίκευσης για τους χρήστες και την οικονομική/στρατηγική στήριξη των εκδοτών και των δημιουργών περιεχομένου.

«Προτιμώμενες Πηγές» (Preferred Sources): Η επιστροφή στην επιλογή του χρήστη

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει η Google είναι η παγκόσμια διάθεση του χαρακτηριστικού «Preferred Sources» (Προτιμώμενες Πηγές). Η λειτουργία αυτή, η οποία αρχικά θα είναι διαθέσιμη για αγγλόφωνους χρήστες και θα επεκταθεί σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες στις αρχές του επόμενου έτους, δίνει τη δύναμη πίσω στο κοινό.

Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να παραμετροποιούν την ενότητα «Top Stories» στην Αναζήτηση, επιλέγοντας να βλέπουν περισσότερο περιεχόμενο από τα μέσα και τις ιστοσελίδες που εμπιστεύονται. Τα πρώτα δεδομένα είναι εντυπωσιακά: όταν ένας χρήστης επιλέγει μια προτιμώμενη πηγή, η επισκεψιμότητα προς τον συγκεκριμένο ιστότοπο διπλασιάζεται κατά μέσο όρο. Ήδη, σχεδόν 90.000 μοναδικές πηγές — από τοπικά blogs έως διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα — έχουν επιλεγεί από το κοινό, αποδεικνύοντας την ανάγκη για επιμελημένη ενημέρωση.

Αξιοποιώντας τις συνδρομές στην εποχή του AI

Σε μια κίνηση που χαιρετίζεται από τη βιομηχανία των ΜΜΕ, η Google ενσωματώνει βαθύτερα τις συνδρομητικές υπηρεσίες στο οικοσύστημά της. Το νέο χαρακτηριστικό θα επισημαίνει links από ειδησεογραφικές πηγές στις οποίες ο χρήστης είναι ήδη συνδρομητής.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το περιεχόμενο για το οποίο πληρώνετε δεν θα χάνεται στον ωκεανό της πληροφορίας. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα εμφανίζονται αρχικά στην εφαρμογή Gemini και σταδιακά στις λειτουργίες «AI Overviews» και «AI Mode». Μάλιστα, θα υπάρχει ειδική προβολή (carousel) για τις συνδρομητικές εκδόσεις, εξασφαλίζοντας ότι η αξία της συνδρομής μεγιστοποιείται και για τον αναγνώστη αλλά και για τον εκδότη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως «πλοηγός» και όχι ως τείχος

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά της εποχής είναι το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων. Η Google απαντά ενισχύοντας την παρουσία των συνδέσμων μέσα στις AI απαντήσεις.

Στο «AI Mode», αυξάνεται ο αριθμός των ενσωματωμένων συνδέσμων (inline links), ενώ εισάγονται και οι «contextual introductions» (εισαγωγές βάσει πλαισίου). Πρόκειται για σύντομες επεξηγήσεις που ενημερώνουν τον χρήστη γιατί ένας συγκεκριμένος σύνδεσμος είναι χρήσιμος, ενθαρρύνοντας το κλικ προς την αρχική πηγή. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το «Web Guide», ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί AI για να οργανώνει συνδέσμους σε θεματικές ενότητες, βοηθώντας τους χρήστες να ανακαλύψουν πηγές που ίσως αγνοούσαν. Η νέα έκδοση είναι δύο φορές πιο γρήγορη και εμφανίζεται συχνότερα σε σύνθετες αναζητήσεις.

Νέο μοντέλο συνεργασίας με τους εκδότες

Ίσως η πιο στρατηγική ανακοίνωση αφορά το πιλοτικό πρόγραμμα εμπορικών συνεργασιών. Η Google συνεργάζεται με κολοσσούς της ενημέρωσης, όπως οι Der Spiegel, El País, The Guardian, The Washington Post και άλλοι, για να εξερευνήσει πώς η AI μπορεί να οδηγήσει σε πιο αφοσιωμένο κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, πειραματίζονται με νέες μορφές περιεχομένου στο Google News, όπως:

AI-powered article overviews: Περιλήψεις άρθρων που δίνουν το πλαίσιο πριν το κλικ.

Περιλήψεις άρθρων που δίνουν το πλαίσιο πριν το κλικ. Audio briefings: Ηχητικές ενημερώσεις για όσους προτιμούν να ακούν τις ειδήσεις.

Επιπλέον, συνεργασίες με οργανισμούς όπως το Associated Press και το Estadão στοχεύουν στην ενσωμάτωση δεδομένων πραγματικού χρόνου απευθείας στα αποτελέσματα του Gemini, διασφαλίζοντας έγκυρη πληροφόρηση τη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα.

Μένει να φανεί στην πράξη πώς αυτά τα εργαλεία θα επηρεάσουν τα στατιστικά των ιστοσελίδων τους επόμενους μήνες, αν και αμφιβάλλουμε...