Lords of the Fallen II, το πρώτο gameplay trailer αποκαλύπτει τα «τέρατα» που θα μας στοιχειώσουν

Κατά τη διάρκεια των The Game Awards 2025, οι Hexworks και CI Games άνοιξαν τις πύλες της κολάσεως, προσφέροντας στο κοινό την πρώτη ουσιαστική, «αιματοβαμμένη» γεύση από το πολυαναμενόμενο Lords of the Fallen II.

Αν νομίζατε ότι το ταξίδι στο Axiom και το Umbral ήταν δύσκολο το 2023, ετοιμαστείτε να αναθεωρήσετε. Το sequel, που χτίζεται πάνω στην πανίσχυρη Unreal Engine 5, υπόσχεται να είναι πιο σκοτεινό, πιο απαιτητικό και σίγουρα πιο εντυπωσιακό. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά έκλεψε την παράσταση στο πρώτο gameplay trailer δεν ήταν τα γραφικά, αλλά οι νέοι, εφιαλτικοί "πρωταγωνιστές" που θα σταθούν εμπόδιο στο δρόμο μας.

Στον κόσμο των Soulslike παιχνιδιών, τα Bosses δεν είναι απλώς εχθροί, αλλά πρακτικά καθορίζουν την ταυτότητα του τίτλου. Είναι το εμπόδιο που δοκιμάζει την υπομονή και την ικανότητα του παίκτη. Στο Lords of the Fallen II, η δημιουργική ομάδα φαίνεται να έχει ανεβάσει τον πήχη, παρουσιάζοντας τρία πλάσματα που μοιάζουν βγαλμένα από τους χειρότερους εφιάλτες της dark fantasy λογοτεχνίας.

Heartroot Warden

Το πρώτο Boss που μας συστήθηκε είναι ο Heartroot Warden. Πρόκειται για έναν ιππότη που έχει "καταπιεστεί" μέσα σε μια βαριά, κερασφόρα πανοπλία, μια φυλακή από μέταλλο και μαγεία.

Η ιστορία του είναι τραγική όσο και τρομακτική. Κάποτε ήταν ένας από τους πιο τιμημένους πολεμιστές του Trelisi, επιλεγμένος για μια "ιερή τελετή" που υποτίθεται ότι θα τον ανύψωνε. Αντίθετα, η τελετή τον στρέβλωσε, αφαιρώντας του κάθε ίχνος ανθρωπιάς και μετατρέποντάς τον σε έναν αθάνατο φύλακα. Στη μάχη, ο Heartroot Warden είναι ένας οδοστρωτήρας. Κρατάει ένα τεράστιο σπαθί τυλιγμένο με αλυσίδες, το οποίο χρησιμοποιεί με κινήσεις που τιμωρούν και το παραμικρό δισταγμό. Η δύναμή του είναι ωμή, βαριά και αμείλικτη, θυμίζοντας στους βετεράνους του είδους ότι η άμυνα δεν είναι πάντα η καλύτερη επίθεση.

Koydreth

Αν ο Warden είναι η ωμή βία, ο Koydreth είναι η θανατηφόρα χάρη. Κάποτε ηγέτης του "Crescent Host", ο Koydreth "έπεσε" θύμα μιας αμαρτίας τόσο βαριάς που μεταμόρφωσε το σώμα και το πνεύμα του. Πλέον, κυριαρχεί στους αιθέρες ως μια φτερωτή φιγούρα που κινείται με μια τερατώδη κομψότητα.

Το χαρακτηριστικό του γνώρισμα; Ένας καθρέφτης χαραγμένος με ρούνους, μέσα από τον οποίο γλιστράει με δόλο και ταχύτητα, αιφνιδιάζοντας τον παίκτη. Οι επιθέσεις του δεν βασίζονται μόνο στη δύναμη, αλλά στην παραπλάνηση και την ταχύτητα. Είναι ένας κυνηγός που παίζει με το θήραμά του, συνδυάζοντας τη μαγεία με τη φυσική επίθεση, κάνοντας την κάθε αναμέτρηση μαζί του να μοιάζει με χορό θανάτου.

Lingao, the Souring Storm

Για το τέλος, η Hexworks κράτησε το δέος. Ο Lingao δεν είναι απλώς ένα τέρας, είναι μια φυσική καταστροφή με σάρκα και οστά. Ένα κολοσσιαίο δρακοειδές κεφάλι δεσπόζει στο πεδίο της μάχης, ενώ οι κεραυνοί σκίζουν τον αέρα κάθε φορά που τα σαγόνια του κατεβαίνουν προς το μέρος του παίκτη.

Ονομάζεται "Souring Storm" για καλό λόγο. Ο Lingao ελέγχει τον άνεμο και τον ηλεκτρισμό, χτυπώντας με τρομακτική ταχύτητα παρά το τεράστιο μέγεθός του. Επιτίθεται από παντού, καλύπτοντας το πεδίο της μάχης και αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια διαφυγής. Εδώ, η στρατηγική θα είναι το κλειδί, καθώς η απλή αποφυγή ίσως να μην είναι αρκετή απέναντι σε έναν εχθρό που ελέγχει τα στοιχεία της φύσης.

Φυσικά, τα Bosses δεν θα είναι η μόνη απειλή. Το trailer μας έδωσε μια γεύση και από τους "μικρότερους" (αλλά εξίσου θανατηφόρους) εχθρούς. Ξεχωρίζουν οι Ashen Skin Stealers, οι οποίοι συλλέγουν ανθρώπινο δέρμα ως τρόπαιο. Επίσης, είδαμε τους Hysterics, πλάσματα με αφύσικα επιμήκη χέρια και διπλά τσεκούρια, που κινούνται με μια τρελή, απρόβλεπτη μανία, κάνοντας το parry και το dodge πραγματικό γρίφο.

Το Lords of the Fallen II δείχνει να επενδύει σε αυτό που έκανε το πρώτο παιχνίδι ξεχωριστό: την ατμόσφαιρα. Η Unreal Engine 5 προσφέρει φωτισμούς και υφές που κάνουν τον κόσμο να δείχνει "άρρωστα" ρεαλιστικός. Οι σχεδιαστές έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον εχθρικό, όπου κάθε γωνία μπορεί να κρύβει τον θάνατο.

Η κυκλοφορία του Lords of the Fallen II το 2026 (σε PC, PS5 και Xbox Series X|S) σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την CI Games. Μετά την ανάμικτη υποδοχή του reboot του 2023 και τη σκληρή δουλειά για τη βελτίωσή του μέσω updates (όπως το πρόσφατο Version 2.5), η ομάδα δείχνει αποφασισμένη να παραδώσει ένα αριστούργημα.