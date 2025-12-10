Η νέα λειτουργία του Google Maps που θα λατρέψουν οι οδηγοί

Είναι μια σκηνή βγαλμένη από την καθημερινότητα εκατομμυρίων οδηγών: βγαίνεις από ένα εμπορικό κέντρο, τελειώνεις μια συνάντηση στο κέντρο της πόλης ή επιστρέφεις από μια βραδινή έξοδο, και ξαφνικά αναρωτιέσαι. «Πού άφησα το αυτοκίνητο;». Ακολουθεί η γνωστή περιπλάνηση με το κλειδί στο χέρι, πατώντας το κουμπί του συναγερμού ελπίζοντας να ακούσεις τον χαρακτηριστικό ήχο ή να δεις τα φώτα να αναβοσβήνουν.

Αυτό το μικρό αλλά εκνευριστικό πρόβλημα της σύγχρονης ζωής έρχεται να λύσει οριστικά η Google, με μια νέα, «αθόρυβη» αλλά εξαιρετικά χρήσιμη αναβάθμιση στην εφαρμογή των χαρτών της για χρήστες iPhone. Το Google Maps αποκτά πλέον τη νοημοσύνη να θυμάται αυτόματα πού παρκάρατε, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε απολύτως τίποτα.

Ο «προσωπικός παρκαδόρος» στο κινητό σου

Η νέα λειτουργία, η οποία άρχισε να εμφανίζεται σταδιακά στις iOS συσκευές τον τελευταίο μήνα, αλλά επιβεβαιώθηκε επίσημα μόλις πρόσφατα, λειτουργεί ως ένας ψηφιακός βοηθός μνήμης. Σύμφωνα με τον Rio Akasaka, Senior Product Manager του Google Maps, η εφαρμογή μπορεί πλέον να ανιχνεύει αυτόματα πότε και πού σταματήσατε το όχημά σας.

Μέχρι πρότινος, η δυνατότητα αποθήκευσης της θέσης στάθμευσης υπήρχε, αλλά απαιτούσε τη manual παρέμβαση του χρήστη: έπρεπε να θυμηθείς να ανοίξεις την εφαρμογή, να πατήσεις την μπλε τελεία της τοποθεσίας σου και να επιλέξεις «Αποθήκευση θέσης στάθμευσης». Ας είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι το θυμόμασταν μόνο αφότου είχαμε ήδη απομακρυνθεί ή χαθεί. Η ειδοποιός διαφορά της νέας ενημέρωσης είναι η αυτοματοποίηση.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Η «μαγεία» κρύβεται στη συνδεσιμότητα. Το Google Maps καταλαβαίνει ότι η διαδρομή σας ολοκληρώθηκε όταν η συσκευή σας αποσυνδεθεί από το σύστημα του αυτοκινήτου, είτε αυτό γίνεται μέσω Bluetooth, είτε μέσω καλωδίου USB, είτε μέσω του Apple CarPlay.

Μόλις διακοπεί η σύνδεση, η εφαρμογή τοποθετεί αυτόματα μια ψηφιακή «καρφίτσα» (pin) στον χάρτη στο συγκεκριμένο σημείο. Όταν ανοίξετε ξανά το Google Maps για να βρείτε το δρόμο της επιστροφής, η καρφίτσα θα είναι εκεί να σας περιμένει. Μάλιστα, το σύστημα είναι αρκετά έξυπνο ώστε να διαγράφει αυτόματα την αποθηκευμένη θέση μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε ξανά προς τον επόμενο προορισμό σας, διατηρώντας τον χάρτη σας καθαρό από άχρηστες πληροφορίες. Η θέση παραμένει αποθηκευμένη για έως και 48 ώρες, καλύπτοντας άνετα τις ανάγκες της πλειονότητας των μετακινήσεων.

Μια πινελιά εξατομίκευσης

Πέρα από την πρακτικότητα, η Google φρόντισε και για την αισθητική της εμπειρίας. Αν είστε από τους χρήστες που έχουν βαρεθεί το κλασικό μπλε βέλος πλοήγησης και έχετε επιλέξει κάποιο από τα προσαρμοσμένα εικονίδια οχημάτων (μια δυνατότητα που προστέθηκε το 2020 και εμπλουτίστηκε με νέα σχέδια και χρώματα νωρίτερα φέτος), η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει αυτό ακριβώς το εικονίδιο για να μαρκάρει τη θέση στάθμευσης. Αντί για ένα βαρετό «P», μπορεί να δείτε το αγαπημένο σας κόκκινο σεντάν ή το κίτρινο SUV να σας περιμένει στον χάρτη.

Η μάχη με το Apple Maps και η «εκδίκηση» του Android

Η κίνηση αυτή της Google έρχεται να καλύψει ένα κενό ανταγωνισμού σε σχέση με το Apple Maps. Οι χρήστες του οικοσυστήματος της Apple απολαμβάνουν μια παρόμοια λειτουργία εδώ και αρκετό καιρό, όπου το iPhone αντιλαμβάνεται την αποσύνδεση από το CarPlay ή το Bluetooth και μαρκάρει το αυτοκίνητο στον χάρτη. Για πολλούς κατόχους iPhone που προτιμούν όμως τους χάρτες της Google λόγω της ακρίβειας και των δεδομένων κίνησης, η έλλειψη αυτής της αυτοματοποίησης ήταν ένα αγκάθι.

Ειρωνικά, ενώ η λειτουργία λανσάρεται τώρα δυναμικά στο iOS (το λειτουργικό του ανταγωνιστή), στο ίδιο το Android υπάρχει μια παρόμοια υλοποίηση, η οποία όμως υστερεί σε ένα βασικό σημείο: απαιτεί συχνά από τον χρήστη να διαγράψει χειροκίνητα την ειδοποίηση στάθμευσης, ενώ η νέα υλοποίηση στο iOS υπόσχεται μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία «set it and forget it».

Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη για τους περισσότερους χρήστες iOS και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο αγαπημένα features, ακριβώς επειδή λειτουργεί χωρίς να το καταλαβαίνεις.