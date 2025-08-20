Διόρθωση όρασης χωρίς laser: Ηλεκτρικό ρεύμα «ξανασχεδιάζει» τον κερατοειδή σε 1 λεπτό!

Η ιδέα ότι θα μπορούσε κανείς να διορθώσει την όρασή του μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, χωρίς χειρουργείο, χωρίς laser και χωρίς πόνο, μέχρι πρότινος έμοιαζε με επιστημονική φαντασία. Κι όμως, ερευνητές από το Occidental College και το University of California, Irvine παρουσίασαν μια νέα μη επεμβατική μέθοδο που υπόσχεται ακριβώς αυτό: αναδιαμόρφωση του κερατοειδούς με τη βοήθεια ενός ήπιου ηλεκτρικού ρεύματος και μιας προσωρινής μεταβολής του pH του ιστού. Η τεχνική αυτή, που ονομάζεται ηλεκτρομηχανική αναδιαμόρφωση (EMR) και ήδη χαρακτηρίζεται ως η πιο ριζοσπαστική πρόοδος στην οφθαλμολογία μετά την εμφάνιση του LASIK.

Ο κερατοειδής είναι η διαφανής θολωτή επιφάνεια στην πρόσθια πλευρά του ματιού. Αποτελεί το «παράθυρο» μέσα από το οποίο εισέρχεται το φως και είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της διάθλασης που εστιάζει την εικόνα στον αμφιβληστροειδή. Ωστόσο, όταν η καμπυλότητα του κερατοειδούς είναι ακανόνιστη, προκύπτουν προβλήματα όπως η μυωπία ή η υπερμετρωπία. Μέχρι σήμερα, η πιο δημοφιλής λύση για όσους θέλουν να απαλλαγούν από γυαλιά και φακούς ήταν η επέμβαση LASIK, που χρησιμοποιεί laser για να αφαιρέσει μικροσκοπικά στρώματα ιστού και να αλλάξει το σχήμα του κερατοειδούς.

Η μέθοδος LASIK έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας – περίπου 95% των ασθενών αποχαιρετούν τα γυαλιά λίγες ημέρες μετά την επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, είναι μια δαπανηρή και επεμβατική διαδικασία, που περιλαμβάνει τομή στον κερατοειδή και μόνιμη αφαίρεση ιστού, με συνέπεια να αλλάζει η δομή του ματιού. «Το LASIK είναι απλώς ένας εξελιγμένος τρόπος για να κάνεις κλασική χειρουργική. Στην ουσία πρόκειται για χάραξη ιστού, απλώς με laser», τόνισε ο επικεφαλής της έρευνας Michael Hill, καθηγητής χημείας στο Occidental College.

Η νέα τεχνική ακολουθεί εντελώς διαφορετική λογική. Ο κερατοειδής αποτελείται κυρίως από κολλαγόνο και η δομή του διατηρείται χάρη σε φορτισμένα μόρια και πρωτεΐνες. Η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι με την εφαρμογή ενός χαμηλής έντασης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου πλατινένιου ηλεκτροδίου σε μορφή φακού επαφής, το pH του ιστού μεταβάλλεται προσωρινά. Η αυξημένη οξύτητα καθιστά τον κερατοειδή πιο εύπλαστο για λίγα δευτερόλεπτα, αρκετά ώστε να διαμορφωθεί σε νέο σχήμα, σαν να τοποθετείται σε καλούπι. Όταν το ρεύμα διακοπεί και το pH επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, ο ιστός σκληραίνει ξανά, κρατώντας το νέο του σχήμα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλη η διαδικασία διαρκεί μόλις ένα λεπτό, δεν απαιτεί καμία τομή και, στις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν σημάδια βλάβης ή κυτταρικού θανάτου. Σε πειράματα που έγιναν σε δώδεκα μάτια κουνελιών, οι επιστήμονες κατάφεραν να διορθώσουν τη μυωπία σε δέκα από αυτά, πετυχαίνοντας αλλαγή στη διαθλαστική ισχύ χωρίς καμία αφαίρεση ιστού.

Η ιδέα γεννήθηκε τυχαία. «Μελετούσα ζωντανούς ιστούς ως υλικά που μπορούν να πάρουν μορφή και μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις ανακαλύψαμε όλη τη διαδικασία της χημικής τροποποίησης», ανέφερε ο Brian Wong, καθηγητής και χειρουργός στο University of California, Irvine.

Αν και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, η τεχνολογία EMR βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Οι δοκιμές περιορίστηκαν σε απομονωμένους οφθαλμούς και όχι σε ζωντανά ζώα ή ανθρώπους. Το επόμενο βήμα είναι μια μακρά σειρά συστηματικών πειραμάτων σε ζώα, ώστε να αποδειχθεί με λεπτομέρεια η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Οι επιστήμονες θέλουν επίσης να διερευνήσουν σε τι είδους διαθλαστικές ανωμαλίες μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνική και πόσο ακριβής είναι η διόρθωση που προσφέρει.

