Η Bluey επιστρέφει με νέα ιστορία, αλλά σε μορφή video game

Η χρονιά μπορεί να φτάνει στο τέλος της χωρίς καινούρια επεισόδια του Bluey, όμως οι θαυμαστές της πιο αγαπημένης μπλε σκυλίτσας της τηλεόρασης δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Ο δημιουργός της σειράς, Joe Brumm, επιστρέφει για μία τελευταία ιστορία, αυτή τη φορά όχι μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης, αλλά μέσα από ένα νέο βιντεοπαιχνίδι με τίτλο Bluey’s Quest for the Gold Pen, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Το παιχνίδι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Ludo Studio και Halfbrick Studios, και θα κυκλοφορήσει αρχικά στο App Store, ενώ η έκδοση για Android μέσω του Google Play αναμένεται στις αρχές του 2026. Στη συνέχεια, μέσα στη χρονιά, θα επεκταθεί και σε μεγάλες πλατφόρμες όπως PC, Nintendo Switch (και τη νέα του έκδοση Switch 2), PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

Η ανακοίνωση του παιχνιδιού έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δήλωση του Brumm ότι αποχωρεί από το Bluey μετά την κυκλοφορία της κινηματογραφικής ταινίας Bluey: The Movie. Ο δημιουργός και showrunner είχε ξεκαθαρίσει τότε ότι η σειρά θα συνεχιστεί, αλλά χωρίς εκείνον στο τιμόνι. Το Bluey’s Quest for the Gold Pen φαίνεται λοιπόν να λειτουργεί σαν ένα προσωπικό αντίο του Brumm στους χαρακτήρες που δημιούργησε και στο κοινό που τους αγάπησε.

Σε δήλωσή του για την κυκλοφορία, ο Brumm εξήγησε ότι «το Bluey ήταν πάντα μια ιστορία για το πώς οι μικρές στιγμές μπορούν να μετατραπούν σε μεγάλες περιπέτειες». Πρόσθεσε πως η διαδικασία της συγγραφής και της μεταφοράς αυτής της νέας ιστορίας σε διαδραστική μορφή ήταν «πολύ διασκεδαστική», και πως ανυπομονεί οι οικογένειες να ζήσουν τον κόσμο του Bluey με έναν νέο, παιχνιδιάρικο τρόπο.

Το παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από δύο δημοφιλή επεισόδια της σειράς — τα “Dragon” και “Escape” — στα οποία η οικογένεια Heeler ζωγραφίζει και αφηγείται ιστορίες μαζί. Σε αυτή την πνευματική συνέχεια, η μαμά Chili σχεδιάζει έναν μαγικό, χειροποίητο κόσμο όπου η Bluey και η Bingo ξεκινούν μια αποστολή για να πάρουν πίσω το χρυσό στυλό που ο μπαμπάς, Bandit, έχει πάρει μαζί του. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται μέσα από σκηνές κινουμένων σχεδίων δημιουργημένες από τη Ludo Studio, διατηρώντας την οικεία αισθητική και τη γοητεία της σειράς.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που στοχεύει σε όλη την οικογένεια — όχι μόνο στα παιδιά. Η περιγραφή της κυκλοφορίας το παρουσιάζει ως «μια διαδραστική ιστορία για όλες τις ηλικίες», όπου οι παίκτες μπορούν να ανακαλύψουν κρυμμένους θησαυρούς, να λύσουν παιχνιδιάρικους γρίφους και να ξεκινήσουν μικρές μαγικές αποστολές, καθώς γλιστρούν, πετούν και πατινάρουν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και φαντασία.

Η αισθητική του παιχνιδιού, με τα ζωγραφισμένα στο χέρι σκηνικά και τα χρώματα που θυμίζουν παιδική φαντασία, μοιάζει να φέρνει τον θεατή μέσα στα ίδια τα σχέδια των Heeler. Δεν είναι απλώς μια περιπέτεια στο γνωστό σύμπαν του Bluey, αλλά μια μεταφορά της ίδιας της διαδικασίας δημιουργίας και παιχνιδιού που βρίσκεται στον πυρήνα της σειράς.

Αν και η σειρά φημίζεται για το πώς συνδυάζει το χιούμορ και τη συγκίνηση μέσα σε λίγα μόλις λεπτά ανά επεισόδιο, το Bluey’s Quest for the Gold Pen επιχειρεί κάτι διαφορετικό: να μετατρέψει αυτή τη μαγεία σε διαδραστική εμπειρία. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό παιδικό παιχνίδι, αλλά για μια ιστορία που «ξεδιπλώνεται» με τη συμμετοχή του παίκτη.

Η επιλογή να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι αντί για μια νέα σεζόν ίσως φαίνεται ασυνήθιστη, όμως αντικατοπτρίζει το πνεύμα του Bluey. Η σειρά πάντα μιλούσε για τη φαντασία, για το πώς οι γονείς και τα παιδιά μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινότητα σε περιπέτεια. Με το νέο παιχνίδι, αυτό το μήνυμα γίνεται πιο κυριολεκτικό από ποτέ: ο παίκτης συμμετέχει ενεργά στην ιστορία, όπως ακριβώς η Bluey συμμετέχει στα παιχνίδια της οικογένειάς της.

