Η Bluey κάνει το μεγάλο άλμα στον κινηματογράφο το 2027!

Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι της Bluey έχουν πλέον λόγο να ανυπομονούν. Η αγαπημένη μπλε σκυλίτσα, μαζί με την αδελφή της Bingo και τους γονείς της Bandit και Chili, θα πρωταγωνιστήσουν στη μεγάλη οθόνη. Όπως ανακοίνωσαν από κοινού η BBC Studios, η Walt Disney Studios και η Ludo Studio, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία Bluey θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 6 Αυγούστου 2027.

Η ταινία είχε γνωστοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά μέχρι σήμερα οι θαυμαστές περίμεναν την επίσημη ημερομηνία. Η αποκάλυψη προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, καθώς η σειρά έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, αγαπητό τόσο από παιδιά όσο και από γονείς.

Δημιουργός και σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Joe Brumm, ο άνθρωπος που έδωσε ζωή στον κόσμο της Bluey, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Richard Jeffery, σκηνοθέτης επεισοδίων της σειράς. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Amber Naismith, γνωστή από έργα όπως το Happy Feet και το The Lego Movie.

Ο Brumm, μιλώντας για την ταινία, τόνισε ότι η ιδέα να αφηγηθεί την ιστορία της Bluey σε μεγαλύτερη διάρκεια ήρθε φυσικά μετά το ξεχωριστό επεισόδιο The Sign της τρίτης σεζόν. «Ήταν μια εμπειρία που μου άρεσε πολύ, και η ταινία είναι η φυσική συνέχεια αυτού. Πάντα πίστευα ότι η Bluey άξιζε μια κινηματογραφική μεταφορά. Θέλω να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που θα απολαύσει όλη η οικογένεια μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με την προετοιμασία της ταινίας, ο Brumm αποφάσισε να αποχωρήσει από την τηλεοπτική παραγωγή. Η τρίτη σεζόν ήταν η τελευταία του εμπλοκή στη σειρά, καθώς, όπως εξήγησε σε ανοιχτή επιστολή προς τους θαυμαστές, δεν ήθελε να συνεχίσει αν δεν μπορούσε να διατηρήσει την ποιότητα στα ίδια υψηλά επίπεδα. «Πάντα έλεγα ότι δεν θα έκανα άλλη σεζόν αν πίστευα ότι δεν θα μπορούσε να είναι εξίσου καλή με την προηγούμενη», ανέφερε, σημειώνοντας πως ήρθε η στιγμή να κάνει ένα διάλειμμα.

Παρότι η Bluey στην τηλεόραση είναι ένα 2D animation, η ταινία θα γυριστεί σε τεχνολογία CGI. Δεν είναι ακόμα σαφές αν θα διατηρηθεί η χαρακτηριστική δισδιάστατη αισθητική ή αν θα υιοθετηθεί μια πιο τρισδιάστατη οπτική. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η ουσία της σειράς θα παραμείνει αναλλοίωτη, με τους γνώριμους χαρακτήρες και τις ιστορίες που την έκαναν παγκόσμια επιτυχία.

Οι φωνές των γονιών της Bluey, Chilli και Bandit, θα αποδοθούν ξανά από τους Melanie Zanetti και David McCormack, ενώ τη μουσική θα υπογράψει ο Joff Bush, συνθέτης της σειράς. Έτσι, οι φανατικοί θεατές θα αναγνωρίσουν το γνώριμο ύφος που έχει συγκινήσει εκατομμύρια οικογένειες σε όλο τον κόσμο.

Αν κάτι έχει ξεχωρίσει τη σειρά από άλλες παιδικές παραγωγές, είναι η ικανότητά της να αγγίζει τόσο τους μικρούς θεατές όσο και τους ενήλικες. Οι ιστορίες της Bluey δεν επικεντρώνονται μόνο στη διασκέδαση, αλλά μεταφέρουν ουσιαστικά μηνύματα για την οικογένεια, τη φιλία και την καθημερινότητα της γονεϊκότητας. Δεν είναι λίγες οι φορές που γονείς παραδέχονται ότι συγκινήθηκαν βαθιά παρακολουθώντας επεισόδια μαζί με τα παιδιά τους.

Η κινηματογραφική μεταφορά υπόσχεται να ενισχύσει αυτή την εμπειρία, δημιουργώντας μια ταινία που θα είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική, συγκινητική και στοχαστική.

Η Bluey έκανε την εμφάνισή της στην αυστραλιανή τηλεόραση το 2018 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε διεθνές φαινόμενο. Η διανομή μέσω του Disney+ έφερε τη σειρά σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας την μια από τις πιο επιτυχημένες παιδικές παραγωγές της εποχής.

