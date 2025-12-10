Google Photos: Νέα εργαλεία video και AI που αλλάζουν τα δεδομένα σε Android και iOS

Σε μια κίνηση που επανακαθορίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις αναμνήσεις μας, η Google ανακοίνωσε μια σαρωτική αναβάθμιση στην εφαρμογή Google Photos. Η δημοφιλής υπηρεσία, η οποία μέχρι πρότινος αποτελούσε κυρίως "καταφύγιο" για την αποθήκευση φωτογραφιών, εξελίσσεται πλέον σε ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου, φέρνοντας προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο και αυτοματισμούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε εκατομμύρια χρήστες Android και iOS.

Η νέα ενημέρωση, η οποία ξεκίνησε ήδη να διατίθεται σταδιακά, υπόσχεται να καταστήσει περιττή τη χρήση τρίτων εφαρμογών επεξεργασίας για τον μέσο χρήστη, προσφέροντας επαγγελματικά αποτελέσματα με ελάχιστα "κλικ".

Ένα πλήρες στούντιο μοντάζ στην τσέπη σας

Η καρδιά της αναβάθμισης χτυπά στο πλήρως ανασχεδιασμένο περιβάλλον επεξεργασίας βίντεο. Η Google άκουσε το feedback των χρηστών και εισάγει ένα διαισθητικό UI (User Interface) που φέρνει τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο προσκήνιο.

Το "game changer" χαρακτηριστικό είναι η νέα δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών κλιπ. Οι χρήστες δεν περιορίζονται πλέον στην επεξεργασία ενός μόνο βίντεο τη φορά. Αντιθέτως, μπορούν να συνδυάσουν φωτογραφίες και βίντεο σε ένα ενιαίο timeline, δημιουργώντας σύνθετες αφηγήσεις. Το νέο εργαλείο περικοπής (trim tool) προσφέρει χειρουργική ακρίβεια, επιτρέποντας στους δημιουργούς να απομονώσουν καρέ-καρέ τις καλύτερες στιγμές τους.

Επιπλέον, η προσθήκη του εργαλείου "Speed" δίνει στους χρήστες τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού. Είτε πρόκειται για μια δραματική σκηνή σε αργή κίνηση (slow-motion) είτε για ένα γρήγορο time-lapse που "ανεβάζει" την αδρεναλίνη, η ταχύτητα προσαρμόζεται πλέον δυναμικά, προσδίδοντας κινηματογραφική αίσθηση στα ερασιτεχνικά βίντεο.

Η AI αναλαμβάνει δράση: Presets και Auto-Enhance

Ακολουθώντας τη στρατηγική της για ενσωμάτωση του AI σε κάθε πτυχή του οικοσυστήματός της, η Google εισάγει τα AI-powered video presets. Πρόκειται για προεπιλογές που λειτουργούν ως "μαγικά φίλτρα", τα οποία δεν αλλάζουν απλώς τα χρώματα, αλλά παρεμβαίνουν δομικά στο περιεχόμενο.

Με λειτουργίες όπως το αυτόματο ζουμ στο κύριο θέμα της δράσης, την παρακολούθηση κίνησης (motion tracking) και την έξυπνη αργή κίνηση, το AI αναλαμβάνει τις δύσκολες εργασίες που κανονικά θα απαιτούσαν ώρες στο μοντάζ.

Παράλληλα, το κουμπί "Auto-Enhance" έρχεται να σώσει τα βίντεο που τραβήχτηκαν σε δύσκολες συνθήκες. Με ένα μόνο πάτημα, ο αλγόριθμος βελτιώνει αυτόματα τη φωτεινότητα, διορθώνει την ισορροπία λευκού και, το σημαντικότερο, σταθεροποιεί την εικόνα, εξαλείφοντας το ενοχλητικό τρέμουλο του χεριού.

Δημιουργικότητα χωρίς όρια με νέα Templates

Για όσους δεν έχουν τον χρόνο ή τη διάθεση να ασχοληθούν με το μοντάζ, η Google παρουσιάζει μια σειρά από νέα, έξυπνα Templates (Πρότυπα). Η λειτουργία αυτή, διαθέσιμη αρχικά στο Android, επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν απλώς τα αρχεία που θέλουν και να αφήσουν την εφαρμογή να κάνει τα υπόλοιπα.

Τα πρότυπα αυτά δεν είναι στατικά. Συγχρονίζουν αυτόματα τις αλλαγές των πλάνων με τον ρυθμό της μουσικής, προσθέτουν καλαίσθητους τίτλους και εφαρμόζουν μεταβάσεις (transitions) που ταιριάζουν στο ύφος του βίντεο. Είναι η ιδανική λύση για τη δημιουργία περιεχομένου τύπου "Reels" ή "TikTok" μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έτοιμου για κοινοποίηση στα social media.

Στόχευση και Διαθεσιμότητα

Η Google στοχεύει ξεκάθαρα στο να κρατήσει τους χρήστες εντός της πλατφόρμας της, ανταγωνιζόμενη ευθέως εφαρμογές όπως το CapCut και το InShot. Προσφέροντας ισχυρά εργαλεία δωρεάν και ενσωματωμένα στην εφαρμογή που όλοι έχουν ήδη εγκατεστημένη, το Google Photos αποκτά τεράστιο πλεονέκτημα.

Τα νέα χαρακτηριστικά κυκλοφορούν ήδη παγκοσμίως. Οι χρήστες Android έχουν την προτεραιότητα σε ορισμένα από τα νέα AI Templates, ενώ τα βασικά εργαλεία επεξεργασίας (Timeline, Speed, Auto-Enhance) γίνονται διαθέσιμα ταυτόχρονα και στο iOS.